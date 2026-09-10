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Разработчики J-50 раскрыли технологии нового поколения для перспективных китайских истребителей

Исследователи Шэньянского института проектирования и исследований авиационной техники — одной из ведущих китайских организаций, занимающихся разработкой военных самолетов — недавно описали будущее китайских истребителей.

Китайский истребитель шестого поколения J-50 (Цзянь-50) / © Weibo / Х

Институт связывают с разработкой китайского перспективного самолета, который обычно называют J-50 (Цзянь-50). Его изображения в полете впервые появились в декабре 2024 года. При этом в опубликованной работе название J-50 не упоминается, а авторы не подтверждают, что описанные ими технологии действительно будут реализованы на этом самолете.

Будущие китайские истребители, включая J-50 и J-36 (Цзянь-36), рассматриваются как потенциальные конкуренты американской программы создания основного истребителя шестого поколения F-47, которую реализует Boeing для ВВС США.

Руководителем исследования выступил Чжан Дун, главный специалист института по системам управления полетом. Работа его команды, необычная для китайской авиационной отрасли своим уровнем раскрытия технических деталей, была опубликована в августе в рецензируемом научном журнале Aircraft Design.

«Программы создания китайских перспективных малозаметных истребителей переживают скачкообразную трансформацию — от способности устойчиво выполнять полет к способности побеждать в бою», — написали Чжан Дун и его коллеги.

В своей работе Чжан описывает перспективный концепт, при которой пилот сможет передавать управление самолетом автономным системам в периоды экстремальной нагрузки или при потере способности управлять машиной. Для действий в условиях отсутствия спутниковой навигации предполагается использовать квантовые технологии навигации. Пилотируемые истребители, в свою очередь, смогут координировать с перенастраиваемыми беспилотными ведомыми выполнение ударных, разведывательных и защитных задач.