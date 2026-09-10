«Стрелы дьявола» в Британии оказались камнями, которые тащили 18 километров
Происхождение каменных исполинов высотой с двухэтажный дом, которые называют «Стрелами дьявола», долгое время оставалось спорным. Однако авторы нового исследования, наконец, выяснили, откуда именно их доставили. Оказывается, жители древней Британии намеренно притащили их издалека, хотя подходящий камень можно было найти ближе. Это открытие позволит заглянуть не только в геологическую историю памятника, но и поможет понять логику людей, живших там примерно четыре тысячи лет назад.
Недалеко от города Боробридж в Северном Йоркшире, что на севере Англии, стоят три огромных менгира, получивших название «Стрелы дьявола». Они образуют один из самых известных древних каменных рядов Британии. Высочайший из них достигает почти семи метров, а их масса составляет приблизительно 25 тонн.
Камни, предположительно, установили в 2000 году до нашей эры. Долгое время считалось, что их добыли из обнажений песчаника в районе скалистого образования Пламптон-Рокс, примерно в 13 километрах от места, где расположен памятник.
Однако международная команда геохимиков и археологов под руководством Энтони Кларка (Anthony Clarke) из Университета Кертина в Перте, Австралия, опровергла это мнение. Ученые установили геологическое происхождение камней. Их источником оказались Бримхэмские скалы примерно в 18 километрах от «Стрел дьявола».
Чтобы определить происхождение исполинов, исследователи использовали клейкую ленту, которая помогла собрать мельчайшие минеральные зерна с поверхности мегалитов. Такой подход позволил изучить материал без заметного повреждения древнего памятника.
Затем ученые извлекли из образцов подходящие зерна, прежде всего циркона и апатита, и определили их изотопный возраст методом U–Pb-геохронологии. Особое внимание уделили цирконам. Эти минералы сохраняют сведения о времени своего образования, поэтому их можно использовать как своеобразную геологическую метку. Если в двух породах наблюдается сходное распределение возрастов цирконов, это может указывать на их общее геологическое происхождение.
С трех сохранившихся «стрел» собрали более 400 минеральных зерен. Минеральные «отпечатки» трех мегалитов оказались сходными, что указало на общий геологический источник. В образцах обнаружили цирконы возрастом примерно от 377 миллионов до 3,7 миллиарда лет.
После этого Кларк и его коллеги сравнили минералы «Стрел дьявола» с образцами пород из разных районов Северного Йоркшира и обнаружили близкое совпадение с породами Бримхэмских скал, которые расположены гораздо дальше скалистого образования Пламптон-Рокс.
Авторы научной работы также рассмотрели возможность того, что камни оказались в районе памятника естественным путем, например в результате движения ледника. Однако реконструкции древнего движения льда и результаты минералогического анализа сделали такой сценарий крайне маловероятным. Поэтому наиболее правдоподобной выглядит версия, согласно которой люди переместили многотонные глыбы.
Получается, создатели памятника намеренно переместили мегалиты на значительное расстояние, причем мимо более близких участков с подходящими породами. Зачем им понадобилось тащить такие глыбы издалека?
Бримхэмские скалы — необычный скальный ландшафт с огромными валунами, башнями, выступами и крупными блоками, которые естественным образом откололись от массива. Некоторые из них по форме и размерам уже напоминают камни, из которых могли делать менгиры. В окрестностях также обнаружены следы доисторической деятельности и наскальные рисунки.
Команда Кларка предположила, что древние люди предпочли это место по двум причинам. Во-первых, природные трещины в скалах облегчали отделение крупных вытянутых каменных блоков. Во-вторых, сам необычный ландшафт, вероятно, имел для людей культурное или символическое значение.
Таким образом, расстояние до источника камня само по себе не всегда объясняет, почему древние строители выбирали именно конкретное место. Значение могло иметь и удобство добычи, и особое отношение людей к месту.
Ученые планируют продолжить исследования сразу на двух связанных между собой участках — в районе «Стрел дьявола» и возле Бримхэмских скал. Будущие археологические раскопки помогут точнее установить, когда камни перевезли на место, и больше узнать о том, как древние строители смогли переместить и установить такие тяжелые блоки.
Научная работа опубликована в журнале Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences.
OpenAI решила математическую «задачу тысячелетия». Как это событие может дать старт мировому доминированию США?
Нейросеть OpenAI добилась серьезного прорыва в математике, решив одну из семи «задач тысячелетия». Получат ли США, чьи нейросети опираются на гораздо более мощное «железо», чем у Китая, монополию на конвейер научных открытий? Даст ли это возможности сравнимые с их атомной монополией 80 лет назад?
Особо чистый германий — полупроводниковый материал с минимальным содержанием примесей, который активно используют в ядерной физике, медицине и оборонной промышленности. Российские ученые предложили новую технологию, позволяющую получить монокристаллы германия особой чистоты.
Китайские инженеры создали конструкцию из небольших полых алюминиевых элементов, напоминающих яичную скорлупу, и заполнили их водой. Затем разместили между алюминиевыми пластинами и проверили, как такая структура ведет себя при гиперскоростном ударе.
OpenAI решила математическую «задачу тысячелетия». Как это событие может дать старт мировому доминированию США?
Нейросеть OpenAI добилась серьезного прорыва в математике, решив одну из семи «задач тысячелетия». Получат ли США, чьи нейросети опираются на гораздо более мощное «железо», чем у Китая, монополию на конвейер научных открытий? Даст ли это возможности сравнимые с их атомной монополией 80 лет назад?
Особо чистый германий — полупроводниковый материал с минимальным содержанием примесей, который активно используют в ядерной физике, медицине и оборонной промышленности. Российские ученые предложили новую технологию, позволяющую получить монокристаллы германия особой чистоты.
Артем Оганов стал иностранным членом Национальной академии наук Республики Армении. В прошлом этой чести также удостоился физик Юрий Оганесян.
Сопротивление жителей Европы самой идее употребления насекомых в пищу может иметь эволюционные корни, уходящие вглубь тысячелетий, пришли к выводу авторы нового исследования. Оказалось, предки современных европейцев ели насекомых лишь эпизодически. Кроме того, из-за генетических мутаций они плохо переваривали их экзоскелеты.
После сокращения длины очередей и роста доступности бензина в первую неделю августа ситуация снова ухудшилась. Если с 20 июня по начало августа кризис носил в основном психологический характер, то сейчас ситуация принципиально иная: августовские атаки на НПЗ показали, что меры по усилению их противовоздушной обороны не были достаточно полными. Значит, прогноз автора Naked Science от 19 июля о том, что острая фаза кризиса закончится до конца лета, был частично неверным.
Госдолг США достиг 40 триллионов долларов и растет все быстрее и быстрее. На Западе переполох: при таких размерах его не выплатить. Следовательно, полагают многие, надо решить проблему как древние шумеры — долг обнулить и начать занимать заново. Рецепт кажется здравым, но есть нюансы. Причем поучительнее всего они даже не для Штатов, а, как ни странно, именно для России.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
2 Сентября, 2013
10 самых жестоких психологических экспериментов
15 Октября, 2014
Что общего у чувства юмора и павлиньего хвоста?
17 Декабря, 2021
Мир «Матрицы» возможен — но не в «цифре»
5 Декабря, 2022
Как искусственный интеллект спасет отечественное ЖКХ
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии