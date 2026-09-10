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10 сентября, 12:42
Игорь Байдов
15

«Стрелы дьявола» в Британии оказались камнями, которые тащили 18 километров 

❋ 3.5

Происхождение каменных исполинов высотой с двухэтажный дом, которые называют «Стрелами дьявола», долгое время оставалось спорным. Однако авторы нового исследования, наконец, выяснили, откуда именно их доставили. Оказывается, жители древней Британии намеренно притащили их издалека, хотя подходящий камень можно было найти ближе. Это открытие позволит заглянуть не только в геологическую историю памятника, но и поможет понять логику людей, живших там примерно четыре тысячи лет назад.

Геология
# Британия
# валуны
# камни
# неолит
Необработанный камень
Необработанный камень — одна из «Стрел дьявола» / © Dr. Jim Leary

Недалеко от города Боробридж в Северном Йоркшире, что на севере Англии, стоят три огромных менгира, получивших название «Стрелы дьявола». Они образуют один из самых известных древних каменных рядов Британии. Высочайший из них достигает почти семи метров, а их масса составляет приблизительно 25 тонн. 

Камни, предположительно, установили в 2000 году до нашей эры. Долгое время считалось, что их добыли из обнажений песчаника в районе скалистого образования Пламптон-Рокс, примерно в 13 километрах от места, где расположен памятник. 

Однако международная команда геохимиков и археологов под руководством Энтони Кларка (Anthony Clarke) из Университета Кертина в Перте, Австралия, опровергла это мнение. Ученые установили геологическое происхождение камней. Их источником оказались Бримхэмские скалы примерно в 18 километрах от «Стрел дьявола». 

Чтобы определить происхождение исполинов, исследователи использовали клейкую ленту, которая помогла собрать мельчайшие минеральные зерна с поверхности мегалитов. Такой подход позволил изучить материал без заметного повреждения древнего памятника.

Затем ученые извлекли из образцов подходящие зерна, прежде всего циркона и апатита, и определили их изотопный возраст методом U–Pb-геохронологии. Особое внимание уделили цирконам. Эти минералы сохраняют сведения о времени своего образования, поэтому их можно использовать как своеобразную геологическую метку. Если в двух породах наблюдается сходное распределение возрастов цирконов, это может указывать на их общее геологическое происхождение. 

С трех сохранившихся «стрел» собрали более 400 минеральных зерен. Минеральные «отпечатки» трех мегалитов оказались сходными, что указало на общий геологический источник. В образцах обнаружили цирконы возрастом примерно от 377 миллионов до 3,7 миллиарда лет. 

После этого Кларк и его коллеги сравнили минералы «Стрел дьявола» с образцами пород из разных районов Северного Йоркшира и обнаружили близкое совпадение с породами Бримхэмских скал, которые расположены гораздо дальше скалистого образования Пламптон-Рокс.

Авторы научной работы также рассмотрели возможность того, что камни оказались в районе памятника естественным путем, например в результате движения ледника. Однако реконструкции древнего движения льда и результаты минералогического анализа сделали такой сценарий крайне маловероятным. Поэтому наиболее правдоподобной выглядит версия, согласно которой люди переместили многотонные глыбы. 

Получается, создатели памятника намеренно переместили мегалиты на значительное расстояние, причем мимо более близких участков с подходящими породами. Зачем им понадобилось тащить такие глыбы издалека?

Стрелы дьявола
Расположение и внешний вид «Стрел дьявола». На изображении показаны ориентация в пространстве и расстояния между тремя сохранившимися камнями / © Anthony Clarke

Бримхэмские скалы — необычный скальный ландшафт с огромными валунами, башнями, выступами и крупными блоками, которые естественным образом откололись от массива. Некоторые из них по форме и размерам уже напоминают камни, из которых могли делать менгиры. В окрестностях также обнаружены следы доисторической деятельности и наскальные рисунки. 

Команда Кларка предположила, что древние люди предпочли это место по двум причинам. Во-первых, природные трещины в скалах облегчали отделение крупных вытянутых каменных блоков. Во-вторых, сам необычный ландшафт, вероятно, имел для людей культурное или символическое значение. 

Таким образом, расстояние до источника камня само по себе не всегда объясняет, почему древние строители выбирали именно конкретное место. Значение могло иметь и удобство добычи, и особое отношение людей к месту.

Ученые планируют продолжить исследования сразу на двух связанных между собой участках — в районе «Стрел дьявола» и возле Бримхэмских скал. Будущие археологические раскопки помогут точнее установить, когда камни перевезли на место, и больше узнать о том, как древние строители смогли переместить и установить такие тяжелые блоки. 

Научная работа опубликована в журнале Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences.

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Игорь Байдов
Игорь Байдов
642 статей
Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.
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Геология
# Британия
# валуны
# камни
# неолит
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