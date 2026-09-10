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Волонтер случайно запечатлел, как осьминог «оседлал» дельфина

Волонтер случайно запечатлел, как осьминог «оседлал» дельфина / © Bill Coulson

Волонтер Билл Коулсон фотографировал животных у мыса Берри-Хед в графстве Девон, когда заметил нечто совершенно необычное на спине одного из дельфинов Риссо (Grampus griseus). На снимках видно, как обыкновенный осьминог (Octopus vulgaris) обвивает щупальцами спинной плавник дельфина и цепляется за него, словно пассажир, забравшийся на борт.

По данным Морской биологической ассоциации Великобритании, фотографии Коулсона появились в то время, когда ученые изучают влияние потепления морей на морскую экосистему и пытаются понять причины необычно резкого роста численности обыкновенных осьминогов у юго-западного побережья страны.

В этом регионе наблюдается беспрецедентное увеличение количества осьминогов — крупнейшее подобное массовое появление как минимум за последние 75 лет.

Дельфины Риссо считаются одними из наименее изученных морских млекопитающих Великобритании. Основу их рациона составляют кальмары и другие головоногие моллюски. Однако нынешнее изобилие осьминогов, возможно, открывает для дельфинов новые возможности для добычи пищи.

Хотя обыкновенный осьминог является местным видом для вод Великобритании, у мыса Берри-Хед он встречается довольно редко. Согласно имеющимся данным, нынешняя популяция, вероятно, происходит из районов размножения вблизи Нормандских островов и северного побережья Франции. Морские течения переносят молодых осьминогов в воды Великобритании.