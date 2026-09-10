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Hermeus впервые представила воздушно запускаемый аппарат с прямоточным двигателем для высокоскоростных испытаний
Компания Hermeus разрабатывает одноразовый летательный аппарат Ramjet-X с прямоточным воздушно-реактивным двигателем (ПВРД), который будет запускаться с борта многоразового высокоскоростного беспилотника Quarterhorse, сопоставимого по размерам с F-16.
В результате должна появиться двухкомпонентная система, призванная сделать испытания на больших сверхзвуковых скоростях менее зависимыми от дорогих одноразовых испытательных платформ. Это позволит Hermeus и потенциальным заказчикам регулярно проводить высокоскоростные испытания, не расходуя крупный разгонный блок в ходе каждой миссии.
Компания представила концепт аппарата Ramjet-X, который будет размещаться под крылом Quarterhorse и сбрасываться на скорости около 3500 километров в час, после чего его прямоточный двигатель сможет начать работу. Затем небольшой аппарат продолжит разгон, наберет высоту 30,5 километров и разгонится до сверхзвуковой скорости.
После запуска Ramjet-X беспилотник Quarterhorse вернется на базу и сможет использоваться для следующего вылета.
На опубликованных Hermeus изображениях Quarterhorse показан с двумя аппаратами Ramjet-X — по одному на пилоне под каждым крылом. Это означает, что в ходе одного вылета можно будет провести сразу два различных высокоскоростных эксперимента.
Интересно и то, что на изображении у Quarterhorse в общей сложности насчитывается шесть узлов подвески под крыльями, что говорит о возможности использования беспилотника для перевозки и других типов внешней полезной нагрузки.
Hermeus пока не раскрывает подробных характеристик Ramjet-X, включая дальность полета, массу полезной нагрузки и, что особенно важно, предполагаемую стоимость одного испытательного полета.
Опубликованные изображения показывают относительно компактный аппарат, напоминающий по форме ракету. Он оснащен треугольными крыльями с заметным поперечным V-образным углом. Горизонтального оперения нет, однако обычный вертикальный киль дополнен нижним килем.
По данным Axios, длина Ramjet-X составляет 6,7 метра, а ширина — 2,1 метра. По внешнему виду и благодаря прямоточному двигателю аппарат очень напоминает сверхзвуковой разведывательный беспилотник Lockheed D-21 Tagboard. Однако D-21 был значительно крупнее: его длина превышала 12 метров, а размах крыла составлял шесть метров. В целом концепт Hermeus напоминает уменьшенный вариант связки времен холодной войны — разведывательного D-21 и самолета-носителя M-21.
Основная идея Ramjet-X призвана решить давнюю проблему испытаний прямоточных воздушно-реактивных двигателей. В отличие от обычного турбореактивного двигателя, ПВРД не способен создавать полезную тягу с места. Поэтому сначала аппарат необходимо разогнать до достаточно высокой скорости, после чего прямоточный двигатель сможет взять работу на себя.
Традиционно для такого разгона требуется дополнительная силовая установка, в том числе одноразовый ракетный ускоритель. Hermeus предлагает заменить его многоразовым самолетом-носителем. Пока неясно, предполагается ли возможность возвращения самих аппаратов Ramjet-X.
Сегодня программы летных испытаний подобного рода ограничиваются не только стоимостью и доступностью испытательной инфраструктуры. Серьезной проблемой становится и ограниченная доступность подходящих воздушных пространств и полигонов. Многоразовый самолет-носитель мог бы решить обе задачи. Несколько аппаратов Ramjet-X можно было бы доставлять с аэродромов, расположенных рядом с выбранным испытательным полигоном, а запускать их уже после входа в разрешенную зону. Такая гибкость позволила бы отказаться от нового крупного разгонного блока для каждого эксперимента и одновременно упростила бы проведение испытаний, в том числе в сжатые сроки, в условиях все более ограниченного воздушного пространства.
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