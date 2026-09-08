Астрофизик предложил новое объяснение необычному «поведению» звезды Табби

С 2011 года астрономы наблюдают многочисленные и притом нерегулярные затемнения небольшой звезды в созвездии Лебедь — KIC 8462852, известной как звезда Табеты Бояджян, или просто звезда Табби. По основной версии, перед ней мелькают облака пыли, обломки комет или планетезимали — «зародыши» формирующихся миров. Недавно астрофизик и руководитель проекта строительства нового солнечного телескопа Эктор Сокас-Наварро заявил, что все это обломки совсем недавно разрушенной планеты.

Звезда KIC 8462852 расположена в 1470 световых годах от нас, то есть сравнительно недалеко по галактическим меркам — Млечный Путь в диаметре превышает сотню тысяч световых лет. По размерам и массе эта звезда приблизительно в полтора раза больше Солнца, и ей, по оценкам, около миллиарда лет. Напомним, Солнцу уже 4,6 миллиарда лет. Экзопланет у KIC 8462852 не нашли, зато обнаружили нечто еще более любопытное.

В 2010-х годах NASA и Йельский университет (США) запустили исследовательский проект Planet Hunters («Охотники за планетами»), в котором участвовали астрономы-любители. Руководила этим проектом американский астрофизик с армянскими корнями Табета (Табби) Бояджян. В 2015 году несколько энтузиастов просмотрели данные наблюдений, казалось бы, ничем не примечательной KIC 8462852 с помощью космической обсерватории Kepler и после этого немедленно обратились к Табете, которая и возглавила дальнейшее расследование.

Ученые заметили два необычных события, первое из которых зафиксировано в марте 2011 года, а второе — в марте-апреле 2013-го. В обоих случаях это были внезапные затемнения KIC 8462852. Первое продлилось около четырех дней, и яркость звезды тогда снизилась на целых 15 процентов. Для сравнения: если бы перед ней проследовал Юпитер, он снизил бы яркость звезды максимум на один процент. Это значит, что диск светила тогда частично закрыло собой нечто поистине огромное.

Второе событие представляло собой целую серию затемнений, которая продлилась примерно 80 дней. Во время одного из этих событий звезда потеряла даже 22 процента своей яркости. Это рекорд за всю историю наблюдений KIC 8462852.

В общей сложности на сегодня известно два десятка значительных затемнений этой звезды и еще множество мелких колебаний. Интереснее всего то, что ни одно из этих событий не повторяется регулярно, как это должно быть в случае обращения планеты вокруг звезды. Поэтому звезда Табби стала одним из самых интригующих объектов в астрономии XXI века. Появились даже предположения по поводу астроинженерных конструкций.

Однако основная версия гласит, что это все же естественные объекты. Чтобы подтвердить ее состоятельность, нужно было составить убедительную картину происхождения этих объектов и их столь хаотичного движения.

Именно эту задачу попытался выполнить астрофизик из Испании Эктор Сокас-Наварро, который руководит строительством Европейского солнечного телескопа (European Solar Telescope, EST) на острове Тенерифе. В последние годы он активно интересуется тематикой поиска следов внеземного разума и работой института SETI.

В статье, недавно опубликованной на сервере препринтов arXiv.org, исследователь проанализировал затемнение звезды Табби, которое наблюдалось космическим телескопом TESS 3 сентября 2019 года и разительно отличалось от всех предыдущих. Оно продлилось всего 21 час, и звезда в это время потускнела лишь на 1,1 процента. Это было пока единственное событие в системе KIC 8462852, действительно похожее на транзит планеты.

Астрофизик сопоставил это затемнение с остальными и пришел к мнению, что их не нужно отделять друг от друга. То есть все это по-разному выглядящие последствия одного и того же — разрушения крупной экзопланеты. По расчетам ученого, эта катастрофа должна была произойти буквально за несколько дней до самого первого потускнения — весной 2011 года.

Конечно, при этом нужно помнить о расстоянии почти в полторы тысячи световых лет: оно говорит о том, что свет от звезды Табби шел к нам почти полторы тысячи лет, поэтому с 2011 года мы наблюдаем то, что случилось на самом деле без малого полторы тысячи лет назад.

Тем не менее астрономы, возможно, оказались свидетелями первых дней после гибели целой планеты. Автор гипотезы назвал ее Альдерааном в честь выдуманного разрушенного мира из «Звездных войн». По предложенному сценарию, в 2011 году в поле зрения телескопов попало только что возникшее компактное облако обломков, а впоследствии оно расширялось, так что к настоящему моменту превратилась в совершенно беспорядочную совокупность мелких небесных тел.

Расчеты показали, что это скопление должно было наблюдаться ориентировочно каждые 780 дней. Это соотносится с реальными данными: затемнения в 2017-2018 годах дают основания предполагать как раз примерно двухлетнюю периодичность. Правда, потускнения в таком случае должны были произойти в 2015-м, а их не зафиксировано. Но это вовсе не потому, что их не было: просто Kepler к тому времени уже завершил миссию, а TESS еще не был запущен, поэтому звезду Табби в этот период целенаправленно не наблюдали.

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Адель Романова 303 статей Окончила факультет журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова. Начинала в 2002 году как корреспондент и редактор новостного вещания на различных телеканалах, позже стала автором новостей науки и технологий в сетевых изданиях.