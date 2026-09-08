  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
8 сентября, 11:21
Адель Романенкова
10

Астрофизик предложил новое объяснение необычному «поведению» звезды Табби

❋ 5.2

С 2011 года астрономы наблюдают многочисленные и притом нерегулярные затемнения небольшой звезды в созвездии Лебедь — KIC 8462852, известной как звезда Табеты Бояджян, или просто звезда Табби. По основной версии, перед ней мелькают облака пыли, обломки комет или планетезимали — «зародыши» формирующихся миров. Недавно астрофизик и руководитель проекта строительства нового солнечного телескопа Эктор Сокас-Наварро заявил, что все это обломки совсем недавно разрушенной планеты.

Астрономия
# звезда Табби
# космос
# транзитный метод
# экзопланеты
Звезда Табби в представлении художника
Звезда Табби в представлении художника / © NASA/JPL-Caltech

Звезда KIC 8462852 расположена в 1470 световых годах от нас, то есть сравнительно недалеко по галактическим меркам — Млечный Путь в диаметре превышает сотню тысяч световых лет. По размерам и массе эта звезда приблизительно в полтора раза больше Солнца, и ей, по оценкам, около миллиарда лет. Напомним, Солнцу уже 4,6 миллиарда лет. Экзопланет у KIC 8462852 не нашли, зато обнаружили нечто еще более любопытное.

В 2010-х годах NASA и Йельский университет (США) запустили исследовательский проект Planet Hunters («Охотники за планетами»), в котором участвовали астрономы-любители. Руководила этим проектом американский астрофизик с армянскими корнями Табета (Табби) Бояджян. В 2015 году несколько энтузиастов просмотрели данные наблюдений, казалось бы, ничем не примечательной KIC 8462852 с помощью космической обсерватории Kepler и после этого немедленно обратились к Табете, которая и возглавила дальнейшее расследование.

Ученые заметили два необычных события, первое из которых зафиксировано в марте 2011 года, а второе — в марте-апреле 2013-го. В обоих случаях это были внезапные затемнения KIC 8462852. Первое продлилось около четырех дней, и яркость звезды тогда снизилась на целых 15 процентов. Для сравнения: если бы перед ней проследовал Юпитер, он снизил бы яркость звезды максимум на один процент. Это значит, что диск светила тогда частично закрыло собой нечто поистине огромное.

Второе событие представляло собой целую серию затемнений, которая продлилась примерно 80 дней. Во время одного из этих событий звезда потеряла даже 22 процента своей яркости. Это рекорд за всю историю наблюдений KIC 8462852.

В общей сложности на сегодня известно два десятка значительных затемнений этой звезды и еще множество мелких колебаний. Интереснее всего то, что ни одно из этих событий не повторяется регулярно, как это должно быть в случае обращения планеты вокруг звезды. Поэтому звезда Табби стала одним из самых интригующих объектов в астрономии XXI века. Появились даже предположения по поводу астроинженерных конструкций.

Однако основная версия гласит, что это все же естественные объекты. Чтобы подтвердить ее состоятельность, нужно было составить убедительную картину происхождения этих объектов и их столь хаотичного движения.

Именно эту задачу попытался выполнить астрофизик из Испании Эктор Сокас-Наварро, который руководит строительством Европейского солнечного телескопа (European Solar Telescope, EST) на острове Тенерифе. В последние годы он активно интересуется тематикой поиска следов внеземного разума и работой института SETI.

В статье, недавно опубликованной на сервере препринтов arXiv.org, исследователь проанализировал затемнение звезды Табби, которое наблюдалось космическим телескопом TESS 3 сентября 2019 года и разительно отличалось от всех предыдущих. Оно продлилось всего 21 час, и звезда в это время потускнела лишь на 1,1 процента. Это было пока единственное событие в системе KIC 8462852, действительно похожее на транзит планеты.

Астрофизик сопоставил это затемнение с остальными и пришел к мнению, что их не нужно отделять друг от друга. То есть все это по-разному выглядящие последствия одного и того же — разрушения крупной экзопланеты. По расчетам ученого, эта катастрофа должна была произойти буквально за несколько дней до самого первого потускнения — весной 2011 года.

Конечно, при этом нужно помнить о расстоянии почти в полторы тысячи световых лет: оно говорит о том, что свет от звезды Табби шел к нам почти полторы тысячи лет, поэтому с 2011 года мы наблюдаем то, что случилось на самом деле без малого полторы тысячи лет назад.

Тем не менее астрономы, возможно, оказались свидетелями первых дней после гибели целой планеты. Автор гипотезы назвал ее Альдерааном в честь выдуманного разрушенного мира из «Звездных войн». По предложенному сценарию, в 2011 году в поле зрения телескопов попало только что возникшее компактное облако обломков, а впоследствии оно расширялось, так что к настоящему моменту превратилась в совершенно беспорядочную совокупность мелких небесных тел.

Расчеты показали, что это скопление должно было наблюдаться ориентировочно каждые 780 дней. Это соотносится с реальными данными: затемнения в 2017-2018 годах дают основания предполагать как раз примерно двухлетнюю периодичность. Правда, потускнения в таком случае должны были произойти в 2015-м, а их не зафиксировано. Но это вовсе не потому, что их не было: просто Kepler к тому времени уже завершил миссию, а TESS еще не был запущен, поэтому звезду Табби в этот период целенаправленно не наблюдали.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Адель Романова
Адель Романова
303 статей
Окончила факультет журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова. Начинала в 2002 году как корреспондент и редактор новостного вещания на различных телеканалах, позже стала автором новостей науки и технологий в сетевых изданиях.
Показать больше
Астрономия
# звезда Табби
# космос
# транзитный метод
# экзопланеты
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
08 Сен
Бесплатно
Космические телескопы завтрашнего дня
Астрокомплекс им. С.П. Королева
Москва
Лекция
09 Сен
Бесплатно
Книга и взаимодействие цивилизаций
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
10 Сен
Бесплатно
Анализ ДНК опухоли: точная диагностика и создание неоантиген-направленной терапии
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
10 Сен
500
Код сознания: как мозг взаимодействует с миром в норме и патологии
Санкт-Петербургский Планетарий
Санкт-Петербург
Лекция
10 Сен
Бесплатно
Митк 5.0: День, когда молодые ученые делятся своими открытиями
Армянский музей Москвы
Москва
Лекция
10 Сен
Бесплатно
Почему не все должно быть «навсегда»: биорезорбция в практической медицине
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
11 Сен
1000
«Таблетки счастья». Мифология против научных данных про антидепрессанты
Medio Modo
Москва
Лекция
12 Сен
1200
Языки народов России
Medio Modo
Москва
Лекция
12 Сен
Бесплатно
«Интерстеллар» и наука будущего: от 1960-х годов до наших дней
Космонавтика и авиация
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
7 сентября, 15:07
Марк Чернов

Ученые выяснили, почему Антарктида неожиданно набрала 695 миллиардов тонн льда

Восточная Антарктида всего за два года неожиданно набрала 695 миллиардов тонн льда. Этот показатель стал крупнейшим приростом массы в единицу времени за всю историю наблюдений с помощью гравиметрических климатических спутников GRACE.

Климат
# антарктида
# изменение климата
# ледники
# ледяной щит
7 сентября, 11:03
Илья Гриднев

Древний американский гепард оказался арктической пумой

Палеогенетики проанализировали ДНК и изотопный состав костей американского гепарда. Выяснилось, что вымерший хищник состоял в близком родстве с пумами, а особи из северных регионов питались в основном рыбой. Результаты анализа разрушили старый стереотип об этом животном как о родственнике африканского бегуна.

Палеонтология
# гепарды
# ДНК
# кошачьи
# палеогенетика
7 сентября, 15:18
Александр Березин

Tesla запустила «Кибертакси», не приглашая прессу: наблюдатели сомневаются в его успехе

С помпой объявленный два года назад проект Илона Маска наконец стал официально перевозить людей. Американские власти уже начали аудит того, насколько легальны такие машины, многие сомневаются в успешности проекта для Tesla. Впрочем, у него есть проблемы куда серьезнее и аудита, и плохого отношения западных медиа к главе компании.

Технологии
# Tesla
# беспилотные автомобили
# Илон Маск
# Кибертакси
2 сентября, 11:31
СПбГУ

Российские ученые обнаружили ранее неизвестные механизмы распространения «волн Россби»

Группа российских исследователей, в которую вошли океанологи Санкт-Петербургского университета, выявила существование ранее неизвестных механизмов распространения «волн Россби». В ходе работы им удалось зафиксировать точки, где перенос энергии прекращается, а траектории движения воды претерпевают изменения. Дополнительно ученые обнаружили асимметрию в динамике волновых процессов, зарождающихся у западных и восточных прибрежных течений.

СПбГУ
# волны
# моделирование
# океан
# океанология
7 сентября, 11:15
Росатом

«Росатом» построит завод по сборке элементов ветрогенераторов в Амурской области

Акционерное общество «Росатом — Возобновляемая энергия» построит в Амурской области завод по сборке элементов ветрогенераторов. Оборудование потребуется для будущих ветроэлектростанций на Дальнем Востоке. Сейчас крупные детали производят практически в другом конце страны. Собирать крупные узлы на месте будет дешевле, чем везти их.

Росатом
# ветровая энергия
# ветрогенераторы
# производство
# росатом
# технологии
3 сентября, 17:08
Росатом

«Росатом» планирует создать собственное производство для достройки плавучих атомных энергоблоков

«Росатом» рассматривает возможность создать под Мурманском новое предприятие для достройки плавучих атомных энергоблоков. Причина в том, что количество заказов госкорпорации растет, а существующих мощностей партнеров может не хватить.

Росатом
# плавучие атомные электростанции
# росатом
# технологии
# энергоблок
9 августа, 19:34
Марк Чернов

В Армении открыли один из самых больших дата-центров в Европе

Американская компания Firebird официально запустила в городе Раздан крупный центр обработки данных и фабрику искусственного интеллекта. На сегодняшний день это самый масштабный технологический хаб подобного уровня в СНГ, а после завершения всех этапов строительства он войдет в пятерку самых мощных вычислительных кластеров в мире.

Технологии
# Армения
# вычислительная техника
# дата-центр
# нейросетевые технологии
# суперкомпьютеры
# технологии
28 августа, 15:43
Татьяна Зайцева

Биологи объяснили причину отвращения европейцев к поеданию насекомых

Сопротивление жителей Европы самой идее употребления насекомых в пищу может иметь эволюционные корни, уходящие вглубь тысячелетий, пришли к выводу авторы нового исследования. Оказалось, предки современных европейцев ели насекомых лишь эпизодически. Кроме того, из-за генетических мутаций они плохо переваривали их экзоскелеты.

Биология
# европейцы
# еда
# насекомые
# отвращение
# питание
19 августа, 18:31
Александр Березин

Россия почти вышла из бензинового кризиса — новые удары по НПЗ все изменили

После сокращения длины очередей и роста доступности бензина в первую неделю августа ситуация снова ухудшилась. Если с 20 июня по начало августа кризис носил в основном психологический характер, то сейчас ситуация принципиально иная: августовские атаки на НПЗ показали, что меры по усилению их противовоздушной обороны не были достаточно полными. Значит, прогноз автора Naked Science от 19 июля о том, что острая фаза кризиса закончится до конца лета, был частично неверным.

С точки зрения науки
# бензин
# БЛА
# дизельное топливо
# кризис
# нпз
# Россия
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Астрофизик предложил новое объяснение необычному «поведению» звезды Табби

    8 сентября, 11:21

  2. Tesla запустила «Кибертакси», не приглашая прессу: наблюдатели сомневаются в его успехе

    7 сентября, 15:18

  3. Ученые выяснили, почему Антарктида неожиданно набрала 695 миллиардов тонн льда

    7 сентября, 15:07

  4. Жителей Италии начали поражать грибковые инфекции после падения Римской империи

    7 сентября, 14:29
Выбор редакции

В США предложили не возвращать свой госдолг на 40 триллионов долларов — что об этом говорит наука?

29 августа, 16:51

Последние комментарии

Alethea Brown
34 минуты назад
Интересно сравнить, какие автомобили сохраняют стоимость лучше всего. При выборе машины важно учитывать не только цену покупки, но и её дальнейшую

Лидеры и аутсайдеры: какие авто обесцениваются быстрее всех

Александр Французов
55 минут назад
Кнопка, в рейтинге вверх же.

Рейтинг лучших и худших стран для жизни в 2026 году

Александр Французов
56 минут назад
Jurgen, в рейтинге не так)

Рейтинг лучших и худших стран для жизни в 2026 году

LORD DREGS
2 часа назад
Всё что нужно знать об этом рейтинге Россия 121 место украина 114 с её ТЦК, горящей столицей и диким бандитизмом

Рейтинг лучших и худших стран для жизни в 2026 году

Николай Цыгикало
3 часа назад
По мне так откровенная фантазия либо дилетантов, либо мошенников. Разогнаться с нуля до орбитальной скорости за несколько дней электрическими

JP Aerospace представила новый концепт достижения орбиты без применения традиционной ракеты

Сергей Попов
3 часа назад
Алексей, ... Не думают, потомучто не соображают ...

Рейтинг: какую долю зарплаты замещает пенсия в разных странах

Савин Иоанн
4 часа назад
Странно, что Россию на последнее место не вывели. Чё уж мелочиться)))

Рейтинг лучших и худших стран для жизни в 2026 году

Евгений К
5 часов назад
Кек. "Другие страны Балтии также вошли в число 20 лучших: Литва заняла 10-е место с 71,0 балла, а Латвия — 18-е с 68,7." - ага, оттуда все дееспособные уезжают

Рейтинг лучших и худших стран для жизни в 2026 году

Март Дроздов
5 часов назад
Данил, это к пропаганде..

Спутники показали, что осталось в пустыне от мегапроекта горизонтального небоскреба «Зеркальная линия»

Март Дроздов
5 часов назад
-Построим небоскреб в 170 км... -Это прям в космос? -Не, мы его горизонтально..

Спутники показали, что осталось в пустыне от мегапроекта горизонтального небоскреба «Зеркальная линия»

Оливер Хевисайд
8 часов назад
Россию я так понимаю на 121 место поставили по оценке уровня МКАДа. Обидно стало за великий Лаос.

Рейтинг лучших и худших стран для жизни в 2026 году

Александр Подрезной
8 часов назад
Александр, "на верх" слитно пишется.

Рейтинг лучших и худших стран для жизни в 2026 году

Иван Колупаев
11 часов назад
Гена, ну если на дорогах не будет кожаных там вообще ии не особо нужен. С большинством ситуаций обычная автоматика справится

Tesla запустила «Кибертакси», не приглашая прессу: наблюдатели сомневаются в его успехе

Гена Пастухов
12 часов назад
Сергей, они бы, может, и рады дожить, но надо же многочисленных детей кем-то кормить...

Карта: доля населения каждой страны в возрасте до 18 лет

Гена Пастухов
12 часов назад
Илон прав, внедрение автопилотов - это система с положительной обратной связью: примерно вся дичь на дорогах, которую ИИ вдруг может не разрулить -

Tesla запустила «Кибертакси», не приглашая прессу: наблюдатели сомневаются в его успехе

Сергей Сергеевич
13 часов назад
Сколько же тут реальных баранов...явно майское весеннее обострение, лечитесь сударь усерднее и не пропускайте прием лекарств

Гравитационное замедление времени: удивительный феномен искривленного пространства-времени

Анастасия Лоскутникова...
13 часов назад
Петиция к ассоции владельцев кинотеатров,чтобы премьеры фильмов "мстители", и "дюна 3 " вернули в прокат в 2026 г. Кто также ожидает выхода этих двух

«Мстителей» и третью «Дюну» покажут в России не раньше весны

Александр Березин
15 часов назад
Павел, "Это как? на меньших скоростях набрать больший пробег легче?" Это так, что когда вы не боитесь аварий,то можете активнее использовать такси

Tesla запустила «Кибертакси», не приглашая прессу: наблюдатели сомневаются в его успехе

Dimitrocen Vbnz
16 часов назад
А прикиньте, построили бы эти гигантские зеркальные небоскрёбы для того, чтобы это был гигантский ИИ-сервер. Это ж прям была бы обложка для

Спутники показали, что осталось в пустыне от мегапроекта горизонтального небоскреба «Зеркальная линия»

Павел Кутузов
16 часов назад
"Американские СМИ сравнили эту цифру с Waymo, у которой беспилотный пробег на данный момент составляет 320 миллионов километров, в две сотни раз

Tesla запустила «Кибертакси», не приглашая прессу: наблюдатели сомневаются в его успехе

Самые обсуждаемые