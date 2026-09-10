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10 сентября, 12:37
Александр Березин
12

Денисовцы из Пещеры летучих мышей использовали костяные орудия, нетипичные для этого вида

❋ 4.7

Китайские ученые проанализировали белки в находках из пещеры в южном Китае. Оказалось, что часть из них относится к денисовцам, загадочному третьему виду людей, существовавшему одновременно с нашим и неандертальцами. Причем среди тех же находок выявили костяные орудия, по всей видимости, сделанных этим же видом. И они довольно резко отличаются от тех орудий, что ассоциировали с денисовцами ранее.

Антропология
# антропология
# археология
# денисовцы
# китай
Находки из Бяньфу фрагментарны, но и в таком виде имеют существенное научное значение / © Nature

Все современные люди, кроме жителей Черной Африки, несут в себе гены неандертальцев, а монголоиды и жители Океании — еще и гены денисовцев. Но если о неандертальцах у нас довольно полное представление (их множество находок), то по денисовцам идентифицированных находок крайне мало. По сути, за пределами Денисовой пещеры на Алтае однозначно идентифицированных их находок до последнего десятилетия вообще не было. Это очень необычно для вида, оставившего проценты своих генов в миллиардных популяциях современных людей. Одной из причин такой ситуации может быть склонность денисовцев жить в горах, местах, где работа археологов часто сложнее, чем на равнине.

Китайские ученые опубликовали в Nature работу, в которой проанализировали белковый состав множества костей, ранее найденных в южном Китае, в пещере Бяньфу (Пещере летучих мышей). Среди 60 тысяч костных останков по белкам удалось выявить два фрагмента теменной кости, фрагмент одной из костей руки и четыре зуба, принадлежавших денисовцам. Возраст этих находок — от 134 до 167 тысяч лет.

Анализ белков — сравнительно недавний в палеонтологии метод. В данном случае идентификация белков как денисовских связана с тем, что белки кодирует ДНК, и найденные в этих костных остатках белки соответствуют тем, что кодировала ДНК денисовцев, которую выделили из ранее обнаруженных костей этого вида.

Новые находки впервые однозначно показали, что человек жил в юго-западном Китае. До этого следы денисовцев в этой стране относились либо к дну Тайваньского пролива, либо к восточным или северо-западным континентальным частям КНР. Кроме того, работа позволила впервые идентифицировать лучевую кость денисовца (объект BFD771). Судя по ее микро-КТ, она принадлежала взрослой или почти взрослой особи — формирование ее эпифиза практически закончено. Длина фрагмента меньше пяти сантиметров, но все же исследователи пришли к выводу, что скорее всего это правая лучевая кость.

Авторы работы пытались провести анализ фрагмента в смысле его похожести на кости Homo sapiens и неандертальцев. Оказалось, что эта лучевая кость по морфологии больше похожа на аналогичную у поздних неандертальцев, чем у нашего вида. Однако абсолютизировать этот вывод сложно, потому что у ранних неандертальцев лучевая кость как раз больше похожа на Homo sapiens, чем на то, что теперь идентифицировано как первая известная науке лучевая кость денисовца. Головка лучевой кости действительно крупная, больше похожа на неандертальскую, чем типичную для человека нашей эпохи.

В то же время, объем изученных костей не позволяет однозначно сделать вывод о том, на кого больше в смысле скелета или внешнего вида был похож денисовец — на человека современного облика или неандертальца.

Более уверенно можно сказать о том, что в пещере есть орудия из кости, хотя и обработанные сравнительно просто. Ранее сходные простые орудия находили у неандертальцев. Это не говорит о том, что уровень обработки орудий у денисовцев был низок: кости вообще трудно подвергать обработке, поэтому даже у ранних Homo sapiens нет примеров действительно хорошо сделанных орудий из них.

В то же время сам факт изготовления таких простых орудий важен. Десять лет назад в России среди предметов из денисовских по времени слоев в одноименной пещере нашли самую древнюю иглу в истории — сделанную из кости, с просверленным в ней настоящим ушком. Это очень сложное орудие для эпохи, отстоящей от нас на 50 тысяч лет.

У китайских находок намного более простой технологический облик, скорее напоминающий костяные орудия эпохи Homo erectus, чем первую настоящую иглу, найденную археологами. Получается, что на одном континенте денисовцы Алтая 50 тысяч лет назад и южного Китая 134-167 тысяч лет имели принципиально разный технологический уровень костяных орудий. Это первые признаки настолько резкого различия в их орудийной деятельности. Они могут свидетельствовать как о большой эволюции их возможностей за сотню тысяч лет, так и о чисто региональных различиях.

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Антропология
# антропология
# археология
# денисовцы
# китай
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