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В Сети появились новые снимки прототипа китайского истребителя шестого поколения J-36

В интернете появились новые фотографии, на которых, предположительно, запечатлен пятый летный прототип перспективного китайского самолета шестого поколения J-35 («Цзянь-36»), разработкой которого занимается компания Chengdu Aircraft Corporation.

Новый снимок прототипа китайского истребителя шестого поколения J-36 / © Weibo

Хотя официального подтверждения подлинности снимков пока нет, заметные изменения в конструкции машины указывают на то, что программа летных испытаний продолжает активно развиваться.

Новый снимок прототипа китайского истребителя шестого поколения J-36 / © Weibo

По мнению специалистов, новый прототип получил переработанную конфигурацию воздухозаборников и сопел двигателей. Такие изменения, вероятно, направлены на поиск оптимального сочетания малозаметности, эффективности работы силовой установки, снижения тепловой сигнатуры и улучшения летных характеристик.

Особый интерес вызывает модернизированная хвостовая часть самолета. Предполагается, что китайские конструкторы испытывают различные варианты сопел двигателя, стремясь одновременно уменьшить радиолокационную и инфракрасную заметность самолета без ущерба для его маневренности.

По имеющимся оценкам, J-35 разрабатывается не столько как классический истребитель завоевания господства в воздухе, сколько как дальнобойная многоцелевая ударная платформа. Среди ее предполагаемых задач — уничтожение самолетов дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО), воздушных танкеров, командных пунктов и сил морской авиации.