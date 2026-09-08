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Карта: крупнейшие торговые профициты и дефициты в мире
Торговый баланс стран может существенно различаться даже с учетом размеров их экономик.
Используя данные Всемирной торговой организации (ВТО) и Международного валютного фонда (МВФ), эта карта показывает торговые профициты и дефициты стран мира в доле от ВВП.
Торговые балансы варьируются от крупных профицитов, характерных для ориентированных на экспорт производителей энергоресурсов и крупных промышленных центров, до значительных дефицитов в экономиках, которые покупают за рубежом больше товаров и услуг, чем продают.
В 2025 году профицит внешней торговли Китая составил 5,5% ВВП, тогда как США завершили год с дефицитом в размере 3,2% ВВП. Если учитывать только торговлю товарами, профицит Китая в 2025 году достиг рекордных 1,2 триллионов долларов.
Германия и Южная Корея также продемонстрировали профицит — 2,7% и 2,3% ВВП соответственно. Экспорт Германии в значительной степени опирается на автомобильную промышленность и машиностроение, тогда как Южная Корея является одним из мировых лидеров в производстве полупроводников.
В то же время дефицит торгового баланса зафиксировали и другие крупные экономики. В их числе Индия (-4,3%), Великобритания (-3,0%), Франция (-1,2%), Канада (-0,9%) и Япония (-0,9%).
Экспорт энергоресурсов помогает объяснить наличие одних из самых значительных профицитов. ОАЭ, Катар, Оман, Норвегия и Кувейт получают существенные доходы от экспорта нефти и газа. Другие экономики — например, Ирландия, Сингапур и Тайвань — занимают важные позиции в таких отраслях, как фармацевтика, высокие технологии и производство полупроводников.
Торговый дефицит, в свою очередь, вовсе не обязательно свидетельствует о слабости экономики. Он лишь означает, что страна импортирует больше товаров и услуг, чем экспортирует.
Показателен пример США. В 2025 году они были крупнейшим в мире импортером товаров: объем импорта составил около 3,5 триллионов долларов. При этом по объему экспорта страна занимала второе место в мире.
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