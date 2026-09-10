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10 сентября, 10:09
Игорь Байдов
81

Прием парацетамола во время беременности связали с уменьшением объема яичников и матки у дочерей

❋ 4.2

Датские исследователи решили изучить возможные последствия приема известного обезболивающего средства не только для самой матери и плода, но и для будущей репродуктивной системы дочерей. Для этого наблюдали за женщинами еще во время беременности, регулярно записывали, сколько таблеток они принимали, а также проверяли наличие парацетамола в моче. Когда девочки появились на свет, изучали их репродуктивную систему — во время так называемого мини-пубертата.

Медицина
# беременность
# беременные
# дети
# здоровье
# лекарства
# обезболивающие
# парацетамол
# плод
# потомство
Параллельные матери
Кадр из испанского драматического фильма «Параллельные матери» / © El Deseo, Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, Netflix, Pathé, Radio Televisión Española, Remotamente Films, Sony Pictures Releasing

При боли или повышенной температуре во время беременности врачи обычно рекомендуют парацетамол — минимальную эффективную дозу и в течение как можно более короткого времени. Многие другие распространенные обезболивающие могут быть связаны с рисками для развития плода, поэтому подобрать безопасную замену этому средству не всегда возможно.

Однако в последнее время появляется все больше тревожных экспериментальных данных о возможных последствиях применения парацетамола. В исследованиях на грызунах внутриутробное воздействие препарата приводило к уменьшению запаса фолликулов у потомства — в отдельных случаях их количество снижалось до 40 процентов от исходного уровня. Это сопровождалось снижением фертильности и ускоренным репродуктивным старением самок. 

Также проводили эксперименты с фрагментами яичников человеческого плода на ранних сроках развития — от семи до 12 недель. Специалисты помещали небольшие кусочки ткани в питательную среду и выращивали их в лаборатории в течение семи дней. В часть образцов добавляли парацетамол, после чего сравнивали их с тканями, которые выращивали без препарата. Оказалось, парацетамол снизил число некоторых зародышевых клеток и нарушил выработку стероидных гормонов, в том числе прогестерона и эстрадиола. 

Команда ученых из Дании под руководством врача-репродуктолога Маргит Биструп Фишер (Margit Bistrup Fischer) из Копенгагенского университетского госпиталя решила выяснить, связано ли применение парацетамола матерью во время беременности с последующими изменениями репродуктивной системы у девочек — в частности, с изменением объема яичников и матки, количеством фолликулов. Они пришли к выводу, что использование парацетамола могло изменить некоторые показатели развития репродуктивной системы у детей. 

Исследование проводили с марта 2020 года по ноябрь 2022-го. В него включили 685 беременных женщин, наблюдение за которыми началось в первом триместре. Каждые две недели участницы сообщали о приеме обезболивающего. Кроме того, у них брали образцы мочи и измеряли концентрацию парацетамола. В третьем триместре участницы проходили УЗИ плода. 

После рождения детей врачи повторно обследовали 302 девочки в возрасте трех месяцев. Сравнивали репродуктивные показатели подвергавшихся воздействию парацетамола во время внутриутробного развития с теми, чьи матери препарат не принимали.

У новорожденных девочек в первые месяцы жизни временно активируется гипоталамо-гипофизарно-гонадная ось — та же гормональная система, которая затем снова «просыпается» во время полового созревания. Этот период называют мини-пубертатом.

В этом возрасте репродуктивная система девочки не находится в состоянии полной «гормональной тишины». Начинают активно работать яичники, развиваются фолликулы и меняется уровень половых гормонов. Мини-пубертат позволяет на раннем этапе оценить, насколько нормально идет этот процесс. 

У девочек, чьи матери начали принимать парацетамол до 17-й недели беременности, объем яичников в среднем уменьшился примерно на 41 процент, а объем матки — на 13 процентов. 

У детей, чьи мамы принимали обезболивающее с 17-й недели, обнаружили другой эффект: у них было в среднем на 23 процента меньше антральных фолликулов — структур в яичниках, внутри которых находятся незрелые яйцеклетки. Объем яичников и матки статистически значимо не отличался от показателей в контрольной группе. 

Среди принимавших парацетамол женщин из первой и второй группы медианная суммарная доза за всю беременность составила два грамма.

Затем авторы научной работы проверили результат на независимой выборке. Для этого они обратились к Copenhagen Mother-Child Cohort — популяционному исследованию, в котором наблюдали 1210 девочек от младенчества до подросткового возраста. Их матери во время беременности сообщали о приеме парацетамола и/или нестероидных противовоспалительных препаратов. 

У девочек, подвергавшихся такому воздействию, в период полового созревания объем матки был меньше примерно на 4,11 кубического сантиметра, а в подростковом возрасте объем яичников — приблизительно на 2,76 кубического сантиметра. 

Однако такие выводы нельзя автоматически трактовать как доказательство вреда парацетамола. Женщины использовали обезболивающее не просто так: большинство — из-за головной боли или боли в мышцах и суставах, а не из-за высокой температуры. Причиной выявленных различий могли быть не только лекарства, но и состояния, из-за которых будущие матери их принимали, а также другие особенности здоровья. 

На результаты могли повлиять и другие факторы — питание, образ жизни, наследственность. Исследователи постарались учесть их при статистическом анализе, но полностью исключить влияние всех возможных причин не смогли.

Есть и другая проблема. Даже если уменьшение объема яичников и матки действительно связано с воздействием парацетамола, пока неизвестно, что это означает для будущей фертильности. Размер репродуктивного органа в младенчестве сам по себе не позволяет предсказать способность человека к деторождению через несколько десятилетий. 

Поэтому главный вопрос теперь заключается не только в том, связаны ли обнаруженные изменения с парацетамолом, но и в том, сохранятся ли они по мере взросления и будут ли иметь какое-либо значение для репродуктивного здоровья. Чтобы ответить на него потребуются дальнейшие исследования и длительное наблюдение за этими детьми — вплоть до репродуктивного возраста. 

Научная работа опубликована в журнале Human Reproduction Open.

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Игорь Байдов
Игорь Байдов
641 статей
Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.
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Медицина
# беременность
# беременные
# дети
# здоровье
# лекарства
# обезболивающие
# парацетамол
# плод
# потомство
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