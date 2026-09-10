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Спутники зафиксировали максимальную за шесть лет строительную активность у подземного объекта Ирана близ Натанза

Американский Центр стратегических и международных исследований (CSIS) проанализировал спутниковые снимки места, где, предположительно, находится ядерный объект Ирана. Они заметили, что в этом году там произошел явный всплеск строительной активности.

Спутниковой снимок горы Пикакс от 9 августа 2026 года / © CSIS / Satellogic

Речь идет о подземном объекте в районе горы Пикакс, также известной как Кух-е Коланг. Находится он вблизи ядерного комплекса в Натанзе. Американские разведывательные службы полагают, что под горой может находиться объект иранской ядерной программы.

Как считают аналитики CSIS, объект под горой Пикакс может быть предназначен для одной из целей, связанных с ядерной программой Ирана. Там могут собирать центрифуги или обогащать уран. По другой версии, он предназначен для других работ, связанных с ядерным оружием.

В 2026 году в районе горы Пикакс зафиксировали более активное движение на дорогах, чем когда-либо прежде. Как полагают аналитики, строители также возводили и укрепляли входы в туннели, прокладывали внутренние дороги и укрепляли территории вокруг входов. В CSIS считают, что заниматься обогащением урана объект пока не способен. При этом они делают оговорку: «если именно для этого он предназначен».

Президент США Дональд Трамп неоднократно угрожал нанести удар по этому объекту. Аналитики CSIS отмечают, что гранитная гора — сложная цель даже для самых мощных неядерных американских бомб. В США полагают, что это не единственный настолько «сложный» объект. При этом, как отмечает CNN, США, вероятно, все-таки ищут способы, как можно нанести удары по таким объектам.