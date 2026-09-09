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Индикатор Баффета: насколько переоценен фондовый рынок в крупнейших экономиках мира
«Индикатор Баффета» — один из инструментов, позволяющих оценить, насколько переоценен или недооценен рынок. На инфографике десять крупнейших экономик мира сравниваются по этому показателю.
Использовать этот инструмент для оценки рынков предложил американский предприниматель Уоррен Баффет. Индикатор сравнивает общую стоимость фондового рынка страны с ее ВВП.
Рынок считается справедливо оцененным, когда показатель составляет 75–100%. Но, как видно на инфографике, у некоторых стран индекс превышает 200%.
В августе 2026 года самый высокий «Индикатор Баффета» был в США. Показатель достигал 241,7%. Правда, уже 9 сентября он составлял примерно 210%. Стоимость фондового рынка постоянно меняется, следовательно, меняется и этот индекс.
Индекс выше 200% был также у Индии и Канады. Приближался к ним показатель Японии.
Самый низкий индекс зафиксировали в Италии — 38,5%. Показатель ниже 75% также оказался у Бразилии и Германии.
Между тем, в России в июле индекс достиг исторического минимума, упав ниже 21%.
«Индикатор Баффета» — инструмент полезный, но все-таки простой. Он не учитывает, что структуры экономик и фондовых рынков стран могут сильно различаться.
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