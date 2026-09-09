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Индикатор Баффета: насколько переоценен фондовый рынок в крупнейших экономиках мира

«Индикатор Баффета» — один из инструментов, позволяющих оценить, насколько переоценен или недооценен рынок. На инфографике десять крупнейших экономик мира сравниваются по этому показателю.

Индикатор Баффета для 10 стран мира / © Finance Sutras, Voronoi

Использовать этот инструмент для оценки рынков предложил американский предприниматель Уоррен Баффет. Индикатор сравнивает общую стоимость фондового рынка страны с ее ВВП.

Рынок считается справедливо оцененным, когда показатель составляет 75–100%. Но, как видно на инфографике, у некоторых стран индекс превышает 200%.

В августе 2026 года самый высокий «Индикатор Баффета» был в США. Показатель достигал 241,7%. Правда, уже 9 сентября он составлял примерно 210%. Стоимость фондового рынка постоянно меняется, следовательно, меняется и этот индекс.

Индекс выше 200% был также у Индии и Канады. Приближался к ним показатель Японии.

Самый низкий индекс зафиксировали в Италии — 38,5%. Показатель ниже 75% также оказался у Бразилии и Германии.

Между тем, в России в июле индекс достиг исторического минимума, упав ниже 21%.

«Индикатор Баффета» — инструмент полезный, но все-таки простой. Он не учитывает, что структуры экономик и фондовых рынков стран могут сильно различаться.