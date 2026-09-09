Гигантский айсберг врезался в остров у берегов Гренландии и уцелел вопреки всем расчетам ученых
В конце августа от гренландского ледника Петермана откололся гигантский айсберг площадью более 76 квадратных километров, что сопоставимо с размерами острова Санта-Крус или небольшого города. Это событие стало крупнейшим отколом льда во всей Арктике с 2020 года. Спутниковые снимки зафиксировали, как огромный плавучий «ледяной остров» врезался в скалистый остров Джо и вопреки прогнозам продолжил движение, а не разрушился.
Первым откол обнаружил Адам Гарбо (Adam Garbo) из Оттавского университета (Канада) по снимкам европейского спутника Sentinel-1. Образовавшийся «ледяной остров» стал крупнейшим фрагментом ледника с 2012 года, когда откололся массив в 130 квадратных километров.
Ученые ожидали разрыва по другой гигантской трещине, однако массив отделился по меньшему разлому. На леднике сохранились еще две трещины, которые в будущем, предположительно, сформируют айсберги площадью 94 и 84 квадратных километра.
После отделения плоский айсберг толщиной менее 150 метров начала уносить вода. Он дрейфовал по фьорду в сторону пролива Нареса со средней скоростью около трех километров в сутки. При выходе из фьорда массив столкнулся с небольшим скалистым островом Джо. Этот остров расположен прямо на выходе из фьорда и регулярно принимает на себя удары дрейфующих льдин.
Столкновения такой силы обычно становятся началом полного разрушения айсбергов. Например, в 2010 году похожий «ледяной остров» Петермана при ударе об этот же остров мгновенно раскололся на две огромные части.
Айсберги ледника Петермана имеют специфическое строение и относятся к типу «ледяных островов» — плоских ледяных массивов с ровной верхней поверхностью. Они значительно отличаются от высоких и компактных айсбергов южных гренландских ледников, которые отламываются от вертикальных ледяных стен.
По наблюдениям гляциологов, ледяной язык Петермана образует относительно тонкие плавучие плиты толщиной менее 150 метров, что делает их более уязвимыми к разрушению при столкновениях со скалами. Образование подобных гигантов на севере Гренландии фиксируют редко, но каждый раз они существенно меняют региональную обстановку.
Специалисты продолжают отслеживать движение «ледяного острова» из космоса. По мере продвижения морские течения, ветры, приливы и таяние постепенно разрушат айсберг на мелкие части. До тех пор сам «остров» и его плавающие обломки будут представлять серьезную угрозу для судоходства, научных экспедиций и морской инфраструктуры в арктических водах, а выливаемая при таянии пресная вода станет локально менять соленость океана.
Особо чистый германий — полупроводниковый материал с минимальным содержанием примесей, который активно используют в ядерной физике, медицине и оборонной промышленности. Российские ученые предложили новую технологию, позволяющую получить монокристаллы германия особой чистоты.
Артем Оганов стал иностранным членом Национальной академии наук Республики Армении. В прошлом этой чести также удостоился физик Юрий Оганесян.
В конце августа 2026 года американские военные впервые применили высокоэнергетическую лазерную систему. С тех пор активность дронов у мексиканской границы снизилась примерно на 75%.
Группа российских исследователей, в которую вошли океанологи Санкт-Петербургского университета, выявила существование ранее неизвестных механизмов распространения «волн Россби». В ходе работы им удалось зафиксировать точки, где перенос энергии прекращается, а траектории движения воды претерпевают изменения. Дополнительно ученые обнаружили асимметрию в динамике волновых процессов, зарождающихся у западных и восточных прибрежных течений.
Особо чистый германий — полупроводниковый материал с минимальным содержанием примесей, который активно используют в ядерной физике, медицине и оборонной промышленности. Российские ученые предложили новую технологию, позволяющую получить монокристаллы германия особой чистоты.
Акционерное общество «Росатом — Возобновляемая энергия» построит в Амурской области завод по сборке элементов ветрогенераторов. Оборудование потребуется для будущих ветроэлектростанций на Дальнем Востоке. Сейчас крупные детали производят практически в другом конце страны. Собирать крупные узлы на месте будет дешевле, чем везти их.
Американская компания Firebird официально запустила в городе Раздан крупный центр обработки данных и фабрику искусственного интеллекта. На сегодняшний день это самый масштабный технологический хаб подобного уровня в СНГ, а после завершения всех этапов строительства он войдет в пятерку самых мощных вычислительных кластеров в мире.
Сопротивление жителей Европы самой идее употребления насекомых в пищу может иметь эволюционные корни, уходящие вглубь тысячелетий, пришли к выводу авторы нового исследования. Оказалось, предки современных европейцев ели насекомых лишь эпизодически. Кроме того, из-за генетических мутаций они плохо переваривали их экзоскелеты.
После сокращения длины очередей и роста доступности бензина в первую неделю августа ситуация снова ухудшилась. Если с 20 июня по начало августа кризис носил в основном психологический характер, то сейчас ситуация принципиально иная: августовские атаки на НПЗ показали, что меры по усилению их противовоздушной обороны не были достаточно полными. Значит, прогноз автора Naked Science от 19 июля о том, что острая фаза кризиса закончится до конца лета, был частично неверным.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
3 Декабря, 2021
Денисовский человек оказался вчетверо старше
14 Декабря, 2016
30 научных терминов, которые должен знать каждый
21 Января, 2015
Фотографии, которые потрясли мир
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии