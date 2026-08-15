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McDonald’s составил 515-страничное досье на клиента, чтобы предсказать его поведение

Журналист издания Wired Рис Роджерс запросил у McDonald’s свои данные, которые хранила компания. В итоге он получил 515-страничное цифровое досье.

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Роджерс пользовался программой лояльности сети ресторанов. Цифровое досье на него создавалось в течение нескольких лет. На основе этих данных алгоритмы прогнозировали, как часто он будет посещать ресторан, сколько потратит и какой сделает заказ.

Например, алгоритм предположил, что в течение следующих шести недель журналист посетит ресторан сети 2,16 раза. Средняя сумма одного заказа, по оценкам алгоритма, составила бы 13,49 доллара.

Согласно оценке алгоритма, скорее всего, Роджерс заказал бы большую диетическую Coca-Cola. Также среди вероятных продуктов система выделила острый ролл и большую порцию картофеля. Пищевые привычки клиента компания разделила на категории, в том числе обед на ходу в спешке.

При этом алгоритм был уверен, что Роджерс не перестанет ходить в McDonald’s.

В McDonald’s заявили, что серьезно относятся к безопасности персональных данных и конфиденциальности. Как утверждает представитель сети, многие компании, использующие программы лояльности, анализируют информацию о прошлых покупках. Это помогает подбирать наиболее подходящие предложения для конкретного клиента.

Присоединяясь к программе лояльности, Роджерс понимал, что компания будет отслеживать какие-то сведения. Однако масштаб данных его удивил. Журналист потребовал, чтобы компания удалила всю информацию о нем. Также он решил больше не ходить в McDonald’s. Среди прочего, он хочет проверить, сможет ли опровергнуть прогноз алгоритма.