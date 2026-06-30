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Карта: где в Европе размещено ядерное оружие США

Соединенные Штаты Америки — одна из официальных ядерных держав. Как видно на инфографике, часть своего тактического ядерного оружия США размещает на базах в других странах.

Карта: где в Европе размещено ядерное оружие США / © Statista

О местах размещения американского оружия стало известно в 2019 году из доклада НАТО. Доклад опубликовали в апреле, а в июле на него обратили внимание СМИ. Спустя некоторое время из документа убрали информацию о конкретных военных базах.

Речь идет о термоядерных бомбах B61 в версии B61-12. Их могут нести тактические истребители F-35A, F-15E, F-16 и Tornado.

Точное количество боеголовок засекречено, но, предположительно, в Европе размещено около 100 бомб. В Италии вооружение находится на базах Авиано и Геди-Торре, в Бельгии — на базе Кляйне Брогель, в Германии — на базе Бюхель, в Нидерландах — на базе Волкель и в Турции — на базе Инджирлик.

В июне 2026 года The Financial Times писала, что США рассматривают возможность размещения ядерного оружия в странах Балтии и Польше.