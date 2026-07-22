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Карта: распределение стран по уровню дохода
Всемирный банк классифицирует страны по уровню валового национального дохода. На инфографике показано, к какой группе организация отнесла страны в этом году.
Всего Всемирный банк выделяет четыре группы доходов: низкий ( до 1 175 долларов), ниже среднего (1 176–4 635 долларов), выше среднего (4 636–14 375 долларов), высокий (более 14 375 долларов). При этом пороговые значения организация обновляет каждый год.
На карте наглядно видно, как неравномерно развиваются страны. Многие государства Западной и Центральной Африки относятся к группе стран с низким доходом. Также в эту группу попали Йемен, Сирия, Афганистан и Северная Корея.К странам с высоким доходом Всемирный банк отнес большую часть европейских стран, в том числе Россию. В этой группе также оказались Австралия, Новая Зеландия, США, Канада, некоторые страны Ближнего Востока, а также ряд государств Центральной и Южной Америки, например Панама, Чили и Уругвай.
Китай и Бразилия — одни из крупнейших мировых экономик — попали в группу с доходом выше среднего. Индия — самая населенная страна мира — оказалась в группе с доходом ниже среднего.
При этом сразу несколько стран повысили свой статус. Иордания, Микронезия, Филиппины, Шри-Ланка и Вьетнам переместились из группы стран с доходом ниже среднего в группу с доходом выше среднего. Того, в свою очередь, сменил группу с низким доходом на группу с доходом ниже среднего.
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