Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Как справиться с тревожностью – 10 коротких советов от психологов
Психологи и социологи отмечают рост тревожности во многих странах мира, в частности, в России. Некоторым людям тревожное состояние даже мешает функционировать. В такие моменты могут помочь простые советы психологов.
Тревога — неотъемлемая часть жизни. В прошлом она помогала людям выживать. Однако в последние годы общество сталкивается с большим информационным давлением, экономической и политической неопределенностью, а также развитием цифровой среды. Эти факторы способствуют росту тревожного состояния. Справиться с ощущением тревоги могут помочь советы психологов, опубликованные изданием The Washington Post.
Начать рекомендуется с глубокого дыхания. В стрессовой ситуации многие люди задерживают дыхание или, наоборот, начинают дышать слишком часто. Однако это лишь усиливает тревогу. Чтобы справиться с таким состоянием, важно медленно вдыхать воздух — на четыре-пять счетов, а потом еще медленнее выдыхать — на шесть-восемь счетов. Более длинный выдох активирует парасимпатическую нервную систему и снижает уровень возбуждения. Иногда достаточно одной минуты, чтобы немного успокоиться.
Еще один способ, который рекомендуют психологи, — использовать технику смены температуры. В этом случае помогут умывания холодной водой или кубики льда. Лед нужно прикладывать к области глаз и щек. Этот метод помогает замедлить ритм сердца и снизить уровень эмоционального возбуждения. Во время усиления тревоги люди часто фокусируются на одной точке. Чтобы прервать это состояние, необходимо расслабить глаза и обратить внимание на периферическое зрение. Посмотреть вдаль, на горизонт. Это даст сигнал нервной системе, что окружающая среда безопаснее, чем кажется.
Иногда людям помогает переформулирование мыслей. Например, мысль «Я выглядел глупо» можно изменить на «Я переживаю, что выглядел глупо». Так нервная система реагирует не на реальность, а на интерпретацию реальности.
Часто тревога — это не одно состояние, а совокупность чувств. Нейробиологи предлагают попробовать уточнить свое состояние. Например, человек может ощущать не просто тревогу, но и разочарование, неуверенность, смущение, одиночество, давление, уязвимость или ожидание неудачи. Если эмоцию уточнить, нервной системе может быть проще адаптироваться.
Иногда важно не просто распознать чувства, но и углубиться в них. Вопрос «Как мне от этого избавиться?» можно переформулировать на: «Могу ли я сейчас дать этому чувству больше места?». В этом случае эмоции становятся менее интенсивными, так как уменьшается вторичная тревога из-за самой тревоги.
Самокритика лишь усиливает тревожность. Заметив внутри себя критикующий голос, психологи рекомендуют сместить его в сторону более поддерживающего, но реалистичного — говорить с собой так, будто это беседа с близким человеком, который оказался в трудной ситуации. Также может помочь физическое самоуспокоение: приложить руку к своей груди, щеке или предплечью, медленно дыша. Такие действия сигнализируют нервной системе о безопасности.
Метод «малых шагов» не убирает тревогу полностью, но возвращает возможность действовать. Иногда достаточно ответить на одно письмо, позаниматься пять минут или отправить сообщение. Это возвращает ощущение контроля и снижает состояние «замри».
Тревожное состояние часто переключает внимание на будущее. В этом случае поможет простое упражнение. Обратить внимание на:
- пять предметов, которые можно увидеть;
- четыре вещи, которые можно почувствовать;
- три звука, которые можно услышать;
- два запаха, которые можно понюхать;
- одну вещь, которую можно попробовать на вкус.
Это упражнение помогает вернуть контакт с текущим моментом.
Один из главных советов психологов — сосредоточиться на настоящем. Не «зацикливаться» на печальном прошлом или ожидать угроз в будущем, а обдумать нынешнюю ситуацию.
Важно помнить, что тревога — нормальная часть жизни человека. Важно не просто пытаться избавиться от тревожного состояния, а изменить отношение к ней. При этом, если тревожность мешает функционировать или не отпускает в течение долгого времени, необходимо обратиться к специалистам.
Исследователи опросили более 60 тысяч испытуемых из разных стран и выяснили: чем больше человек зациклен на себе, тем холоднее он к своему партнеру. Правда, снижение накала страстей не всегда плохо, у этого есть и положительные стороны.
Древнеегипетский флакон с подводкой для глаз заставил пересмотреть представления о внешности римских легионеров
Во время раскопок в римском лагере в Йорке (Англия) нашли стеклянную колбу, поразительно напоминающую древнеегипетские флаконы для кохля — традиционную черную подводку для глаз. Не исключено, что это средство макияжа пользовалось популярностью и у римских солдат.
В популярной литературе сверхмассивные черные дыры чаще всего представляют как разрушители звезд и планет. Авторы новой работы попробовали рассчитать, что на самом деле происходит в окрестностях таких объектов и пришли к противоположному выводу.
Вначале Reuters опубликовал статью о взаимоотношениях SpaceX и Пентагона, которую миллиардер --- традиционно для его отношений с этим изданием — назвал фейком. Опровергая ее тезисы, он обнародовал информацию, не представленную ранее публично.
Исследователи опросили более 60 тысяч испытуемых из разных стран и выяснили: чем больше человек зациклен на себе, тем холоднее он к своему партнеру. Правда, снижение накала страстей не всегда плохо, у этого есть и положительные стороны.
Провинция Цзянсу была процветающим центром медицинской практики в Китае во времена династии Мин (1368-1644 годы нашей эры). Микроскопический анализ крошечных частиц на поверхности хирургических ножниц и пинцета из гробницы китайского врача помог выявить следы вещества, получаемого из ядовитого растения, которое, по мнению исследователей, применялось как местная анестезия во время операций.
В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.
В доколумбовых Андах принадлежность к правящему роду определяла доступ к земле, торговле и статусу, поэтому удержать все внутри семьи было вопросом выживания. Ученые выяснили, что элиты долины Чинча решали эту задачу самым прямым способом — заключая браки между родственниками на протяжении как минимум двух поколений.
При совпадении нескольких условий наши глаза способны улавливать излучение в ближнем инфракрасном спектре. Тогда сетчатка начинает работать как нелинейный фотодетектор.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
30 Декабря, 2014
Досье на Деда Мороза
14 Марта, 2019
Альберт Эйнштейн и его уникальное наследие
23 Сентября, 2021
Содом и Гоморру уничтожил взрыв в пару десятков мегатонн
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии