Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

В Китае построили Музей науки с необычным фасадом

Недавно завершенный в китайском городе Хайкоу, на острове Хайнань, Музей науки Хайнаня представляет собой впечатляющий культурно-образовательный центр площадью 46 528 квадратных метров. Проект, разработанный ведущим архитектором Ма Яньсун из MAD Architects, расположен на границе Национальный водно-болотный парк реки Уюань.

Музей науки Хайнаня / © Arch Exist

Снаружи здание напоминает мягкое облако, застывшее над землей. Его фасад собран из 843 панелей из армированного стекловолокном пластика, каждая из которых была специально спроектирована с учетом тропического климата Хайнаня. В результате возникла серебристая оболочка, которая отражает окружающий мир и постоянно меняется в зависимости от освещения и движения облаков.

Музей науки Хайнаня / © Arch Exist

Основную нагрузку конструкции принимают на себя три массивных бетонных ядра. Благодаря этому выставочные пространства удалось освободить от внутренних колонн, создав длинные и непрерывные галереи. Такое инженерное решение также позволило вынести часть объема здания консольно над зеркальными водоемами и крытой площадью.

Музей науки Хайнаня / © Arch Exist

Под этим навесом образовалась серия общественных пространств, открытых для всех желающих. Здесь можно укрыться от палящего солнца, воспользоваться прохладным бризом со стороны водно-болотных угодий или просто встретиться с друзьями. Площадь служит своеобразным общественным центром района: здесь родители ждут детей после занятий, школьники собираются перед мастер-классами, а местные жители проходят через территорию по пути к своим делам.

Музей науки Хайнаня / © Arch Exist

Внутри музея расположены планетарий, кинотеатр с гигантским экраном, выставочные зоны и открытые учебные участки с ландшафтным оформлением, посвященные местным видам растений и природным явлениям.

Музей науки Хайнаня / © Arch Exist

Маршрут посетителей организован необычным образом. Сначала их поднимают на лифте на верхний уровень экспозиции, после чего они постепенно спускаются по широкой плавной рампе, которая спиралью обвивает центральный атриум. Большой световой проем в крыше наполняет внутреннее пространство естественным освещением, благодаря чему путь остается залитым дневным светом практически на всем протяжении. С одной стороны открываются виды на окружающую зелень, с другой — следуют одна за другой галереи и интерактивные пространства.

Музей науки Хайнаня / © Arch Exist

Музей также встроен в более широкий научно-технологический контекст региона. На восточном побережье острова Хайнань расположен китайский космодром Вэньчан, откуда с 2016 года были осуществлены десятки запусков к околоземной орбите, Луне и Марсу. Новый музей делает эти достижения частью локальной истории, а не далекими событиями из новостей. Тем более что в пешей доступности от него находятся более тридцати школ и детских садов, для которых он призван стать пространством вдохновения и научного любопытства.