Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
В Китае построили Музей науки с необычным фасадом
Недавно завершенный в китайском городе Хайкоу, на острове Хайнань, Музей науки Хайнаня представляет собой впечатляющий культурно-образовательный центр площадью 46 528 квадратных метров. Проект, разработанный ведущим архитектором Ма Яньсун из MAD Architects, расположен на границе Национальный водно-болотный парк реки Уюань.
Снаружи здание напоминает мягкое облако, застывшее над землей. Его фасад собран из 843 панелей из армированного стекловолокном пластика, каждая из которых была специально спроектирована с учетом тропического климата Хайнаня. В результате возникла серебристая оболочка, которая отражает окружающий мир и постоянно меняется в зависимости от освещения и движения облаков.
Основную нагрузку конструкции принимают на себя три массивных бетонных ядра. Благодаря этому выставочные пространства удалось освободить от внутренних колонн, создав длинные и непрерывные галереи. Такое инженерное решение также позволило вынести часть объема здания консольно над зеркальными водоемами и крытой площадью.
Под этим навесом образовалась серия общественных пространств, открытых для всех желающих. Здесь можно укрыться от палящего солнца, воспользоваться прохладным бризом со стороны водно-болотных угодий или просто встретиться с друзьями. Площадь служит своеобразным общественным центром района: здесь родители ждут детей после занятий, школьники собираются перед мастер-классами, а местные жители проходят через территорию по пути к своим делам.
Внутри музея расположены планетарий, кинотеатр с гигантским экраном, выставочные зоны и открытые учебные участки с ландшафтным оформлением, посвященные местным видам растений и природным явлениям.
Маршрут посетителей организован необычным образом. Сначала их поднимают на лифте на верхний уровень экспозиции, после чего они постепенно спускаются по широкой плавной рампе, которая спиралью обвивает центральный атриум. Большой световой проем в крыше наполняет внутреннее пространство естественным освещением, благодаря чему путь остается залитым дневным светом практически на всем протяжении. С одной стороны открываются виды на окружающую зелень, с другой — следуют одна за другой галереи и интерактивные пространства.
Музей также встроен в более широкий научно-технологический контекст региона. На восточном побережье острова Хайнань расположен китайский космодром Вэньчан, откуда с 2016 года были осуществлены десятки запусков к околоземной орбите, Луне и Марсу. Новый музей делает эти достижения частью локальной истории, а не далекими событиями из новостей. Тем более что в пешей доступности от него находятся более тридцати школ и детских садов, для которых он призван стать пространством вдохновения и научного любопытства.
Исследователи опросили более 60 тысяч испытуемых из разных стран и выяснили: чем больше человек зациклен на себе, тем холоднее он к своему партнеру. Правда, снижение накала страстей не всегда плохо, у этого есть и положительные стороны.
Исследование крупнейшего в Европе массового захоронения медного века Камино-дель-Молино указало на то, что дети и подростки, жившие в Испании почти пять тысяч лет назад, страдали и умирали от хронических респираторных инфекций, в числе которых, вероятно был туберкулез.
Кофеин известен прежде всего как стимулятор, повышающий бодрость и физическую работоспособность, однако его влияние на глубинные процессы восстановления мозга во время сна остается предметом дискуссий. Систематический обзор 32 исследований показал, что кофеин не столько сокращает продолжительность сна, сколько меняет его нейрофизиологическое качество, подавляя медленноволновую активность мозга, и сдвигает спящий мозг в более поверхностное, возбужденное состояние.
Последние несколько лет по всему миру выходит множество работ о том, что микрочастицы искусственных полимеров накапливаются в тканях человека и могут быть небезопасны. Мы решили обратиться к академику Алексею Хохлову, чтобы дать трибуну противоположной точке зрения. Выбор между ними предлагаем сделать читателю.
Исследователи опросили более 60 тысяч испытуемых из разных стран и выяснили: чем больше человек зациклен на себе, тем холоднее он к своему партнеру. Правда, снижение накала страстей не всегда плохо, у этого есть и положительные стороны.
В России 11-летнему ребенку с эпилепсией провели редкую операцию с пробуждением ради сохранения речевых функций
Сотрудники Центра языка и мозга НИУ ВШЭ приняли участие в редкой для детской нейрохирургии операции с пробуждением у 11-летнего пациента с фармакорезистентной эпилепсией. Совместно с врачами НПЦ специализированной медицинской помощи детям имени В.Ф. Войно-Ясенецкого в Солнцево они сопровождали удаление участка левой височной доли, где был выявлен эпилептический очаг.
В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.
В доколумбовых Андах принадлежность к правящему роду определяла доступ к земле, торговле и статусу, поэтому удержать все внутри семьи было вопросом выживания. Ученые выяснили, что элиты долины Чинча решали эту задачу самым прямым способом — заключая браки между родственниками на протяжении как минимум двух поколений.
При совпадении нескольких условий наши глаза способны улавливать излучение в ближнем инфракрасном спектре. Тогда сетчатка начинает работать как нелинейный фотодетектор.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
6 Февраля, 2014
Семь самых необычных патентов Google
14 Сентября, 2021
Повторный Covid-19: возможно, он злее первого
14 Февраля, 2021
Космические очки
5 Ноября, 2018
На крыльях в космос
12 Декабря, 2015
Топ удивительных разработок 2015 года
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии