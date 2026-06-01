Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
В Африке впервые установили ветротурбину без использования крана
Недавно вошедшая в состав Fortescue компания Nabrawind, специализирующаяся на ветроэнергетике, совершила то, что еще недавно считалось невозможным: в суровых условиях Намибии была смонтирована полноразмерная действующая ветротурбина с применением новой технологии установки без использования подъемного крана.
По словам компании, ее фирменные решения позволяют отказаться от тяжелых подъемных кранов на многих строительных площадках. Это снимает серьезные логистические проблемы, связанные с доставкой и размещением такой техники в удаленных, крайне ветреных районах, которые как раз идеально подходят для размещения ветроэнергетических установок. Более того, система Total SES совместима со многими существующими типами ветротурбин.
Разработанная Nabrawind технология подъема башен была существенно усовершенствована. Теперь она позволяет поднимать башни практически любого типа после монтажа ротора на высоте всего 30–40 метров, тогда как ранее требовалась высота 90–100 метров. Система надёжно работает при нестабильном ветре со скоростью до 15 метров в секунду и порывами до 20 метров в секунду. Для сравнения, традиционные краны при монтаже некоторых компонентов, например лопастей, обычно могут эксплуатироваться лишь при ветре не сильнее шести–восьми метров в секунду. Ветропарк InnoVent Diaz, расположенный в одном из самых ветреных регионов мира, стал идеальной площадкой для проверки работоспособности новой системы во всём диапазоне ветровых условий.
Кроме того, технология позволяет поднимать секции тонкостенных трубчатых башен без риска нарушения их конструкционной прочности. Это стало возможным благодаря системе Total SES, основанной на разработанной Nabrawind технологии Self-Erecting System (SES) и адаптированной для использования практически со всеми типами ветроэнергетических башен.
В конечном итоге на ветропарке InnoVent Diaz планируется установить семь турбин Goldwind GW165/6000 с использованием решений Total SES и Skylift. Этот проект позволит компании продемонстрировать как повторяемость и надежность разработанных процессов, так и их способность справляться со сложными монтажными операциями в самых разнообразных природных условиях.
