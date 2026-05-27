Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Реки на севере Канады стали оранжевыми и токсичными из-за таяния вечной мерзлоты
Вечная мерзлота на севере Канады исчезает быстрее, чем когда-либо со времен последнего ледникового периода. Из-за этого верховья рек на севере Канады окрасились в оранжевый цвет и стали токсичными.
С 1960-х годов температура в регионе выросла примерно на 2,6 градуса по Цельсию. Из-за таяния вечной мерзлоты обнажились древние горные породы. При контакте этих пород с водой и кислородом сульфидные минералы окисляются, образуя кислоту и высвобождая металлы. Затем они попадают в ручьи вместе с дождевой и талой водой. На месте слияния чистых и загрязненных потоков появляются ржаво-оранжевые зоны.
Авторы исследования, опубликованного в Science, назвали происходящее «разворачивающейся экологической катастрофой». Они изучили территорию к северу от города Доусон-Сити, расположенную между бассейнами рек Юкон и Маккензи.
Использовав спутниковые снимки, ученые выявили 146 наиболее пострадавших ручьев. Как показали наземные измерения качества воды, некоторые из них превратились в очень кислые и токсичные водоемы.
В качестве примера исследователи привели ручей, впадающий в реку Огильви. Его вода еще в начале 2000-х годов считалась чистой. К июлю 2025 года кислотность в нем стала настолько высокой, что большинство водных организмов не смогли бы в ней выжить.
По словам исследователей, в некоторых водоемах концентрация загрязняющих веществ сопоставима со стоками шахт. Она многократно превышает пороги острой токсичности для наземных и водных организмов.
По мнению авторов исследования, загрязнение уже повлияло на миграцию рыб. Это создало дополнительную нагрузку на экосистемы региона, которые уже находятся в кризисе.
