Вышел первый эпизод девятого сезона «Рика и Морти»

«Рик и Морти» вернулись на экраны. Премьера первой серии девятого сезона состоялась 24 мая.

Кадр из 1-й серии 9-го сезона мультсериала «Рик и Морти» / © Adult Swim

Посмотреть культовый анимационный сериал можно на телеканале Adult Swim. Вскоре он также будет доступен на стриминговых сервисах Hulu и HBO Max. В России новые серии официально не транслируются.

Девятый сезон традиционно состоит из десяти серий. Новые эпизоды будут выходить еженедельно.

Первый эпизод называется There’s Something About Morty. Он уже получил высокие оценки кинокритиков.

Трейлер «Рик и Морти» / © Adult Swim

Премьера первого сезона комедийного научно-фантастического сериала состоялась в декабре 2013 года. Благодаря мрачному экзистенциальному юмору и научно-фантастическому жанру «Рик и Морти» вышел за пределы обычного сериала для взрослых, став заметной частью массовой культуры.