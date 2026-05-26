Navantia представила концепт беспилотного корабля водоизмещением более 1000 тонн

Испанская судостроительная компания Navantia представила концепт нового крупного автономного надводного корабля, предназначенного для поддержки будущих военно-морских операций, в которых пилотируемые и беспилотные платформы будут действовать совместно.

Концепт беспилотного корабля LASV75 / © Navantia

Концепт под названием LASV75 был показали на выставке Combined Naval Event (CNE) в Фарнборо. Он отражает видение компании о «гибридном флоте» будущего, где традиционные корабли работают бок о бок с автономными эскортными судами, дронами и другими беспилотными системами.

Разработанный британской командой Navantia в Бристоле, корабль предназначен как для полностью самостоятельных миссий, так и для работы в составе крупных военно-морских соединений. В основе проекта лежит модульный корпус длиной 75 метров и водоизмещением свыше 1 000 тонн. Изначально платформа создавалась как полностью беспилотная.

LASV75 разрабатывался с упором на длительную автономную работу, модульность и масштабируемость — особенно для тяжелых условий эксплуатации, таких как Северная Атлантика.

В отличие от традиционных кораблей, LASV75 не требует жилых помещений для экипажа и сопутствующих систем жизнеобеспечения. Освободившееся пространство используется для размещения полезной нагрузки и увеличения автономности. Представленная модель получила конфигурируемую палубу для модулей, модульные сенсорные комплексы и сменные варианты мачт.

Модульная архитектура корпуса позволит создавать различные конфигурации корабля — от вариантов, ориентированных на разведку до платформ с ударными системами или смешанными задачами. Такой подход должен упростить производство и ускорить адаптацию корабля под разные типы миссий.

Концепт беспилотного корабля LASV75 отражает более широкий мировой тренд в военно-морской сфере — все более активную интеграцию автономных систем в состав флотов. Ряд государств, включая Королевский военно-морской флот Великобритании и ВМС США, активно увеличивают инвестиции в крупные беспилотные надводные корабли как часть стратегии распределенных морских операций и расширения флота будущего.