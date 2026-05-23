Россию предложили отключить от интернета

Президент Чехии Петр Павел

По мнению чешского президента, в последнее время происходит эскалация конфликта между Россией и странами НАТО. При этом, как утверждает Павел, НАТО реагирует достаточно слабо и медленно.

В интервью The Guardian он заявил, что альянс должен принять в отношении России «решительные, возможно даже асимметричные» меры.

По его словам, одна из возможных мер — отключение России от интернета или спутников. Также он предложил отключить российские банки от финансовой системы.

Также он заявил о необходимости сбивать самолеты и беспилотники, пересекающие воздушное пространство альянса.

При этом он заявил, что не ожидает открытого военного столкновения между Россией и НАТО. Он скорее опасается инцидентов, находящихся ниже порога пятой статьи договора НАТО. Эта статья предусматривает, что вооруженное нападение на одну страну альянса рассматривается как нападение на всех членов.