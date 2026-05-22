На МКС снова обнаружили утечку воздуха

NASA сообщило, что в российском сегменте Международной космической станции (МКС) снова обнаружена утечка воздуха. Это старая проблема, которую агентство еще недавно надеялось считать решенной.

Международная космическая станция / © NASA

Более пяти лет инженеры Роскосмоса и NASA отслеживают утечку воздуха из российского модуля станции, соединенного со стыковочным узлом. Источником утечек стали микроскопические трещины в конструкции — их оказалось чрезвычайно трудно обнаружить и устранить.

В январе NASA сообщало, что после серии инспекций и применения герметиков давление в переходной камере (ПрК) российского модуля «Звезда» стабилизировалось. Тогда это заявление вызвало заметное облегчение в космическом сообществе: утечки атмосферы на таком объекте, как МКС, всегда считаются крайне тревожным сигналом.

К сожалению, примерно три недели назад проблема вернулась. После того как о ней сообщили несколько источников, NASA официально подтвердило ситуацию 21 мая 2026 года.

После разгрузки грузового корабля «Прогресс» 1 мая «Роскосмос» зафиксировал «медленное падение давления» в ПрК.

По словам представителя NASA Джоша Финча, российская сторона позволила давлению в переходной камере постепенно снижаться, одновременно наблюдая за скоростью утечки. Сейчас модуль поддерживается при более низком давлении, а при необходимости выполняются небольшие подкачки воздуха.

В NASA подчеркнули, что на работу станции это пока не влияет и непосредственной угрозы экипажу нет. Однако возвращение проблемы снова ставит под сомнение долгосрочную жизнеспособность МКС.