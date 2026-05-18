Слушатели узнают о строении и физических свойствах комет, исследованных космическими аппаратами.
Комета Галлея, пожалуй, самая известная комета в нашей истории. Впервые она упоминается примерно в 240-м году до нашей эры, а последний раз человечество могло наблюдать ее в 1986 году. Свое имя комета получила в честь английского астронома Эдмунда Галлея, который, рассчитав орбиту этой кометы, предсказал ее очередное появление в 1758 году.
Вообще кометы изучают гораздо дольше, более четырех с половиной тысяч лет. На лекции научный сотрудник ИПМ им. Келдыша РАН, первооткрыватель комет и астероидов Леонид Еленин пройдет долгий исторический путь от «знамения богов» до последних научных данных о строении и физических свойствах этих объектов, исследованных космическими аппаратами. Вспомнит самых знаменитых охотников за неуловимыми кометами. Расскажет о том, как сейчас открывают этих косматых странников. Обсудит роль комет в зарождении жизни на Земле. А самое главное, поведает, могут ли они представлять угрозу для нашей планеты?
Проспект Мира, дом 119, строение 34
