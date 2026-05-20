Как выросли выбросы парниковых газов в ЕС

Европейский союз — один из главных инициаторов глобального снижения выбросов парниковых газов. Однако в большинстве стран ЕС в четвертом квартале 2025 года зафиксировали рост выбросов.

Как изменились выбросы парниковых газов и показатели ВВП в четвертом квартале 2025 года по сравнению с третьим кварталом 2025 года / © Eurostat

Согласно сезонно скорректированным оценкам Евростата, выбросы парниковых газов в Евросоюзе в четвертом квартале 2025 года составили 839 миллионов тонн CO2-эквивалента. По сравнению с третьим кварталом выбросы выросли на 0,9%. При этом валовой внутренний продукт (ВВП) за этот период вырос на 0,2%.

Сильнее всего выбросы выросли в сферах, связанных с энергетикой (+7,2%), транспортом и хранением (+1,3%), а также добычей полезных ископаемых (+0,9%). Снижение выбросов зафиксировали у домохозяйств (-2%), а также в обрабатывающей промышленности (-0,1%).

Выбросы парниковых газов выросли в 19 странах ЕС. Лидирует по этому показателю Словакия — на 22,7%. При этом ВВП там вырос на 0,3%. Также среди лидеров по увеличению выбросов оказались Люксембург (11,4%) и Греция (6,3%).

Евростат зафиксировал снижение выбросов в семи странах. Одновременно у этих стран вырос ВВП. Сильнее всего сократились выбросы в Финляндии (-3,2%), на Мальте (-2%) и в Чехии (-0,6%).