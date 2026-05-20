Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

YFQ-48A Talon Blue впервые успешно прошел испытания на автономное руление

YFQ-48A Talon Blue завершил испытания на автономное руление / © Northrop Grumman

Northrop Grumman сообщила в социальных сетях, что YFQ-48A Talon Blue успешно завершил цикл испытаний, в ходе которых аппарат самостоятельно перемещался по рулежным дорожкам аэродрома. Вместе с заявлением компания опубликовала фотографии: на которых беспилотник движется по взлетно-посадочной полосе, а следом едет пикап, предположительно с наблюдателями по безопасности.

По данным компании, после достижения этого рубежа программа переходит к подготовке первого полета. При этом ни место, ни точная дата испытаний раскрыты не были.

Northrop Grumman впервые продемонстрировала новую беспилотную платформу 3 декабря 2025 года. Разработка велась преимущественно в условиях строгой секретности. Уже 22 декабря Военно-воздушные силы Соединенных Штатов официально присвоили аппарату обозначение YFQ-48A. До этого проект был известен лишь под названием Project Talon.

Как объяснялось ранее, данная классификация определяет аппарат как полуавтономный беспилотный истребитель. В обозначении YFQ буква «Y» указывает на статус опытного образца, «Q» означает беспилотный летательный аппарат, а «F» обозначает основную роль машины — истребитель.

Тогда представители ВВС заявили, что новое обозначение подчеркивает продолжающееся сотрудничество между ВВС США и Northrop Grumman, а также отражает устойчивый прогресс YFQ-48A как одного из наиболее серьезных претендентов программы «верный ведомый».

Сейчас ВВС США готовятся выбрать проекты для второго этапа программы — Increment 2, и YFQ-48A считается одним из возможных фаворитов. Он присоединился к двум другим беспилотным аппаратам программы — YFQ-42A и YFQ-44A, которые получили аналогичную классификацию опытных беспилотных истребителей в марте 2025 года.

Изначально Northrop Grumman описывала YFQ-48A как новый автономный демонстратор технологий, предназначенный для отработки более быстрых и экономичных методов производства крупных беспилотных платформ.

Проект Talon создавался с целью найти оптимальный баланс между стоимостью и боевыми возможностями. Аппарат получил характерный нос «лопаточной» формы, длинный и узкий фюзеляж, верхний воздухозаборник двигателя и наклоненные двухкилевые хвостовые поверхности. Внешний облик указывает на ориентацию конструкции на высокие летные характеристики и маневренность, при этом заметны и элементы малозаметности. Что касается силовой установки, Northrop Grumman подтверждала лишь использование одного турбовентиляторного двигателя, не раскрывая ни производителя, ни класса тяги.

Однако в апреле 2026 года компания объявила, что двигатель для Talon Blue поставит Pratt & Whitney — речь идет о модели PW500. Производитель провел масштабную программу испытаний, чтобы адаптировать коммерческое семейство двигателей PW500 к специфическим условиям миссий программы «верный ведомый», включая моделирование режимов полета и эксплуатационных нагрузок.

Воздух в двигатель поступает через трапециевидный воздухозаборник, размещенный сверху в хвостовой части фюзеляжа, а сопло расположено между наклоненными килями. В носовой части установлено испытательное оборудование, типичное для ранних летных прототипов, включая три датчика воздушных параметров, выступающих вперед за пределы радиопрозрачного обтекателя.

Компания не уточнила, предусматривает ли демонстратор внутренние отсеки вооружения. Тем не менее крупная трапециевидная панель на нижней поверхности фюзеляжа может указывать на наличие внутреннего грузоотсека.