Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Первая цветная фотография
Автором первой цветной фотографии часто называют шотландского физика-математика Джеймса Клерка Максвелла. В 1861 году он получил изображение тартановой ленты — шотландской ткани с традиционным клетчатым узором. Однако в строгом смысле полученное им изображение нельзя назвать фотографией, да и работал он не один.
Фотография интересовала Максвелла с точки зрения изучения физики цвета и природы человеческого зрения. Он хотел доказать, что любой цвет можно получить с помощью комбинации красного, зеленого и синего света.
Физик работал вместе с фотографом Томасом Саттоном. По поручению физика Саттон создал три отдельных черно-белых негатива тартановой ленты — через красный, зеленый и синий фильтры.
Эти негативы проявили на пластины и спроецировали вместе на экран тремя проекторами через соответствующие цветные фильтры. Когда их наложили друг на друга, они образовывали единое полноцветное изображение.
Три фотопластинки сейчас хранятся в музее в Эдинбурге, в доме, где родился Максвелл. При этом первый физический отпечаток ленты появился в 1937 году. Д.А. Спенсер обнаружил оригиналы пластин с презентации 1861 года. Используя собственную технологию, он создал первый физический отпечаток ленты. Эта фотография хранится в Музее Виктории и Альберта в Лондоне.
Эксперимент, проведенный во время презентации в Королевском институте Лондона, стал важным шагом на пути к цветной фотографии. Однако в будущем исследователи установили, что с помощью имевшихся у Максвелла материалов невозможно получить цветную фотографию. Изображение случайно получилось благодаря смешению волн смешения волн в синем диапазоне и ближнем ультрафиолете.
Например, в 2023 году ученые провели эксперимент, попытавшись воссоздать изображение по технологии Максвелла и Саттона. Они пришли к выводу, что результат удалось получить благодаря использованию фильтров нейтральной плотности в сочетании с вариацией времени экспозиции.
В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.
Во всем мире во всех человеческих культурах около 90% людей пользуются преимущественно правой рукой. Такое поразительное единство практически всего человечества не имеет аналогов среди приматов и до сих пор остается эволюционной загадкой. Ученые проанализировали данные о более чем двух тысячах человекообразных обезьянах и выяснили, когда и почему праворукость стала популяционной тенденцией.
При совпадении нескольких условий наши глаза способны улавливать излучение в ближнем инфракрасном спектре. Тогда сетчатка начинает работать как нелинейный фотодетектор.
В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.
При совпадении нескольких условий наши глаза способны улавливать излучение в ближнем инфракрасном спектре. Тогда сетчатка начинает работать как нелинейный фотодетектор.
Во всем мире во всех человеческих культурах около 90% людей пользуются преимущественно правой рукой. Такое поразительное единство практически всего человечества не имеет аналогов среди приматов и до сих пор остается эволюционной загадкой. Ученые проанализировали данные о более чем двух тысячах человекообразных обезьянах и выяснили, когда и почему праворукость стала популяционной тенденцией.
В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.
В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.
Химические связи в материале, из которого сделана электроника, разрываются не из-за накопительного износа от протекания тока через них, а из-за электронов с конкретной энергией.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
17 Августа, 2016
Секретное метро в Москве: легенда и реальность
17 Марта, 2018
Вопросы читателей (ч. 10)
15 Апреля, 2016
27 месяцев надежды
20 Мая, 2015
Самые знаменитые теории заговоров
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии