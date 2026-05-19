Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
19 мая, 14:52
Рейтинг: +218
Посты: 773

Первая цветная фотография

Автором первой цветной фотографии часто называют шотландского физика-математика Джеймса Клерка Максвелла. В 1861 году он получил изображение тартановой ленты — шотландской ткани с традиционным клетчатым узором. Однако в строгом смысле полученное им изображение нельзя назвать фотографией, да и работал он не один. 

«Тартановая лента» / © Музей Виктории и Альберта
Фотография интересовала Максвелла с точки зрения изучения физики цвета и природы человеческого зрения. Он хотел доказать, что любой цвет можно получить с помощью комбинации красного, зеленого и синего света. 

Физик работал вместе с фотографом Томасом Саттоном. По поручению физика Саттон создал три отдельных черно-белых негатива тартановой ленты — через красный, зеленый и синий фильтры. 

Эти негативы проявили на пластины и спроецировали вместе на экран тремя проекторами через соответствующие цветные фильтры. Когда их наложили друг на друга, они образовывали единое полноцветное изображение. 

Три фотопластинки сейчас хранятся в музее в Эдинбурге, в доме, где родился Максвелл. При этом первый физический отпечаток ленты появился в 1937 году. Д.А. Спенсер обнаружил оригиналы пластин с презентации 1861 года. Используя собственную технологию, он создал первый физический отпечаток ленты. Эта фотография хранится в Музее Виктории и Альберта в Лондоне.

Эксперимент, проведенный во время презентации в Королевском институте Лондона, стал важным шагом на пути к цветной фотографии. Однако в будущем исследователи установили, что с помощью имевшихся у Максвелла материалов невозможно получить цветную фотографию. Изображение случайно получилось благодаря смешению волн смешения волн в синем диапазоне и ближнем ультрафиолете. 

Например, в 2023 году ученые провели эксперимент, попытавшись воссоздать изображение по технологии Максвелла и Саттона. Они пришли к выводу, что результат удалось получить благодаря использованию фильтров нейтральной плотности в сочетании с вариацией времени экспозиции. 

17 мая, 10:35
Игорь Байдов

В Гималаях людям и другим животным начал угрожать новый хищник

В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.

Биология
# бездомные животные
# волк
# волки
# Гималаи
# животные
# Индия
# собаки
Последние комментарии

Sergey Gorovoy
6 минут назад
Егор, да плевать мне на неё. это её роль - быть занозой в жопе 3/4 стран Мира, премьер которой под арестом мус, + быть убийцей мирных жителей страны

Инфографика: где окажутся североамериканские города, если разместить их в Европе на той же широте

Alex Borushkov
9 минут назад
Интересно бы посмотреть ещё процент закредитованного населения. Держу пари там почти 100% янки будет... Ну и китайцев не меньше, судя по этим цифрам.

Где люди берут кредитов больше всего? Мировой рейтинг закредитованности домохозяйств

youtZaQ1
20 минут назад
Сергей, Это точно.

Инфографика: самый потребляемый вид алкоголя по странам

Олег Дяго
51 минута назад
Сергей, по убийству мирных жителей, в перед планеты всей, всегда были европейцы и США.

Инфографика: самый потребляемый вид алкоголя по странам

Иван Колупаев
52 минуты назад
Sam, вот только до заостренной палки гоминиды додумались намного позже чем появились правши. Палка как копье стала использоваться всего 400 тыс. лет

Ученые выяснили, почему большинство людей правши

Станислав По
1 час назад
Harry, Ты мой герой!

Инфографика: Китай или США — с кем в мире торгуют больше?

Александр
3 часа назад
Андрей, тут система письма, а не языки

Карта: системы письма по всему миру

Александр
3 часа назад
davit, тут система письма, а не языки

Карта: системы письма по всему миру

Валерий Мухаметов
3 часа назад
Станислав, а как у Вас лично обстоит дело с раздельным сбором мусора, например? Вы слышали про гигантское мусорное пятно в океане? По моему опыту

Инфографика: лидеры по числу спутников на орбите

Егор Соловец
3 часа назад
Сергей, а почему мусульмане так отчаянно рвутся из своих блаженных южных стран в эту задницу Мира?

Инфографика: где окажутся североамериканские города, если разместить их в Европе на той же широте

Егор Соловец
3 часа назад
Sergey, ох уж эта израилевка, тревожит умы и не даёт народам планеты спокойно спать.

Инфографика: где окажутся североамериканские города, если разместить их в Европе на той же широте

Suvhan Karaev
4 часа назад
Кругом мошенники!!!

Рейтинг стран с самым высоким потреблением воды на человека

Suvhan Karaev
4 часа назад
Вода ни куда не исчезает, она или попадает в почву и вновь появляется где то или испаряясь с облаками и тучами падает на Землю с осадками!

Рейтинг стран с самым высоким потреблением воды на человека

ром сок
4 часа назад
densto, ага но все на расеи называется евро ..народом , евротрешка , евроремонт, евро евро евро .....и тут же ненависть к Европе ...лицемерию расеян нет

Инфографика: Китай или США — с кем в мире торгуют больше?

fbr 5
4 часа назад
Lumen, нет, у них самый обычный алфавитный. ㅂ, ㅈ, ㄷ, ㄱ, ㅅ... Это просто буквы и согласные звуки, например

Карта: системы письма по всему миру

Сергей Механик
5 часов назад
Alexander, я имел в виду анализ эффективности разъединения-объединения по аналогиям с другими приведенными мной странами и народами.

Вьетнам представил самый дорогой мегапроект в своей истории: 17% ВВП страны уйдут на одну стройку

Sam Dowson
5 часов назад
Занести с Марса можно и тихоходок. Вот только в реальности панспермия должна была состояться ещё до происхождения бактерий. И скорее всего до

Возможность миграции жизни с Марса на Землю подтвердили экспериментально

