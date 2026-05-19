Первая цветная фотография

Автором первой цветной фотографии часто называют шотландского физика-математика Джеймса Клерка Максвелла. В 1861 году он получил изображение тартановой ленты — шотландской ткани с традиционным клетчатым узором. Однако в строгом смысле полученное им изображение нельзя назвать фотографией, да и работал он не один.

«Тартановая лента» / © Музей Виктории и Альберта

Фотография интересовала Максвелла с точки зрения изучения физики цвета и природы человеческого зрения. Он хотел доказать, что любой цвет можно получить с помощью комбинации красного, зеленого и синего света.

Физик работал вместе с фотографом Томасом Саттоном. По поручению физика Саттон создал три отдельных черно-белых негатива тартановой ленты — через красный, зеленый и синий фильтры.

Эти негативы проявили на пластины и спроецировали вместе на экран тремя проекторами через соответствующие цветные фильтры. Когда их наложили друг на друга, они образовывали единое полноцветное изображение.

Три фотопластинки сейчас хранятся в музее в Эдинбурге, в доме, где родился Максвелл. При этом первый физический отпечаток ленты появился в 1937 году. Д.А. Спенсер обнаружил оригиналы пластин с презентации 1861 года. Используя собственную технологию, он создал первый физический отпечаток ленты. Эта фотография хранится в Музее Виктории и Альберта в Лондоне.

Эксперимент, проведенный во время презентации в Королевском институте Лондона, стал важным шагом на пути к цветной фотографии. Однако в будущем исследователи установили, что с помощью имевшихся у Максвелла материалов невозможно получить цветную фотографию. Изображение случайно получилось благодаря смешению волн смешения волн в синем диапазоне и ближнем ультрафиолете.

Например, в 2023 году ученые провели эксперимент, попытавшись воссоздать изображение по технологии Максвелла и Саттона. Они пришли к выводу, что результат удалось получить благодаря использованию фильтров нейтральной плотности в сочетании с вариацией времени экспозиции.