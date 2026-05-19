Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Airo Group показала новый тяжелый БПЛА с гибридной силовой установкой

Дрон JX250 / © Airo Group Holdings

Новая машина относится к классу тяжелых беспилотников вертикального взлета и посадки (VTOL) и предназначена как для гражданских, так и для военных задач. Разработчики подчеркивают, что аппарат создается специально для работы в суровых условиях и районах с минимальной инфраструктурой.

Сейчас проект находится на стадии детальной инженерной проработки, а начало коммерческой эксплуатации и поставок ожидается в 2027 году.

JX250 получил пятиметровый несущий винт и гибридную силовую установку, объединяющую двигатель внутреннего сгорания, генератор и аккумуляторы. Такой подход позволяет аппарату сохранять высокую дальность и продолжительность полета без зависимости от зарядной инфраструктуры.

Основные характеристики платформы:

скорость — до 180 километров в час;

дальность — более 320 километров;

полезная нагрузка — до 150 килограммов;

автономность — от 14 до 18 часов в режиме патрулирования.

Беспилотник способен выполнять полеты за пределами прямой видимости оператора, зависать в воздухе, а также осуществлять полностью автономные миссии под удаленным контролем пилота.

Аппарат оснащен внешним съемным грузовым модулем с системой автоматической погрузки и разгрузки. Одной из ключевых технологий стала схема Slowed-Rotor Compound (SRC), при которой винт разгружается во время горизонтального полета. Это повышает эффективность и безопасность машины. В случае полной потери питания аппарат способен выполнить авторотацию или перейти в планирование для безопасной посадки практически с любой высоты и скорости. Также платформа получила современные системы компьютерного зрения и ИИ-комплекс Detect-And-Avoid, позволяющий автоматически обнаруживать и обходить препятствия.