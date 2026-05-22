Процент жителей стран Евросоюза, которые не могут позволить себе недельный отпуск

Не все жители Европы могут раз в год поехать в недельный отпуск. Как видно на инфографике, ситуация меняется в зависимости от страны.

Процент жителей стран Евросоюза, которые не могут позволить себе недельный отпуск / © Amazing maps

В 2024 году 27% жителей Евросоюза не могли позволить себе хотя бы одну неделю отпуска вдали от дома. С 2023 года ситуация немного улучшилась — на 1,5 процентных пункта.

Хуже всего с отпусками ситуация обстояла в Румынии. Там не могли позволить себе недельный отпуск 58,6% граждан. В топ-3 также вошли Греция (46%) и Болгария (41,4%).

Самый низкий уровень «туристической бедности» зафиксировали в Люксембурге. Там не могли позволить себе отпуск 8,9% жителей. Схожая ситуация была в Швеции (11,6%) и Нидерландах (13%).

Хотя рейтинг не учитывает страны вне Евросоюза, интересно сопоставить данные с Россией. Так, в 2025 году 48,3% российских семей не могли позволить себе отпуск хотя бы раз в год.