Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
22 мая, 08:44
Рейтинг: +219
Посты: 777

Процент жителей стран Евросоюза, которые не могут позволить себе недельный отпуск

Не все жители Европы могут раз в год поехать в недельный отпуск. Как видно на инфографике, ситуация меняется в зависимости от страны.

Процент жителей стран Евросоюза, которые не могут позволить себе недельный отпуск / © Amazing maps
В 2024 году 27% жителей Евросоюза не могли позволить себе хотя бы одну неделю отпуска вдали от дома. С 2023 года ситуация немного улучшилась — на 1,5 процентных пункта. 

Хуже всего с отпусками ситуация обстояла в Румынии. Там не могли позволить себе недельный отпуск 58,6% граждан. В топ-3 также вошли Греция (46%) и Болгария (41,4%).

Самый низкий уровень «туристической бедности» зафиксировали в Люксембурге. Там не могли позволить себе отпуск 8,9% жителей. Схожая ситуация была в Швеции (11,6%) и Нидерландах (13%).

Хотя рейтинг не учитывает страны вне Евросоюза, интересно сопоставить данные с Россией. Так, в 2025 году 48,3% российских семей не могли позволить себе отпуск хотя бы раз в год. 

21 мая, 22:15
Александр Березин

Live: 12-й тестовый запуск ракеты Starship

Стартовое окно для крупнейшей ракеты в земной истории откроется 22 мая, в 01:30 ночи по московскому времени. Прямая трансляция начнется примерно за час до запуска. Вероятность переноса по причине погоды довольно велика, и все же крайне важный для современной космонавтики пуск может состояться этой ночью.

