Инфографика: как в Европе изменилось количество смертей на дорогах из-за вождения в нетрезвом виде
В большинстве стран Европейского союза с 2011 по 2021 год существенно сократилась смертность на дорогах, в том числе связанная с употреблением алкоголя. Но, как видно на инфографике, ситуация различается в зависимости от страны.
Общее число смертей на дорогах продолжает снижаться. Однако вождение в нетрезвом виде остается серьезной проблемой.
В обычный день в среднем лишь 2% водителей превышают установленный законом предел употребления алкоголя. Однако именно с этой группой связана четверть всех смертей на дорогах.
Сильнее всего за десять лет смертность в дорожно-транспортных происшествиях из-за алкоголя сократилась в Румынии — на 71%. Также в топ-3 вошли Хорватия и Бельгия.
В некоторых странах общее число смертей на дорогах снизилось, но одновременно выросла смертность из-за нетрезвого вождения. Такая ситуация наблюдается в Литве и Словакии.
В России с 2011 года смертность в ДТП также снизилась. Однако, по словам специального представителя Всемирной организации здравоохранения в России Мелиты Вуйнович, алкоголь — главный фактор дорожных аварий со смертельным исходом.
