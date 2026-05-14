Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
14 мая, 22:56
Рейтинг: +209
Посты: 755

Оптоволоконные кабели, используемые для сейсмонаблюдений, способны «подслушивать» человеческую речь

Ученые с помощью технологии распределенного акустического зондирования отслеживают землетрясения и вибрации грунта. Однако исследователи выяснили, что эта технология способна улавливать микроколебания от человеческой речи рядом с оптоволоконным кабелем. 

# акустика
# кабель
# оптоволокно
# сейсмология
# технологии
Компания Stealth прокладывает оптоволоконный кабель под улицами центра Манхэттена, Нью-Йорк / © Stealth Communications, Wikipedia
О способности оптоволоконных кабелей «подслушивать разговоры» ученые сообщили на генеральной ассамблее Европейского союза наук о Земле. Расшифровать эти данные можно с помощью программного обеспечения на базе искусственного интеллекта, находящегося в открытом доступе. 

Улавливать речь помогает метод распределенного акустического зондирования. Ученые используют устройство, которое называется интеррогатор. С его помощью исследователи посылают по кабелю лазерные импульсы. Эти импульсы на своем пути отражаются от микроскопических дефектов стекла по всей длине волокна.

Распределенное акустическое зондирование / © Teslaamca, Wikipedia 
Когда сейсмическая волна землетрясения затрагивает участок кабеля, она влияет и на его дефекты. Это приводит к изменениям отраженного света, что позволяет восстановить картину колебаний.

Распределенное акустическое зондирование превращает оптоволоконный кабель в цепочку сейсмометров. Кабель в этом случае способен регистрировать не только землетрясения, но и вулканические колебания, движение автомобилей и марширующие оркестры. 

Исследование геофизика Джека Ли Смита из Эдинбургского университета показало, что с помощью метода можно также улавливать речь людей. В эксперименте использовали существующую установку, предназначенную для изучения прибрежной эрозии. Рядом с кабелем авторы установили динамик и воспроизводили чистые тона, музыку и речь.

Речь людей состоит из частот от нескольких сотен до нескольких тысяч герц. Ученые смогли извлечь из данных речь в нижних диапазонах без предварительной обработки. Речь в высокочастотном диапазоне исследователи извлекли с помощью дополнительной обработки. Исследователи отправили данные в бесплатный ИИ-инструмент Whisper. Система выдавала точную расшифровку в реальном времени.

Метод работал с намотанными кабелями, расположенными на поверхности. При этом источник звука должен был находиться на расстоянии до пяти метров. Если кабель закапывали всего на 20 сантиметров в грунт, разборчивость речи резко ухудшалась. Также хуже улавливали речь прямые кабели. 

Фредерик Тильман из Центра геонаук имени Гельмгольца отметил, что на подводных кабелях с помощью распределенного акустического зондирования можно фиксировать движения подводных лодок и кораблей. Это создает, в частности, риски для военной безопасности.

Ученые признают, что метод представляет угрозу приватности. Однако исследователи уверены, что научные преимущества превышают риски.

14 мая, 09:34
Максим Абдулаев

Виноградный жмых помог вырастить здоровых кур без антибиотиков

Отходы виноделия служат полноценной заменой антибиотикам в птицеводстве. Всего полпроцента виноградного жмыха в рационе бройлеров с хроническим воспалением кишечника восстановили рост птиц, подавили патогенные бактерии и улучшили качество мяса. В отличие от традиционных стимуляторов роста, жмых не провоцирует появление супербактерий, предлагая индустрии дешевую и экологичную альтернативу.

Неандертальцы лечили зубы каменными сверлами 60 000 лет назад

Российские антропологи изучили коренной моляр неандертальца из алтайской пещеры, в котором было крупное углубление, выглядящее искусственным. Анализ показал, что около 60 тысяч лет назад в зубе высверлили пораженные ткани заостренным камнем. Находка отодвинула первое известное применение инвазивных стоматологических процедур на 45 тысяч лет в прошлое.

3D-моделирование открыло новые механизмы торможения миграции планет

Астрофизики из МФТИ, Института прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН и США выяснили, что магнитосфера молодой звезды может полностью изменить направление ее дрейфа. Трехмерные магнитогидродинамические расчеты впервые учли весь комплекс взаимодействий между планетой, диском и звездным магнитным полем в единой самосогласованной симуляции.

В России открыли новый способ борьбы с неконтролируемой агрессией

Нейробиологи СПбГУ продемонстрировали, что активация рецептора следовых аминов TAAR1 эффективно подавляет агрессивное поведение, вызванное полным отсутствием серотонина в мозге. В дальнейшем этот результат поможет в разработке лекарственных препаратов, направленных на коррекцию патологических форм агрессии, возникающих при посттравматическом стрессовом расстройстве (ПТСР) и шизофрении.

Динозавры заботились о детенышах как современные птицы

Крупные травоядные утконосые майазавры известны своим развитым социальным поведением. Они жили семьями и строили гнезда для своих детенышей. Даже название вида переводится с греческого языка как «ящер — хорошая мать». Исследование окаменелых зубов майазавров показало, что они выращивали детенышей совсем не так, как это считалось типичным для животных глубокой древности.

Гравитационные волны подтвердили существование «провала масс» черных дыр

Астрономы впервые использовали гравитационные волны, чтобы косвенно оценить параметры одного из ключевых процессов термоядерного горения в массивных светилах. Именно от него зависит, какие звезды взрываются, какие превращаются в черные дыры и как во Вселенной появляются углерод и кислород — элементы, без которых не было бы ни планет, ни жизни.

С Плесецка без предупреждения запустили легкую ракету «Ангара»

В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.

Физики выяснили, что электроника деградирует не по накопительному, а по квантовому механизму

Химические связи в материале, из которого сделана электроника, разрываются не из-за накопительного износа от протекания тока через них, а из-за электронов с конкретной энергией.

Ученые доказали, что термоядерная энергетика никогда не будет рентабельна

Термоядерные электростанции не смогут конкурировать по цене с возобновляемыми источниками энергии из-за медленного удешевления технологии. По расчетам, расходы на каждую новую установку падали максимум на 8% — много раз ниже ранних ожиданий венчурных инвесторов. Это перечеркивает экономический смысл финансовых вливаний, и мир может никогда не увидеть дешевой термоядерной энергии.

