Оптоволоконные кабели, используемые для сейсмонаблюдений, способны «подслушивать» человеческую речь

Ученые с помощью технологии распределенного акустического зондирования отслеживают землетрясения и вибрации грунта. Однако исследователи выяснили, что эта технология способна улавливать микроколебания от человеческой речи рядом с оптоволоконным кабелем.

Компания Stealth прокладывает оптоволоконный кабель под улицами центра Манхэттена, Нью-Йорк / © Stealth Communications, Wikipedia

О способности оптоволоконных кабелей «подслушивать разговоры» ученые сообщили на генеральной ассамблее Европейского союза наук о Земле. Расшифровать эти данные можно с помощью программного обеспечения на базе искусственного интеллекта, находящегося в открытом доступе.

Улавливать речь помогает метод распределенного акустического зондирования. Ученые используют устройство, которое называется интеррогатор. С его помощью исследователи посылают по кабелю лазерные импульсы. Эти импульсы на своем пути отражаются от микроскопических дефектов стекла по всей длине волокна.

Распределенное акустическое зондирование / © Teslaamca, Wikipedia

Когда сейсмическая волна землетрясения затрагивает участок кабеля, она влияет и на его дефекты. Это приводит к изменениям отраженного света, что позволяет восстановить картину колебаний.

Распределенное акустическое зондирование превращает оптоволоконный кабель в цепочку сейсмометров. Кабель в этом случае способен регистрировать не только землетрясения, но и вулканические колебания, движение автомобилей и марширующие оркестры.

Исследование геофизика Джека Ли Смита из Эдинбургского университета показало, что с помощью метода можно также улавливать речь людей. В эксперименте использовали существующую установку, предназначенную для изучения прибрежной эрозии. Рядом с кабелем авторы установили динамик и воспроизводили чистые тона, музыку и речь.

Речь людей состоит из частот от нескольких сотен до нескольких тысяч герц. Ученые смогли извлечь из данных речь в нижних диапазонах без предварительной обработки. Речь в высокочастотном диапазоне исследователи извлекли с помощью дополнительной обработки. Исследователи отправили данные в бесплатный ИИ-инструмент Whisper. Система выдавала точную расшифровку в реальном времени.

Метод работал с намотанными кабелями, расположенными на поверхности. При этом источник звука должен был находиться на расстоянии до пяти метров. Если кабель закапывали всего на 20 сантиметров в грунт, разборчивость речи резко ухудшалась. Также хуже улавливали речь прямые кабели.

Фредерик Тильман из Центра геонаук имени Гельмгольца отметил, что на подводных кабелях с помощью распределенного акустического зондирования можно фиксировать движения подводных лодок и кораблей. Это создает, в частности, риски для военной безопасности.

Ученые признают, что метод представляет угрозу приватности. Однако исследователи уверены, что научные преимущества превышают риски.