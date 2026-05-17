Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Николай Головин
17 мая, 08:55
Рейтинг: +354
Посты: 1001

Аэропорт на болоте: в Индии построят один из крупнейших хабов Азии

Индия обладает одним из самых быстрорастущих авиационных рынков планеты — уступая лишь Китаю и США.

Проект аэропорта Нави-Мумбаи / © Zaha Hadid Architects
За последнее десятилетие число действующих аэропортов в стране удвоилось: премьер-министр Нарендра Моди активно модернизирует транспортную инфраструктуру страны. Но при этом Мумбаи — финансовая столица Индии — долгое время оставался катастрофически недообеспеченным.

Многие крупнейшие мировые мегаполисы имеют сразу несколько крупных аэропортов — это критически важно для туризма, деловых поездок и грузовых перевозок. У Мумбаи же исторически был только один крупный аэропорт. А учитывая стремительный рост индийской авиации, стране отчаянно требовалось увеличить пропускную способность своего финансового центра. Решение казалось простым: построить второй крупный аэропорт для Мумбаи. Но воплотить такую идею в жизнь оказалось гораздо сложнее, чем придумать ее.

Старый аэропорт Мумбаи уже давно работает на пределе возможностей. Терминал 1 проходит реконструкцию, но расширять территорию практически некуда. Со всех сторон аэропорт окружен плотной городской застройкой, переселение которой превратилось бы в настоящий кошмар.

Терминал 2 аэропорта Мумбаи / © NDTV
И власти действительно пытались это сделать — последствия можно увидеть в Терминале 2. Его пассажирские галереи асимметричны. Изначально они должны были быть одинаковой длины, но сложности с переселением жителей вынудили изменить проект. Есть и другая проблема: пересекающиеся взлетно-посадочные полосы (ВПП). Такая схема не позволяет самолетам одновременно взлетать и садиться на обеих полосах, а места для строительства параллельных ВПП рядом просто нет. В результате Мумбаи ежегодно терял миллионы потенциальных пассажиров и огромные объемы грузоперевозок, а главный аэропорт города буквально задыхался от перегрузки. Масштабное расширение стало невозможным. Построить еще один огромный аэропорт рядом с центром города — тоже.

После десяти лет поисков площадки для нового аэропорта и еще трех лет выкупа земли власти остановились на Нави-Мумбаи — примерно в 40 километрах от исторического центра города.

Как и многие современные мегапроекты последних лет, новый аэропорт разместили на побережье, в основном на намывных территориях, требовавших колоссальной подготовки.

Прямо посреди площадки будущего аэропорта возвышался холм Улве — 92 метра сплошной скалы. Чтобы освободить пространство и расчистить воздушные коридоры, холм пришлось полностью сровнять с землей. Строительные бригады методом контролируемых взрывов разрушили 62 миллиона кубометров породы, стараясь минимизировать воздействие на окружающие деревни.

Сотни гектаров аэропорта расположены на болотах, покрытых илистыми отмелями и мангровыми зарослями. Эти территории требовали выравнивания и укрепления. Для этого уровень земли подняли примерно на шесть метров, используя камень, полученный после взрывных работ. Инженеры специально рассчитывали мощность зарядов так, чтобы получить фрагменты оптимального размера для намывных работ. Каменную массу сбрасывали в болотистые участки. Тяжелые породы продавливали мягкую глину и уплотняли грунт, делая его значительно устойчивее. Это позволило сократить объем сложной дополнительной обработки слабых почв.

Река Улве и территория будущего аэропорта / © NDTV
До начала строительства река Улве протекала прямо через центр площадки. Инженерам практически не оставили выбора — реку пришлось полностью перенаправить. Ее отвели к границе аэропорта, проложив новое русло под прямым углом вокруг территории. Но реку не просто переместили — ее еще и значительно расширили.

Вокруг аэропорта расположены деревни, жители которых всерьез опасались наводнений. Болота и влажные земли обычно впитывают воду благодаря мягким почвам и растительности. Но значительная часть этих территорий теперь оказалась засыпана камнем, практически не пропускающим влагу. Люди справедливо задавались вопросом: куда пойдет вода во время муссонных ливней? Именно поэтому Улве углубили и расширили. В некоторых местах ширина реки выросла с 25 до впечатляющих 200 метров. Предполагалось, что увеличенное русло сможет удерживать избыток воды во время паводков.

Проект аэропорта Нави-Мумбаи / © Zaha Hadid Architects
После семи лет строительства первая очередь аэропорта открылась в декабрьский день 2025 года. Уже сегодня аэропорт способен обслуживать 20 миллионов пассажиров и полмиллиона тонн грузов в год. Но к завершению пятой очереди в 2030-х годах его будет невозможно узнать. Появятся: вторая параллельная ВПП; еще три терминала и дополнительные грузовые мощности.

Проект аэропорта разработан бюро Zaha Hadid Architects. Его форма вдохновлена лотосом — национальным цветком Индии. Фундаменты выполнены из высокопрочного железобетона и сборных конструкций, ускоряющих строительство. Учитывая исходное состояние площадки, результат выглядит по-настоящему впечатляющим. Перед терминалом расположены двенадцать колонн, напоминающих раскрывающиеся лепестки. Они рассеивают свет внутри здания через эффектную двухуровневую систему. За ними скрыты еще семнадцать гигантских колонн, удерживающих огромную крышу-навес длиной 370 метров.

Изогнутая кровля собрана на стальном каркасе с системой балок и облицовки. Каждая секция напоминает лепесток, сформированный крупными стальными фермами. Эти конструкции способны выдерживать колоссальные нагрузки, одновременно уменьшая количество внутренних опор. Главная цель архитекторов — создать просторное, светлое пространство, наполненное естественным освещением. Но изгибы крыши нужны не только ради красоты. Они помогают собирать и отводить муссонные дожди, а также уменьшают сопротивление ветру.

Разумеется, удаленность от перегруженного центра Мумбаи дала проектировщикам простор для строительства. Но куда менее логично выглядит слабая транспортная инфраструктура вокруг уже действующего аэропорта. Новые автодороги построены, но железнодорожного сообщения пока нет.

Между старым аэропортом и Нави-Мумбаи планируется линия метро, но ее открытия придется ждать еще несколько лет. Единственный крупный плюс — Trans Harbour Link, самый длинный морской мост Индии, открытый в 2024 году и соединивший Мумбаи с Нави-Мумбаи. Но даже с ним поездка до нового аэропорта из некоторых пригородов может занимать до трех часов. А это совсем не то, что хочется перед длительным международным перелетом.

Конечно, Нави-Мумбаи — далеко не первый аэропорт, столкнувшийся с «детскими болезнями» после открытия. И уж точно не последний. Но после десятилетий ожидания нового аэропорта для Мумбаи запуск действительно выглядит слегка поспешным. Площадку нашли на болоте с гигантским холмом и рекой посередине — а сам аэропорт открылся без железнодорожного сообщения. Хотя важно помнить: это пока только первая очередь проекта.

У Нави-Мумбаи огромный потенциал, и вполне возможно, что одна из самых быстрорастущих авиационных экономик мира вскоре выйдет на совершенно новую высоту.

