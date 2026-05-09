Как быстро проверить, есть ли у вашей кошки блохи
Блохи встречаются не только у кошек, которые бывают на улице. Существует быстрый способ проверить, не завелись ли у вашей кошки паразиты
Чтобы понять, есть ли у кошки блохи, не нужны дорогие тестовые системы. Котовладельцу понадобится лишь обычный белый лист бумаги и вода.
Кошку нужно взять на руки и взъерошить ее шерсть над листом. На бумаге могут появиться черные крупинки.
Эти крупинки нужно смочить водой, а потом растереть. Если они дали красноватый или коричневый цвет, то это продукты жизнедеятельности блох — переваренная кровь. Это свидетельствует о том, что у кошки есть блохи.
Ветеринарные врачи рекомендуют регулярно обрабатывать животных от паразитов, даже если они не бывают на улице. Хозяева могут принести блох на одежде и обуви.
