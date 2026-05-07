Спутники показали, с какой скоростью Мехико уходит под землю
Мехико постепенно погружается — до 35 сантиметров в год. Это подтверждают новые спутниковые наблюдения.
Спутник NISAR (NASA–ISRO Synthetic Aperture Radar) — один из самых мощных радиолокационных инструментов, когда-либо отправленных в космос. Его запустили 30 июля 2025 года в рамках совместной программы NASA и Индийской организации космических исследований (ISRO). Его задача — в режиме почти реального времени фиксировать изменения на поверхности планеты: от оседания грунта и таяния ледников до движения тектонических плит и распространения лесных пожаров.
Мехико давно известен как «горячая точка» проседания, и такие снимки — лишь начало возможностей новой миссии.
Проблема уходит корнями в геологию. Город, где проживает около 20 миллионов человек, построен на месте древнего озера — над водоносным слоем (аквифером), состоящим из рыхлых осадочных пород. Интенсивная откачка подземных вод в сочетании с весом городской застройки приводит к сжатию этих слоев. В результате страдают здания и инфраструктура, включая систему метро.
Радар L-диапазона (один–два гигагерца) на борту спутника, который чувствителен к изменениям в горных породах и льде, позволяет отслеживать даже малейшие изменения земной поверхности, в том числе в густо застроенных или покрытых растительностью районах. Это особенно важно для прибрежных зон, где проседание суши может усиливаться повышением уровня моря.
Инструменты спутника используют технологию синтезированной апертуры (SAR): по мере движения спутника формируется «виртуальная» антенна большого размера, что позволяет получать детализированные изображения без потери четкости.
На радарных изображениях Мехико выглядит как абстрактная картина из синих и желтых пятен. Эти цвета условны: темно-синий показывает участки, просевшие более чем на два сантиметра за период с октября 2025 по январь 2026 года (сухой сезон). Желтые и зеленые области — это шум, который будет уменьшаться по мере накопления данных.
Мехико — одна из самых быстро оседающих столиц мира, и потому стал идеальной «испытательной площадкой» для спутника. Масштаб проблемы наглядно иллюстрирует Колонна Независимости — знаменитая колонна высотой 36 метров. С момента ее постройки в 1910 году к ней пришлось добавить 14 ступеней, чтобы компенсировать постепенное проседание земли.
Ожидается, что благодаря возможностям NISAR ученые получат поток новых открытий о динамике поверхности Земли — и смогут лучше прогнозировать подобные процессы по всему миру.
