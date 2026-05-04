Инфографика: уголь остается главным источником выработки электроэнергии в мире

Несмотря на стремительный рост возобновляемых источников, уголь продолжает удерживать лидерство в глобальной энергетике. В 2025 году он обеспечил примерно треть всей выработки электроэнергии в мире — больше, чем любой другой отдельный источник.

Инфографика: уголь остается главным источником электричества в мире / © Visual Capitalist

Всего в мире было произведено около 32 миллиардов мегаватт-часов электроэнергии, и, по данным Ember, ископаемое топливо по-прежнему доминирует: на него приходится около 57% всей генерации. Один только уголь значительно опережает любые отдельные категории «чистой» энергии.

Причина такой устойчивости — не только в доступности ресурса, но и в так называемой «инфраструктурной инерции»: многие страны уже обладают развитой угольной и газовой энергетикой, которую сложно и дорого быстро заменить. Кроме того, эти источники обеспечивают стабильную базовую нагрузку, необходимую для энергосистем.

Тем не менее, доля чистой энергии уже достигла 43% и продолжает расти. Особенно быстро развивается солнечная генерация — ее вклад составил 8,7%, впервые немного обогнав ветровую энергетику (8,5%). Это важный рубеж, учитывая темпы роста солнечных мощностей по всему миру.

Крупнейшим возобновляемым источником остается гидроэнергетика — около 14%, хотя ее дальнейшее развитие ограничено географическими и экологическими факторами. Биомасса и геотермальная энергия занимают меньшую, но стабильную нишу.

Отдельно стоит атомную энергетику: она обеспечивает почти 9% мировой выработки. В отличие от солнечных и ветровых станций, она дает постоянную мощность, что делает ее важным элементом энергосистем при росте доли переменных источников.

Если текущие тенденции сохранятся, солнечная и ветровая энергетика в ближайшие десятилетия могут обогнать уголь. Это станет переломным моментом для глобального энергетического баланса — но пока мир все еще сильно зависит от традиционных источников энергии.