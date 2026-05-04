Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Инфографика: уголь остается главным источником выработки электроэнергии в мире
Несмотря на стремительный рост возобновляемых источников, уголь продолжает удерживать лидерство в глобальной энергетике. В 2025 году он обеспечил примерно треть всей выработки электроэнергии в мире — больше, чем любой другой отдельный источник.
Всего в мире было произведено около 32 миллиардов мегаватт-часов электроэнергии, и, по данным Ember, ископаемое топливо по-прежнему доминирует: на него приходится около 57% всей генерации. Один только уголь значительно опережает любые отдельные категории «чистой» энергии.
Причина такой устойчивости — не только в доступности ресурса, но и в так называемой «инфраструктурной инерции»: многие страны уже обладают развитой угольной и газовой энергетикой, которую сложно и дорого быстро заменить. Кроме того, эти источники обеспечивают стабильную базовую нагрузку, необходимую для энергосистем.
Тем не менее, доля чистой энергии уже достигла 43% и продолжает расти. Особенно быстро развивается солнечная генерация — ее вклад составил 8,7%, впервые немного обогнав ветровую энергетику (8,5%). Это важный рубеж, учитывая темпы роста солнечных мощностей по всему миру.
Крупнейшим возобновляемым источником остается гидроэнергетика — около 14%, хотя ее дальнейшее развитие ограничено географическими и экологическими факторами. Биомасса и геотермальная энергия занимают меньшую, но стабильную нишу.
Отдельно стоит атомную энергетику: она обеспечивает почти 9% мировой выработки. В отличие от солнечных и ветровых станций, она дает постоянную мощность, что делает ее важным элементом энергосистем при росте доли переменных источников.
Если текущие тенденции сохранятся, солнечная и ветровая энергетика в ближайшие десятилетия могут обогнать уголь. Это станет переломным моментом для глобального энергетического баланса — но пока мир все еще сильно зависит от традиционных источников энергии.
Ученые давно сделали вывод о том, что в поздней Античности монеты перестали представлять собой цену как валюта, однако не было понятно когда именно это произошло. Новое исследование погребения римского воина из бельгийского форта Оденбург показало, в какой момент монеты стали цениться просто весом металла в кошельке.
Ученые обнаружили, что дубы выработали эффективную стратегию, позволяющую им защищаться от пожирающих молодую листву гусениц — если предыдущий весной деревья сильно пострадали от их нашествия, то на следующий год почки распустятся на три дня позже. Трехдневной задержки достаточно, чтобы резко снизить выживаемость гусениц.
Долгое время считалось, что гигантские стрекозообразные, жившие 300 миллионов лет назад, стали такими из‑за высокого содержания кислорода. Тогда в атмосфере его было около 30% вместо сегодняшних 21%. Учёные полагали, что крупные насекомые задохнулись бы в нашей атмосфере. Но оказалось, что это не так.
Ученые давно сделали вывод о том, что в поздней Античности монеты перестали представлять собой цену как валюта, однако не было понятно когда именно это произошло. Новое исследование погребения римского воина из бельгийского форта Оденбург показало, в какой момент монеты стали цениться просто весом металла в кошельке.
Шведские биологи отследили миграцию обыкновенного соловья с помощью миниатюрных датчиков-рюкзаков. Как оказалось, при пересечении Сахары и Аравийской пустыни птицы летят только по ночам и не ищут пищу. Соловьи преодолевают пустыню без дозаправки, полагаясь лишь на накопленный заранее жир.
На границе возможностей оптоволокна лазерный пучок самоорганизовывается в мощный, сфокусированный луч-иглу. Параметры этого излучения таковы, что позволяют в реальном времени без дополнительных ухищрений рассматривать клеточные процессы.
В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.
Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.
Когда международная экспедиционная группа, исследующая море Уэдделла в Антарктиде на борту ледокола «Поларштерн», попыталась укрыться от шторма, ученые и экипаж судна удивились внезапному появлению острова, не обозначенного ни на одной морской карте.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
19 Марта, 2015
История денег
25 Июля, 2020
Психология нот: как мы воспринимаем музыку
11 Октября, 2016
Тайна Бермудского треугольника
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии