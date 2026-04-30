Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество».
В Марокко открыли башню в виде ракеты на старте. Она — второе по высоте здание в Африке
Небоскреб, напоминающий ракету на стартовой площадке, взмыл над горизонтом, установив новый рекорд высоты. Эта необычная башня, вдохновленная космической тематикой, достигает 250 метров и стала самым высоким зданием Марокко, а также одним из высочайших на всем африканском континенте.
Речь идет о Mohammed VI Tower — башне, названной в честь действующего короля страны и расположенной неподалеку от столицы Рабат. Проект разработали архитекторы Рафаэль де ла Ос и Хаким Бенджеллун, а его реализация заняла восемь лет.
Идея создания здания принадлежит предпринимателю Отману Бенджеллуну, главе Африканского банка. По широко распространенной версии, вдохновение пришло к нему еще в конце 1960-х годов после посещения объекта NASA, где он увидел подготовку ракеты Saturn V к миссии «Аполлон 12».
Однако сходство с ракетой не ограничивается лишь внешним обликом. Башня сужается кверху, а ее фасады продуманы с учетом климата: северная сторона выполнена из высокоэффективного стеклянного «занавеса» с металлическими элементами, тогда как южная сочетает непрозрачные панели, солнцезащитные жалюзи и солнечные батареи. Дополнительные панели размещены на крыше подиума, а система сбора дождевой воды помогает зданию соответствовать экологическому стандарту LEED Gold.
Сложные геологические и ветровые условия потребовали мощного фундамента: он уходит на глубину около 60 метров и опирается на 104 бетонные сваи. Конструкция включает прочное бетонное ядро и внешнюю стальную раму, а для гашения колебаний на вершине установлен маятниковый демпфер — огромный груз, стабилизирующий здание при ветре.
Общая площадь интерьеров превышает 102 тысячи квадратных метров и распределена на 55 этажах. Внутри разместились роскошный отель, офисы, элитные апартаменты и смотровая площадка. Для перемещения предусмотрено 36 лифтов, часть из которых находится в основной башне, а часть — в стилобате.
Строительство обошлось примерно в 700 миллионов долларов. Генеральным подрядчиком выступила компания BESIX, ранее участвовавшая в возведении Бурдж-Халифа, самого высокого здания в мире.
