Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Вячеслав Говорун
26 апреля, 08:56
Рейтинг: +855
Посты: 1957

Кто достает до облаков: визуальный рейтинг самых высоких зданий планеты

Устремляясь высоко в небо, эти чудеса инженерии и архитектуры способны поразить не только любителей зодчества. Небоскребы завораживают куда более широкую аудиторию, чем просто поклонников архитектуры. И ничто не подтверждает это лучше, чем самые высокие здания планеты. Ниже — обзор этих инженерных чудес, их расположения и любопытных историй, стоящих за знаменитыми башнями.

Changsha IFS Tower T1 / © Getty Images
20. Changsha IFS Tower T1 (Чанша, Китай)

Поднимаясь на высоту 452 метра над столицей провинции Хунань, башня Changsha IFS Tower T1 стала ключевым элементом масштабного многофункционального комплекса, преобразившего деловой центр города. Спроектированный бюро Wong Tung & Partners, этот стройный стеклянный небоскреб — более высокий из двух зданий комплекса International Finance Square. Проект также прославился гигантскими скульптурами персонажей KAWS Companion, расположенными на крыше: неожиданная художественная инсталляция превратилась в одну из самых фотографируемых достопримечательностей Чанши.

The Exchange 106 / © Getty Images
19. The Exchange 106 (Куала-Лумпур, Малайзия)

Высотой 452 метра, Exchange 106 является центральным элементом нового финансового района Tun Razak Exchange. Завершенный в 2019 году 95-этажный небоскреб, спроектированный Mulia Group Architects, легко узнать по граненой стеклянной «короне», которая сверкает, словно драгоценный камень, в лучах солнца.

 International Land-Sea Center / © Getty Images
18. International Land-Sea Center (Чунцин, Китай)

Башня International Land-Sea Center возвышается на 458 метров над плотной застройкой Чунцина — горного мегаполиса на юго-западе Китая. Проект разработан Chongqing Architectural Design Institute совместно с Kohn Pedersen Fox Associates: слегка изогнутый профиль здания снижает ветровую нагрузку и увеличивает полезное пространство. Внутри расположены офисы, гостиница, апартаменты и торговые площади. Название отсылает к роли Чунцина как ключевого логистического узла, соединяющего внутренние районы Китая с мировыми торговыми маршрутами.

Landmark 81 / © Getty Images
17. Landmark 81 (Хошимин, Вьетнам)

Высотой 461 метр, Landmark 81 — самое высокое здание Вьетнама и один из самых узнаваемых небоскребов Юго-Восточной Азии. Башня является центром комплекса Vinhomes Central Park на берегу реки Сайгон. Ее ступенчатый силуэт, созданный британским бюро Atkins, вдохновлен связками бамбука — символом силы и устойчивости во вьетнамской культуре. Здесь также находится самая высокая смотровая площадка страны и роскошный отель Vinpearl.

«Лахта-центр» / © Getty Images / Автор: Anton Pentegov
16. «Лахта-центр» (Санкт-Петербург, Россия)

Доминируя над горизонтом Санкт-Петербурга, «Лахта-центр» достигает 462 метров и остается самым высоким зданием Европы. Спроектированная британской компанией RMJM, башня отличается закрученной стеклянной фасадной оболочкой, переходящей в игловидный шпиль. Завершенное в 2019 году здание служит штаб-квартирой «Газпрома». Оно расположено вдали от исторического центра — это было сделано намеренно, чтобы сохранить низкий силуэт охраняемой ЮНЕСКО части города.

Central Park Tower / © Getty Images
15. Central Park Tower (Нью-Йорк, США)

Расположенная на «улице миллиардеров» в Манхэттене, Central Park Tower высотой 472 метра — проект бюро Adrian Smith + Gordon Gill Architecture. Нижние этажи занимает универмаг Nordstrom, а остальные 98 уровней отведены под роскошные жилые апартаменты, что делает здание самым высоким жилым небоскребом в мире.

Wuhan Greenland Center / © Getty Images
14. Wuhan Greenland Center (Ухань, Китай)

Еще один проект Adrian Smith + Gordon Gill: Wuhan Greenland Center высотой 475 метров отличается обтекаемой формой с закругленными углами и куполообразной вершиной, уменьшающей сопротивление ветра. Изначально планировалось, что башня будет почти на 150 метров выше, но ограничения воздушного пространства помешали этим амбициям.

 International Commerce Center / © Getty Images
13. International Commerce Center (Гонконг)

Спроектированный Kohn Pedersen Fox (KPF), International Commerce Center достигает 484 метров. Изначально он должен был быть еще выше, но законодательство ограничило высоту уровнем окружающих гор. Тем не менее, это самое высокое здание Гонконга. Оно возвышается над торговым центром Elements и выходит на гавань Виктория.

Shanghai World Financial Center / © Getty Images
12. Shanghai World Financial Center (Шанхай, Китай)

Рядом с более высокой Shanghai Tower стоит Shanghai World Financial Center высотой 492 метра. Благодаря необычной форме его часто шутливо называют «открывалкой для бутылок». Проект также разработан KPF.

Taipei 101  / © Getty Images
11. Taipei 101 (Тайбэй, Тайвань)

Высотой 508 метров, Taipei 101 значительно возвышается над городом. Его фасад вдохновлен традиционной китайской архитектурой и выглядит менее современно, чем у большинства «сверхвысоток» в списке. В здании находятся офисы, рестораны и смотровая площадка. Каждый Новый год здесь запускают фейерверки, привлекающие зрителей со всего мира.

CITIC Tower / © Getty Images
10. CITIC Tower (Пекин, Китай)

Самое высокое здание Пекина — CITIC Tower высотой 528 метров. Его также называют China Zun из-за силуэта, напоминающего древний китайский сосуд для вина. Проект создан архитектурными бюро Farrells и KPF.

Tianjin CTF Finance Centre / © Getty Images
9. Tianjin CTF Finance Centre (Тяньцзинь, Китай)

Высотой 530 метров, башня известна плавно изогнутыми стеклянными стенами, уменьшающими воздействие ветра, солнца и влаги. Спроектирована Skidmore, Owings & Merrill. Внутри — офисы, апартаменты, магазины и гостиница.

Guangzhou CTF Finance Centre / © Getty Images
8. Guangzhou CTF Finance Centre (Гуанчжоу, Китай)

Та же высота — 530 метров, но более строгий, «коробчатый» силуэт. Здание стоит на восьмиэтажном подиуме и включает офисы, гостиницу и торговые пространства. Архитектор Форт Бэгли использовал белые глазурованные плитки, отсылающие к местным ремесленным традициям.

One World Trade Center  / © Getty Images
7. One World Trade Center (Нью-Йорк, США)

Высотой 541 метр, One World Trade Center — самое высокое здание США. Для сравнения, бывший рекордсмен Empire State Building достигает 442 метров. Башня построена на месте разрушенных 11 сентября 2001 года башен Всемирного торгового центра и служит не только архитектурной доминантой, но и символом стойкости.

Lotte World Tower / © Getty Images
6. Lotte World Tower (Сеул, Южная Корея)

Высота — 555 метров. В здании расположены офисы, квартиры, магазины, гостиница, концертный зал и смотровая площадка. Проект также принадлежит KPF.

Ping An Finance Center / © Getty Images
5. Ping An Finance Center (Шэньчжэнь, Китай)

Небоскреб высотой 599 метров стал опорной точкой делового района Шэньчжэня. В 100-этажном здании с центральным атриумом находится штаб-квартира компании Ping An Insurance.

Makkah Royal Clock Tower  / © Getty Images
4. Makkah Royal Clock Tower (Мекка, Саудовская Аравия)

Высотой 601 метр, эта башня известна крупнейшими в мире часами: диаметр каждого циферблата — 43 метра. Она входит в комплекс Abraj Al Bait, включающий семь гостиниц для миллионов паломников. Рядом расположена Заповедная мечеть — главная святыня ислама.

Shanghai Tower / © Getty Images
3. Shanghai Tower (Шанхай, Китай)

Высотой 632 метра, Shanghai Tower — самое высокое здание Китая. Спроектированная бюро Gensler, башня включает девять внутренних зон с атриумами, садами и кафе. Ее закрученная форма одновременно эстетична и функциональна — она снижает ветровую нагрузку.

Merdeka 118 / © Getty Images
2. Merdeka 118 (Куала-Лумпур, Малайзия)

Второе по высоте здание мира (679 метров), завершенное в 2023 году. Название означает «независимость» и отсылает к близлежащему стадиону, где в 1957 году была провозглашена независимость страны.

Бурдж-Халифа / © Getty Images
1. Бурдж-Халифа (Дубай, ОАЭ)

На данный момент Бурдж-Халифа (Burj Khalifa) — самое высокое здание в мире: 828 метров и 163 этажа. В нем расположены квартиры, офисы, гостиница, а также самый высокий ресторан и смотровая площадка в мире. Проект архитектора Адриана Смита был реализован в 2004–2010 годах. Башня названа в честь шейха Халифы ибн Заида Аль Нахайяна.

Комментарии

Популярные По порядку
3 Комментария
Антон Полднев
Антон Полднев
18 часов назад
Ну в общем и целом тенденция понятна. 99% самых высоких заданий в Азии.
Руслан Мустафин
Руслан Мустафин
1 день назад
    gotostereo .
    gotostereo .
    23 часа назад
