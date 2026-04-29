Northrop Grumning впервые передала управление самолетом в полете сразу нескольким ИИ-системам
Американская оборонная компания Northrop Grumman провела летные испытания, в ходе которых управление одним и тем же самолетом в воздухе последовательно передавалось между различными системами искусственного интеллекта (ИИ). При этом распределение задач происходило плавно и без сбоев, а полет оставался стабильным и непрерывным.
В испытаниях участвовали три компании, разрабатывающие ИИ — Shield AI, Accelint и Applied Intuition. Тесты проводились в рамках инициативы Talon IQ (ранее известной как Beacon).
В качестве платформы использовался пилотируемый демонстратор Model 437 Vanguard, переоборудованный для интеграции системы автономного управления Prism от Northrop Grumman и программного обеспечения партнеров.
Компания отметила, что открытая и модульная архитектура Talon IQ ускоряет разработку автономных систем, позволяя создавать масштабируемые решения с меньшими затратами и рисками.
Northrop Grumman продолжает развивать автономную авиацию, демонстрируя гибкость и зрелость своей системы Prism Mission Autonomy.
По данным компании, последние испытания показали, что различные ИИ-системы могут не только работать на одной платформе, но и динамически подключаться и заменять друг друга прямо во время полета — без потери эффективности.
В ходе теста 17 апреля самолет сначала управлялся системой Prism, после чего в воздухе управление было передано решениям от Applied Intuition и Accelint. Переключение происходило на уровне отдельных «навыков» — таких как навигация, координация или выполнение миссии. Это продемонстрировало возможность делить управление между системами и перенастраивать его в реальном времени. При этом самолет сохранял устойчивый полет, что подтверждает надежность архитектуры.
Ключевую роль играет принцип «подключи и работай»: сторонние ИИ-решения могут интегрироваться в экосистему Talon IQ, соответствуя стандартам правительства США. Такой подход позволяет объединять специализированные и универсальные системы ИИ на одной платформе и адаптировать их под конкретные задачи. Управление на уровне отдельных функций дает возможность быстро переключаться между различными режимами работы.
Платформа Talon IQ построена на базе Model 437 Vanguard — пилотируемого самолета, переоборудованного в испытательный стенд для автономных технологий. Это более доступная и менее рискованная альтернатива полностью беспилотным системам, позволяющая тестировать ИИ в реальных условиях.
Система Prism служит ядром всей экосистемы, обеспечивая скорость реакции и адаптивность, необходимые для сложных операций. Она поддерживает взаимодействие пилотируемых и беспилотных средств, динамическое планирование маршрутов и предотвращение конфликтов в воздухе.
По мнению Northrop Grumman, открытость платформы для партнеров ускоряет инновации и позволяет быстрее внедрять новые решения. Talon IQ рассматривается как важный шаг к созданию следующего поколения автономной авиации, включая будущую платформу Talon Blue.
Релиз довольно неожиданно перенес время образования протонов и нейтронов в более раннее прошлое Вселенной. К сожалению, из его текста осталось неясным научное обоснование таких фундаментальных изменений в космологии. Также он резко передвинул в прошлое и момент возникновения реликтового излучения.
На границе возможностей оптоволокна лазерный пучок самоорганизовывается в мощный, сфокусированный луч-иглу. Параметры этого излучения таковы, что позволяют в реальном времени без дополнительных ухищрений рассматривать клеточные процессы.
Поставщик элементов окололунной станции попытался сдать клиентам изделия, подвергшиеся коррозии еще до начала его монтажа. Об этом заявил новый глава NASA Джаред Айзекман. Защищая свою позицию, поставщик сообщил, что ранее он поставлял модули с коррозией для МКС, но они все равно до сих пор работают. NASA использует скандал для отказа от алогичного проекта Lunar Gateway, обитаемой космической станции на окололунной орбите.
В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.
Палеонтологи описали новый вид хищного клопа из мелового периода, передние лапы которого эволюционировали в клешни-пинцеты. Подобная анатомическая трансформация стала лишь четвертым задокументированным случаем за всю историю насекомых. Ископаемый вид получил название в честь корейской поп-группы Stray Kids из-за характерного положения застывших в смоле конечностей.
Спустя два с половиной года после того, как подводный аппарат обнаружил на дне залива Аляска загадочный «золотой шар», ученым, наконец, удалось разобраться в природе этого объекта. Они пришли к выводу, что это отброшенная часть оболочки или основания гигантской глубоководной актинии.
В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.
Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.
Когда международная экспедиционная группа, исследующая море Уэдделла в Антарктиде на борту ледокола «Поларштерн», попыталась укрыться от шторма, ученые и экипаж судна удивились внезапному появлению острова, не обозначенного ни на одной морской карте.
17 Июня, 2015
5 мифов о раке
30 Сентября, 2023
Умеют ли деревья говорить?
22 Апреля, 2015
Веселая география
