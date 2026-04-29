Northrop Grumning впервые передала управление самолетом в полете сразу нескольким ИИ-системам

Американская оборонная компания Northrop Grumman провела летные испытания, в ходе которых управление одним и тем же самолетом в воздухе последовательно передавалось между различными системами искусственного интеллекта (ИИ). При этом распределение задач происходило плавно и без сбоев, а полет оставался стабильным и непрерывным.

Пилотируемый демонстратор Model 437 Vanguard / © Northrop Grumman

В испытаниях участвовали три компании, разрабатывающие ИИ — Shield AI, Accelint и Applied Intuition. Тесты проводились в рамках инициативы Talon IQ (ранее известной как Beacon).

В качестве платформы использовался пилотируемый демонстратор Model 437 Vanguard, переоборудованный для интеграции системы автономного управления Prism от Northrop Grumman и программного обеспечения партнеров.

Компания отметила, что открытая и модульная архитектура Talon IQ ускоряет разработку автономных систем, позволяя создавать масштабируемые решения с меньшими затратами и рисками.

Northrop Grumman продолжает развивать автономную авиацию, демонстрируя гибкость и зрелость своей системы Prism Mission Autonomy.

По данным компании, последние испытания показали, что различные ИИ-системы могут не только работать на одной платформе, но и динамически подключаться и заменять друг друга прямо во время полета — без потери эффективности.

В ходе теста 17 апреля самолет сначала управлялся системой Prism, после чего в воздухе управление было передано решениям от Applied Intuition и Accelint. Переключение происходило на уровне отдельных «навыков» — таких как навигация, координация или выполнение миссии. Это продемонстрировало возможность делить управление между системами и перенастраивать его в реальном времени. При этом самолет сохранял устойчивый полет, что подтверждает надежность архитектуры.

Ключевую роль играет принцип «подключи и работай»: сторонние ИИ-решения могут интегрироваться в экосистему Talon IQ, соответствуя стандартам правительства США. Такой подход позволяет объединять специализированные и универсальные системы ИИ на одной платформе и адаптировать их под конкретные задачи. Управление на уровне отдельных функций дает возможность быстро переключаться между различными режимами работы.

Платформа Talon IQ построена на базе Model 437 Vanguard — пилотируемого самолета, переоборудованного в испытательный стенд для автономных технологий. Это более доступная и менее рискованная альтернатива полностью беспилотным системам, позволяющая тестировать ИИ в реальных условиях.

Система Prism служит ядром всей экосистемы, обеспечивая скорость реакции и адаптивность, необходимые для сложных операций. Она поддерживает взаимодействие пилотируемых и беспилотных средств, динамическое планирование маршрутов и предотвращение конфликтов в воздухе.

По мнению Northrop Grumman, открытость платформы для партнеров ускоряет инновации и позволяет быстрее внедрять новые решения. Talon IQ рассматривается как важный шаг к созданию следующего поколения автономной авиации, включая будущую платформу Talon Blue.