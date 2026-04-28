Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

В распоряжении NASA появилась крупнейшая в истории агентства летающая лаборатория

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) приняло на службу модернизированный Boeing 777-200ER, который стал самым крупным исследовательским самолетом в его парке. Лайнер прибыл в исследовательский центр имени Лэнгли 22 апреля 2026 года.

Модернизированный Boeing 777-200ER / © NASA / Ryan Hill

Переоборудованием занималась компания L3Harris Technologies, превратившая бывший пассажирский самолет Japan Airlines в высокотехнологичную платформу для научных задач.

В ходе модернизации воздушное судно полностью адаптировали под исследовательские миссии: внутри оборудовали десятки рабочих мест для ученых и операторов, модернизировали энергосистему, а в конструкции фюзеляжа предусмотрели специальные узлы для установки разнообразной научной аппаратуры.

Новый самолет пришел на смену легендарному Douglas DC-8, который служил NASA более тридцати лет и был выведен из эксплуатации несколько лет назад.

По своим возможностям новая машина значительно превосходит предшественника: она способна перевозить до сотни специалистов и большие объемы оборудования, выполнять длительные миссии на межконтинентальных дистанциях и работать на больших высотах.

Благодаря этому NASA получит возможность проводить более масштабные и продолжительные исследования — от изучения атмосферы и климата до наблюдений за поверхностью Земли, океанами и космическим пространством.

Полноценное использование новой летающей лаборатории в научных программах планируется начать в следующем году. Пока же самолет проходит финальные испытания и дооснащение.