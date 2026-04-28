В распоряжении NASA появилась крупнейшая в истории агентства летающая лаборатория
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) приняло на службу модернизированный Boeing 777-200ER, который стал самым крупным исследовательским самолетом в его парке. Лайнер прибыл в исследовательский центр имени Лэнгли 22 апреля 2026 года.
Переоборудованием занималась компания L3Harris Technologies, превратившая бывший пассажирский самолет Japan Airlines в высокотехнологичную платформу для научных задач.
В ходе модернизации воздушное судно полностью адаптировали под исследовательские миссии: внутри оборудовали десятки рабочих мест для ученых и операторов, модернизировали энергосистему, а в конструкции фюзеляжа предусмотрели специальные узлы для установки разнообразной научной аппаратуры.
Новый самолет пришел на смену легендарному Douglas DC-8, который служил NASA более тридцати лет и был выведен из эксплуатации несколько лет назад.
По своим возможностям новая машина значительно превосходит предшественника: она способна перевозить до сотни специалистов и большие объемы оборудования, выполнять длительные миссии на межконтинентальных дистанциях и работать на больших высотах.
Благодаря этому NASA получит возможность проводить более масштабные и продолжительные исследования — от изучения атмосферы и климата до наблюдений за поверхностью Земли, океанами и космическим пространством.
Полноценное использование новой летающей лаборатории в научных программах планируется начать в следующем году. Пока же самолет проходит финальные испытания и дооснащение.
Поставщик элементов окололунной станции попытался сдать клиентам изделия, подвергшиеся коррозии еще до начала его монтажа. Об этом заявил новый глава NASA Джаред Айзекман. Защищая свою позицию, поставщик сообщил, что ранее он поставлял модули с коррозией для МКС, но они все равно до сих пор работают. NASA использует скандал для отказа от алогичного проекта Lunar Gateway, обитаемой космической станции на окололунной орбите.
Исследуя развалины Птолемаиды, археологи обнаружили множество вырезанных в камне рядов лунок, вписанных в квадраты или прямоугольники. Ученые пришли к выводу, что после гибели города местные пастухи на протяжении столетий играли на руинах в одну из разновидностей древнейшей логической игры манкалы.
Мы привыкли считать, что если не слышим чего-то, значит, это не может на нас влиять. Новое исследование канадских ученых показало, что звуки, которые ухо человека не способно уловить, тем не менее заставляют чувствовать раздражение, испытывать реальный физиологический стресс и даже воспринимать любую музыку как грустную и печальную.
В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.
Палеонтологи описали новый вид хищного клопа из мелового периода, передние лапы которого эволюционировали в клешни-пинцеты. Подобная анатомическая трансформация стала лишь четвертым задокументированным случаем за всю историю насекомых. Ископаемый вид получил название в честь корейской поп-группы Stray Kids из-за характерного положения застывших в смоле конечностей.
Спустя два с половиной года после того, как подводный аппарат обнаружил на дне залива Аляска загадочный «золотой шар», ученым, наконец, удалось разобраться в природе этого объекта. Они пришли к выводу, что это отброшенная часть оболочки или основания гигантской глубоководной актинии.
Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.
Когда международная экспедиционная группа, исследующая море Уэдделла в Антарктиде на борту ледокола «Поларштерн», попыталась укрыться от шторма, ученые и экипаж судна удивились внезапному появлению острова, не обозначенного ни на одной морской карте.
Кто убил тысячи каспийских нерп?
