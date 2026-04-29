Проект строительства центра обработки данных в штате Юта, который будет потреблять больше электроэнергии, чем весь штат, близится к утверждению

В американском штате Юта инвестор Кевин О'Лири планирует построить масштабный дата-центр, потребляющий больше энергии, чем весь штат. Проект уже близок к согласованию.

На этой карте показаны примерно 162 квадратных километра (40 000 акров) частной земли, которые планируется включить в проект. Вся территория проекта также включает около 4,9 квадратных километра (1 200 акров) военных и государственных земель / © Christopher Cherrington, The Salt Lake Tribune Military Installation Development Authority, Google Maps

Центр обработки данных планируют построить в округе Бокс-Элдер. По словам сторонников проекта, дата-центр позволит финансировать модернизацию базы военно-воздушных сил США Hill Air Force Base. Кроме того, проект сам сможет обеспечивать себя энергией, а также очищать использованную воду, которую хотят направить после этого в район Большого Соленого озера. Предполагается, что дата-центр создаст 2000 высокооплачиваемых рабочих мест в сельской местности.

Кластер хотят построить на территории площадью около 162 квадратных километров. Частные землевладельцы уже согласились на использование своей земли. Проект также рассчитывает на примерно 4,9 квадратных километра, включающих испытательный полигон Министерства обороны США и земли, принадлежащие Управлению земельных трастов штата (Utah Trust Lands Administration).

Главный девелопер проекта — компания O’Leary Digital, принадлежащая канадскому предпринимателю Кевину О’Лири. Сам О’Лири рассказал в феврале, что нашел в штате трех сенаторов и губернатора Спенсера Кокса, которые, по его словам, поддерживают развитие бизнеса и строительство дата-центра в штате.

Управление по развитию военных объектов (Military Installation Development Authority, MIDA) одобрило резолюции о продвижении проекта. Управление готово ускориться, а также взимать гораздо более низкие налоги, чем обычно.

Проекты, которые курирует Управление, должны включать территории, связанные с Министерством обороны. Структура может предоставлять застройщикам различные налоговые льготы. И одновременно члены совета Управления получат некоторую гибкость в том, как использовать средства, полученные от проекта. Включение земель государственного траста также позволяет штату получать долю доходов.

Обычно Управление по развитию военных объектов устанавливает для своих проектов налог на энергопотребление в размере 6%. Однако для нового дата-центра совет согласился установить налоговую ставку на уровне 0,5%.

Даже с учетом такой ставки проект на начальном этапе принесет округу Бокс-Элдер около 30 миллионов долларов в год. В дальнейшем ожидается ежегодный доход в 100 миллионов долларов.

При этом проекту потребуется много электроэнергии. Уже на первой фазе дата-центру потребуется три гигаватта энергии. Для сравнения, среднее потребление всего штата Юта составляет примерно четыре гигаватта энергии. Когда проект будет полностью реализован, его энергопотребление достигнет девяти гигаватт.

Сторонники проекта обещают, что гигантский дата-центр не будет пользоваться общей энергосетью штата. Управление поддержало соглашения, по которому компания сможет заключить договор с TallGrass Energy на поставку природного газа через подключение к газопроводу Ruby Pipeline.

Соглашение предусматривает особые налоговые условия по налогу на имущество для энергетических объектов и дата-центров. Для проекта зафиксируют налог в 1,2% от стоимости объекта. В перспективе его дополнительно уменьшат. Сначала застройщику вернут сумму, снижающую его до обычной ставки налога округа Бокс-Элдер — около 0,926%.

При этом 80% налоговых поступлений, собранных по этой ставке, направят O’Leary Digital. Управление по развитию военных объектов рассчитывает, что это позволит проекту привлечь гиперскейлеры (hyperscalers). Гиперскейлеры — поставщики облачных сервисов, работающие в огромных масштабах. Управление относит к ним таких технологических гигантов как Amazon, Microsoft и Google.

Оставшиеся 20% планируется разделить между штатом и Управлением по развитию военных объектов. Когда проект выйдет на запланированные мощности в девять гигаватт, управление планирует получать на военные цели около 49 миллионов долларов в год.

Ожидается, что дата-центры будут использовать новую технологию охлаждения, позволяющую очищать и перерабатывать воду для повторного использования в системе. После этого воду хотят возвращать в подземный водоносный слой, питающий Большое Соленое озеро.

Проект окончательно должна одобрить комиссия округа Бокс-Элдер, которая перенесла запланированное заседание с 24 на 27 апреля.