Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
29 апреля, 07:02
Рейтинг: +195
Посты: 713

Проект строительства центра обработки данных в штате Юта, который будет потреблять больше электроэнергии, чем весь штат, близится к утверждению

В американском штате Юта инвестор Кевин О'Лири планирует построить масштабный дата-центр, потребляющий больше энергии, чем весь штат. Проект уже близок к согласованию.

На этой карте показаны примерно 162 квадратных километра (40 000 акров) частной земли, которые планируется включить в проект. Вся территория проекта также включает около 4,9 квадратных километра (1 200 акров) военных и государственных земель / © Christopher Cherrington, The Salt Lake Tribune Military Installation Development Authority, Google Maps
Центр обработки данных планируют построить в округе Бокс-Элдер. По словам сторонников проекта, дата-центр позволит финансировать модернизацию базы военно-воздушных сил США Hill Air Force Base. Кроме того, проект сам сможет обеспечивать себя энергией, а также очищать использованную воду, которую хотят направить после этого в район Большого Соленого озера. Предполагается, что дата-центр создаст 2000 высокооплачиваемых рабочих мест в сельской местности. 

Кластер хотят построить на территории площадью около 162 квадратных километров. Частные землевладельцы уже согласились на использование своей земли. Проект также рассчитывает на примерно 4,9 квадратных километра, включающих испытательный полигон Министерства обороны США и земли, принадлежащие Управлению земельных трастов штата (Utah Trust Lands Administration).

Главный девелопер проекта — компания O’Leary Digital, принадлежащая канадскому предпринимателю Кевину О’Лири. Сам О’Лири рассказал в феврале, что нашел в штате трех сенаторов и губернатора Спенсера Кокса, которые, по его словам, поддерживают развитие бизнеса и строительство дата-центра в штате.

Управление по развитию военных объектов (Military Installation Development Authority, MIDA) одобрило резолюции о продвижении проекта. Управление готово ускориться, а также взимать гораздо более низкие налоги, чем обычно.

Проекты, которые курирует Управление, должны включать территории, связанные с Министерством обороны. Структура может предоставлять застройщикам различные налоговые льготы. И одновременно члены совета Управления получат некоторую гибкость в том, как использовать средства, полученные от проекта. Включение земель государственного траста также позволяет штату получать долю доходов.

Обычно Управление по развитию военных объектов устанавливает для своих проектов налог на энергопотребление в размере 6%. Однако для нового дата-центра совет согласился установить налоговую ставку на уровне 0,5%.

Даже с учетом такой ставки проект на начальном этапе принесет округу Бокс-Элдер около 30 миллионов долларов в год. В дальнейшем ожидается ежегодный доход в 100 миллионов долларов.

При этом проекту потребуется много электроэнергии. Уже на первой фазе дата-центру потребуется три гигаватта энергии. Для сравнения, среднее потребление всего штата Юта составляет примерно четыре гигаватта энергии. Когда проект будет полностью реализован, его энергопотребление достигнет девяти гигаватт.

Сторонники проекта обещают, что гигантский дата-центр не будет пользоваться общей энергосетью штата. Управление поддержало соглашения, по которому компания сможет заключить договор с TallGrass Energy на поставку природного газа через подключение к газопроводу Ruby Pipeline.

Соглашение предусматривает особые налоговые условия по налогу на имущество для энергетических объектов и дата-центров. Для проекта зафиксируют налог в 1,2% от стоимости объекта. В перспективе его дополнительно уменьшат. Сначала застройщику вернут сумму, снижающую его до обычной ставки налога округа Бокс-Элдер — около 0,926%.

При этом 80% налоговых поступлений, собранных по этой ставке, направят O’Leary Digital. Управление по развитию военных объектов рассчитывает, что это позволит проекту привлечь гиперскейлеры (hyperscalers). Гиперскейлеры — поставщики облачных сервисов, работающие в огромных масштабах. Управление относит к ним таких технологических гигантов как Amazon, Microsoft и Google.

Оставшиеся 20% планируется разделить между штатом и Управлением по развитию военных объектов. Когда проект выйдет на запланированные мощности в девять гигаватт, управление планирует получать на военные цели около 49 миллионов долларов в год.

Ожидается, что дата-центры будут использовать новую технологию охлаждения, позволяющую очищать и перерабатывать воду для повторного использования в системе. После этого воду хотят возвращать в подземный водоносный слой, питающий Большое Соленое озеро. 

Проект окончательно должна одобрить комиссия округа Бокс-Элдер, которая перенесла запланированное заседание с 24 на 27 апреля.

Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
29 Апр
Бесплатно
Сергей Юльевич Витте: портрет на фоне эпохи
Российская государственная библиотека
Москва
Лекция
29 Апр
Бесплатно
Лаборатория на чипе: новый масштаб в научных исследованиях
Павильон «АТОМ»
Москва
Лекция
29 Апр
Бесплатно
Пищевая химия: вред и польза
МГУ
Москва
Лекция
29 Апр
Бесплатно
Пилот дрона: мифы о профессии
Российская государственная библиотека для молодежи
Москва
Экскурсия
30 Апр
2200
Поездка в НИИ Хлебопекарной промышленности
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
30 Апр
Бесплатно
Добывание жен в русском эпосе
ВДНХ
Москва
Экскурсия
01 Май
2150
Невидимая Вселенная
Пулковская обсерватория
Санкт-Петербург
Лекция
01 Май
600
Начала экзобиологии. Какие формы жизни мы можем встретить во Вселенной?
Зануда
Санкт-Петербург
Экскурсия
02 Май
1300
Пулковская обсерватория — история и современность
Пулковская обсерватория
Санкт-Петербург

28 апреля, 08:45
Максим Абдулаев

Соловьи пересекли Сахару, летя только по ночам

Шведские биологи отследили миграцию обыкновенного соловья с помощью миниатюрных датчиков-рюкзаков. Как оказалось, при пересечении Сахары и Аравийской пустыни птицы летят только по ночам и не ищут пищу. Соловьи преодолевают пустыню без дозаправки, полагаясь лишь на накопленный заранее жир.

Биология
# метаболизм
# миграции животных
# перелетные птицы
# соловьи
28 апреля, 10:59
НИУ ВШЭ

Дополнительная награда проигравшему усилила конкуренцию в соревнованиях

Доцент факультета экономических наук НИУ ВШЭ Анастасия Анцыгина разработала модель распределения призов, которая максимально стимулирует активность участников соревнований. Она предложила пересмотреть классический принцип «победитель получает все» и в некоторых случаях предлагать небольшую награду даже проигравшему. По ее мнению, это может повысить мотивацию участников и сделать соревнование более конкурентным.

НИУ ВШЭ
# конкуренция
# математическая модель
# моделирование
# соревнования
# спорт
27 апреля, 13:26
Андрей Серегин

Инфразвук заставил людей воспринимать музыку грустной

Мы привыкли считать, что если не слышим чего-то, значит, это не может на нас влиять. Новое исследование канадских ученых показало, что звуки, которые ухо человека не способно уловить, тем не менее заставляют чувствовать раздражение, испытывать реальный физиологический стресс и даже воспринимать любую музыку как грустную и печальную.

Биология
# восприятие
# инфразвук
# кортизол
# музыка
# стресс
23 апреля, 18:34
Александр Березин

С Плесецка без предупреждения запустили легкую ракету «Ангара»

В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.

Космонавтика
# космонавтика
# космос
# Россия
24 апреля, 09:58
Максим Абдулаев

В бирманском янтаре возрастом 100 миллионов лет найден клоп с клешнями

Палеонтологи описали новый вид хищного клопа из мелового периода, передние лапы которого эволюционировали в клешни-пинцеты. Подобная анатомическая трансформация стала лишь четвертым задокументированным случаем за всю историю насекомых. Ископаемый вид получил название в честь корейской поп-группы Stray Kids из-за характерного положения застывших в смоле конечностей.

Палеонтология
# клешня
# меловой период
# насекомые
24 апреля, 13:28
Татьяна Зайцева

Ученые установили природу «золотого шара» с морского дна

Спустя два с половиной года после того, как подводный аппарат обнаружил на дне залива Аляска загадочный «золотой шар», ученым, наконец, удалось разобраться в природе этого объекта. Они пришли к выводу, что это отброшенная часть оболочки или основания гигантской глубоководной актинии.

Биология
# актиния
# Аляска
# зоология
# морские обитатели
# океан
5 апреля, 15:48
Александр Березин

Замерзание мочи на летящем к Луне корабле поставило вопрос о его надежности

Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.

Космонавтика
# NASA
# Артемида
# космос
# лунная гонка
# США
10 апреля, 10:51
Татьяна Зайцева

Полярная экспедиция случайно наткнулась на неизвестный остров у берегов Антарктиды

Когда международная экспедиционная группа, исследующая море Уэдделла в Антарктиде на борту ледокола «Поларштерн», попыталась укрыться от шторма, ученые и экипаж судна удивились внезапному появлению острова, не обозначенного ни на одной морской карте.

Геология
# антарктида
# океан
# остров
# экспедиция
Последние новости:

  1. Физики рассмотрели гематоэнцефалический барьер с помощью нового лазерного пучка

    28 апреля, 22:06

  2. Моделирование выявило климатические риски дамбы между Чукоткой и Аляской

    28 апреля, 17:03

  3. Свет, пойманный в ловушку: физики научились создавать устойчивые световые пики в квантовых конденсатах

    28 апреля, 16:11

  4. Редкая пара квазаров показала, как росли черные дыры в ранней Вселенной

    28 апреля, 16:01
Выбор редакции

Почему американцы возвращаются на Луну через полвека перерыва: видеоподкаст Naked Science

1 апреля, 19:36

