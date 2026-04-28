NASA использует флот дронов MoonFall для разведки южного полюса Луны
Недавно глава NASA Джаред Айзекман резко обозначил необходимость пересмотра лунной программы «Артемида», фактически предложив ее масштабную перестройку. Среди ключевых инициатив он представил ускоренную серию роботизированных миссий, которые должны проводить разведку, научные эксперименты и подготовку к будущим операциям с участием астронавтов в 2028 году.
Одним из элементов обновленной программы «Артемида» стал концепт дронов в рамках проекта MoonFall. NASA опубликовало запрос предложений для продвижения инициативы. Но в чем суть проекта, почему он запускается именно сейчас и что ожидает его дальше?
Руководителем проекта MoonFall в Лаборатории реактивного движения NASA (JPL) в Пасадене является Рэй Бейкер. По его словам, MoonFall предполагает запуск четырех дронов, оснащенных камерами и научными датчиками, над пока не выбранной зоной в районе южного полюса Луны. «Наша цель — чтобы каждый аппарат мог охватывать территорию примерно в 50 километров, и сделать это к концу 2028 года», — отметил он.
Технологическая основа проекта во многом опирается на опыт марсианского вертолета Ingenuity, который выполнил 72 полета в рамках миссии марсохода Perseverance в кратере Езеро на Марсе.
Каждый из четырех дронов будет оснащен примерно десятью камерами и научными приборами — всего около сорока инструментов для исследования сложного лунного рельефа. Полученные изображения планируется объединять в единые карты поверхности, создавая беспрецедентно детализированную картину лунного ландшафта. Эти данные помогут выбирать места будущих посадок миссий «Артемида» и размещения элементов лунной инфраструктуры.
Работа над проектом уже активно ведется. Прототипы оборудования уже находятся в разработке или проходят испытания. Позже в этом году запланированы тесты с имитацией условий полета для проверки навигационных и управляющих систем. Интеграция и комплексные испытания космического аппарата ожидаются к концу лета 2027 года, а доставка оборудования на стартовую площадку намечена на 2028 год.
Одним из ключевых преимуществ концепта станет запуск дронов уже во время спуска к поверхности Луны — это позволяет избежать затрат и рисков, связанных с полноценным посадочным модулем. Кроме того, миссия будет использовать промышленную инфраструктуру для этапов торможения и доставки, а также для систем управления и двигательных установок.
