В Швейцарии впервые обнаружили 2000-летний римский хлеб

Открытие сделали на археологическом памятнике Виндонисса — месте, имеющем национальное значение благодаря сохранившимся римским сооружениям. Здесь нашли первый в Швейцарии хлеб времен Древнего Рима, причем на территории самого раннего военного лагеря, выявленного в этом районе.

В римском лагере обнаружили 2000-летний хлеб / © Kanton Aargau

Лагерь обнаружили в августе 2025 года во время подготовительных работ перед строительством жилого комплекса. Однако речь идет не просто о военной стоянке, а о древнейшем лагере в Виндониссе.

Уже более ста лет археологи ведут раскопки в этих местах, регулярно находя артефакты, связанные с жизнью римских легионеров. Но обнаружение следов самого первого лагеря стало по-настоящему важной вехой в исследовании.

На участке сохранились характерные V-образные рвы — такие же, какие археологи обнаружили еще 90 лет назад в парке Кенигсфельден. Это позволило исследователям приступить к более точному определению размеров древнего лагеря.

Южные и западные укрепления протянулись примерно на 400 метров и относятся к периоду, предшествующему знаменитому легионерскому лагерю I века, благодаря которому Виндонисса и получила известность. Изначально это была временная военная база, впоследствии превратившаяся в постоянный форпост. Теперь ученые пытаются установить, произошло ли это расширение во времена Августа или уже при его преемнике Тиберии.

Внутри лагеря, сохранившегося благодаря тому, что римляне позже проложили над ним дорогу, археологи обнаружили группы помещений: две одинаковые комнаты рядом с более крупным помещением, где находился очаг.

Среди находок были наконечники копий и другие предметы, однако наибольшее внимание привлек небольшой черный обугленный комок. Его извлекли вместе с грунтом и отправили в лабораторию реставрации кантональной археологической службы. Там специалисты начали аккуратно очищать объект, который сначала казался ничем не примечательным.

Как вскоре выяснилось, находка оказалась уникальной. Археоботаник из Базельского университета установил, что перед ними — небольшой хлебец толщиной около трех сантиметров и диаметром примерно 10 сантиметров. Теперь этот древний «батон» планируют отправить в лабораторию в Вене для анализа состава. Эта находка наглядно подтверждает, что даже самые скромные предметы могут иметь огромное значение для науки.

Раскопки на улице Цюрхерштрассе планируется завершить в июле 2026 года. Уже 9 мая участок откроют для посетителей, превратив его в образовательную площадку, связывающую современность с римским прошлым.