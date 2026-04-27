В Швейцарии впервые обнаружили 2000-летний римский хлеб
Открытие сделали на археологическом памятнике Виндонисса — месте, имеющем национальное значение благодаря сохранившимся римским сооружениям. Здесь нашли первый в Швейцарии хлеб времен Древнего Рима, причем на территории самого раннего военного лагеря, выявленного в этом районе.
Лагерь обнаружили в августе 2025 года во время подготовительных работ перед строительством жилого комплекса. Однако речь идет не просто о военной стоянке, а о древнейшем лагере в Виндониссе.
Уже более ста лет археологи ведут раскопки в этих местах, регулярно находя артефакты, связанные с жизнью римских легионеров. Но обнаружение следов самого первого лагеря стало по-настоящему важной вехой в исследовании.
На участке сохранились характерные V-образные рвы — такие же, какие археологи обнаружили еще 90 лет назад в парке Кенигсфельден. Это позволило исследователям приступить к более точному определению размеров древнего лагеря.
Южные и западные укрепления протянулись примерно на 400 метров и относятся к периоду, предшествующему знаменитому легионерскому лагерю I века, благодаря которому Виндонисса и получила известность. Изначально это была временная военная база, впоследствии превратившаяся в постоянный форпост. Теперь ученые пытаются установить, произошло ли это расширение во времена Августа или уже при его преемнике Тиберии.
Внутри лагеря, сохранившегося благодаря тому, что римляне позже проложили над ним дорогу, археологи обнаружили группы помещений: две одинаковые комнаты рядом с более крупным помещением, где находился очаг.
Среди находок были наконечники копий и другие предметы, однако наибольшее внимание привлек небольшой черный обугленный комок. Его извлекли вместе с грунтом и отправили в лабораторию реставрации кантональной археологической службы. Там специалисты начали аккуратно очищать объект, который сначала казался ничем не примечательным.
Как вскоре выяснилось, находка оказалась уникальной. Археоботаник из Базельского университета установил, что перед ними — небольшой хлебец толщиной около трех сантиметров и диаметром примерно 10 сантиметров. Теперь этот древний «батон» планируют отправить в лабораторию в Вене для анализа состава. Эта находка наглядно подтверждает, что даже самые скромные предметы могут иметь огромное значение для науки.
Раскопки на улице Цюрхерштрассе планируется завершить в июле 2026 года. Уже 9 мая участок откроют для посетителей, превратив его в образовательную площадку, связывающую современность с римским прошлым.
Спустя два с половиной года после того, как подводный аппарат обнаружил на дне залива Аляска загадочный «золотой шар», ученым, наконец, удалось разобраться в природе этого объекта. Они пришли к выводу, что это отброшенная часть оболочки или основания гигантской глубоководной актинии.
Вода из другой звездной системы оказалась не похожа на земную: в составе третьего межзвездного объекта нашли рекордное содержание дейтерия — тяжелого изотопа водорода. Этот химический след указывает на необычные условия формирования системы, где возникла комета, и меняет представления о сценариях рождения далеких планетных систем.
Метеорологи рассчитали гипотетические температурные и радиационные аномалии после локального ядерного конфликта в Восточной Европе. Согласно вычислениям, выброс масс сажи в стратосферу спровоцировал многолетнее похолодание в Северном полушарии и перенос радиоактивной пыли за экватор. Однако модель полностью опиралась на спорные вводные и описала скорее крайний теоретический предел климатических изменений.
В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.
Палеонтологи описали новый вид хищного клопа из мелового периода, передние лапы которого эволюционировали в клешни-пинцеты. Подобная анатомическая трансформация стала лишь четвертым задокументированным случаем за всю историю насекомых. Ископаемый вид получил название в честь корейской поп-группы Stray Kids из-за характерного положения застывших в смоле конечностей.
Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.
Когда международная экспедиционная группа, исследующая море Уэдделла в Антарктиде на борту ледокола «Поларштерн», попыталась укрыться от шторма, ученые и экипаж судна удивились внезапному появлению острова, не обозначенного ни на одной морской карте.
17 Декабря, 2014
Самые необычные отели в мире
14 Декабря, 2016
30 научных терминов, которые должен знать каждый
2 Августа, 2016
Розуэлльский инцидент: правда и вымысел
10 Сентября, 2013
Тест на логику (М. Войнаровский)
28 Апреля, 2022
Сахарный пузырь: психология панических покупок
Комментарии