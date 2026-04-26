Карта: как изменились цены на бензин в странах мира с начала войны в Иране

Война в Иране повлияла не только на жизнь в странах Ближнего Востока. Конфликт привел к росту цен на нефтепродукты по всему миру. На инфографике показано, в каких странах сильнее всего выросли цены на бензин.

Карта: как изменились цены на бензин в странах мира с начала войны в Иране / © Iswardi Ishak, Voronoi

В конце февраля, еще перед ударами США и Израиля по Ирану, эксперты ожидали краткосрочных перебоев на нефтяном рынке. Однако военный конфликт затянулся, а вместе с ним и нефтяной кризис.

С начала конфликта цены на бензин значительно выросли в странах Юго-Восточной Азии. Пять стран региона попали в первую десятку рейтинга. Рынки этого региона зависят от судоходных путей Персидского залива.

Наибольший рост цен на бензин зафиксировали в Мьянме — на 101,1%. В топ-3 также вошли Филиппины (72,6%) и Малайзия (68,1%).

Рост цен на бензин затронул и страны Северной Америки, хоть и не так сильно, как некоторые азиатские страны. В США бензин подорожал на 35,1%, в Канаде — на 28,9%. В странах Европы скачок цен оказался неравномерным. Например, в Испании рост составил 4,6%, а в Швеции — 21,7%.

В России цены на бензин выросли на 1,5%. Однако российский рынок зависит не только от мировых цен на нефть.