Демографическая карта будущего: в каких странах население вырастет, а в каких сократится к 2050 году

По прогнозам, к 2050 году население планеты увеличится на 1,4 миллиарда человек — однако этот рост все сильнее концентрируется лишь в отдельных регионах мира.

Демографическая карта будущего: в каких странах население вырастет, а в каких сократится к 2050 году / © Visual Capitalist

На основе данных Организации Объединенных Наций (доклад Перспективы мирового народонаселения) составлена карта, показывающая, где численность населения растет быстрее всего, а где начинается долгосрочное сокращение. Контраст впечатляющий: если страны к югу от Сахары почти удвоят свое население, то ряд крупнейших экономик мира, напротив, столкнется с заметным спадом. Эти демографические сдвиги в ближайшие десятилетия окажут серьезное влияние на рынки труда, темпы экономического роста и глобальный баланс сил.

Наиболее бурный прирост населения ожидается в странах Африки к югу от Сахары. Некоторые из них практически удвоят численность жителей к середине века.

Мировым лидером по росту станет Демократическая Республика Конго — ее население увеличится более чем на 100 миллионов человек (примерно на 93%). За ней следуют Нигер, Ангола и Сомали. Все десять стран с самыми высокими темпами роста находятся именно в этом регионе.

Причины — высокая рождаемость и заметное снижение детской смертности. Это демографический этап, который страны Восточной Азии прошли еще несколько десятилетий назад.

Такой рост создает серьезную нагрузку на инфраструктуру, образование и рынок труда, но одновременно открывает возможности для экономического развития.

На противоположном полюсе — крупные экономики, где население начинает устойчиво уменьшаться из-за низкой рождаемости и старения общества.

Китай, по прогнозам, потеряет более 150 миллионов человек к 2050 году. Значительное сокращение также ожидает Японию, Италию и Россию. В целом европейские страны составляют 11 из 20 государств с наибольшим абсолютным спадом населения.

Даже Таиланд, не относящийся к «традиционно стареющим» регионам, может сократиться примерно на 4,2 миллиона человек. Как и во многих странах Восточной Азии, здесь наблюдается крайне низкая рождаемость (около 1,2 ребенка на женщину) и быстрое старение населения.

К середине XXI века демографическая картина мира будет определяться не столько общим ростом, сколько расхождением тенденций.

Небольшая группа стран обеспечит основную часть прироста населения, тогда как многие другие будут сокращаться. Этот разрыв между «растущими» и «сжимающимися» странами способен кардинально изменить миграционные потоки, распределение экономической мощи и структуру мировой рабочей силы в ближайшие десятилетия.