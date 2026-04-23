Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Юлия Николаева
23 апреля, 08:14
Рейтинг: +109
Посты: 185

Демографическая карта будущего: в каких странах население вырастет, а в каких сократится к 2050 году

По прогнозам, к 2050 году население планеты увеличится на 1,4 миллиарда человек — однако этот рост все сильнее концентрируется лишь в отдельных регионах мира.

Демографическая карта будущего: в каких странах население вырастет, а в каких сократится к 2050 году / © Visual Capitalist
На основе данных Организации Объединенных Наций (доклад Перспективы мирового народонаселения) составлена карта, показывающая, где численность населения растет быстрее всего, а где начинается долгосрочное сокращение. Контраст впечатляющий: если страны к югу от Сахары почти удвоят свое население, то ряд крупнейших экономик мира, напротив, столкнется с заметным спадом. Эти демографические сдвиги в ближайшие десятилетия окажут серьезное влияние на рынки труда, темпы экономического роста и глобальный баланс сил.

Наиболее бурный прирост населения ожидается в странах Африки к югу от Сахары. Некоторые из них практически удвоят численность жителей к середине века.

Мировым лидером по росту станет Демократическая Республика Конго — ее население увеличится более чем на 100 миллионов человек (примерно на 93%). За ней следуют Нигер, Ангола и Сомали. Все десять стран с самыми высокими темпами роста находятся именно в этом регионе.

Причины — высокая рождаемость и заметное снижение детской смертности. Это демографический этап, который страны Восточной Азии прошли еще несколько десятилетий назад.

Такой рост создает серьезную нагрузку на инфраструктуру, образование и рынок труда, но одновременно открывает возможности для экономического развития.

На противоположном полюсе — крупные экономики, где население начинает устойчиво уменьшаться из-за низкой рождаемости и старения общества.

Китай, по прогнозам, потеряет более 150 миллионов человек к 2050 году. Значительное сокращение также ожидает Японию, Италию и Россию. В целом европейские страны составляют 11 из 20 государств с наибольшим абсолютным спадом населения.

Даже Таиланд, не относящийся к «традиционно стареющим» регионам, может сократиться примерно на 4,2 миллиона человек. Как и во многих странах Восточной Азии, здесь наблюдается крайне низкая рождаемость (около 1,2 ребенка на женщину) и быстрое старение населения.

К середине XXI века демографическая картина мира будет определяться не столько общим ростом, сколько расхождением тенденций.

Небольшая группа стран обеспечит основную часть прироста населения, тогда как многие другие будут сокращаться. Этот разрыв между «растущими» и «сжимающимися» странами способен кардинально изменить миграционные потоки, распределение экономической мощи и структуру мировой рабочей силы в ближайшие десятилетия.

21 апреля, 20:03
Evgenia Vavilova

Физики выяснили, что электроника деградирует не по накопительному, а по квантовому механизму

Химические связи в материале, из которого сделана электроника, разрываются не из-за накопительного износа от протекания тока через них, а из-за электронов с конкретной энергией.

Физика
# водород
# горячие электроны
# деградация
# полупроводники
# электроника
21 апреля, 10:46
Адель Романова

Рельеф Марса объяснили влиянием массивного спутника в прошлом

По версии астрофизика из США, две расположенные с противоположных сторон обширные выпуклости на поверхности Красной планеты представляют собой застывшие приливные «горбы». Это следствие долгого воздействия крупной луны, которая располагалась на синхронной орбите, то есть все время держалась в небе над Марсом в одной и той же точке.

Астрономия
# космос
# марс
# планетология
# спутники Марса
20 апреля, 13:29
Илья Гриднев

Ученые доказали, что термоядерная энергетика никогда не будет рентабельна

Термоядерные электростанции не смогут конкурировать по цене с возобновляемыми источниками энергии из-за медленного удешевления технологии. По расчетам, расходы на каждую новую установку падали максимум на 8% — много раз ниже ранних ожиданий венчурных инвесторов. Это перечеркивает экономический смысл финансовых вливаний, и мир может никогда не увидеть дешевой термоядерной энергии.

Технологии
# инновации
# ИТЭР
# термоядерный реактор
# экономика
# энергетика
21 апреля, 12:56
Татьяна Зайцева

Внутри египетской мумии нашли отрывок из «Илиады»

Во время раскопок в древнем египетском городе Оксиринхе археологи обнаружили мумию, на живот которой при бальзамировании положили папирус, содержащий фрагмент из «Илиады» Гомера. Это первый подобный случай в истории археологии.

Археология
# археологические раскопки
# Древний Египет
# история
# литература
5 апреля, 15:48
Александр Березин

Замерзание мочи на летящем к Луне корабле поставило вопрос о его надежности

Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.

Космонавтика
# NASA
# Артемида
# космос
# лунная гонка
# США
10 апреля, 10:51
Татьяна Зайцева

Полярная экспедиция случайно наткнулась на неизвестный остров у берегов Антарктиды

Когда международная экспедиционная группа, исследующая море Уэдделла в Антарктиде на борту ледокола «Поларштерн», попыталась укрыться от шторма, ученые и экипаж судна удивились внезапному появлению острова, не обозначенного ни на одной морской карте.

Геология
# антарктида
# океан
# остров
# экспедиция
9 апреля, 08:30
Максим Абдулаев

У мумифицированной рептилии пермского периода сохранились кожа и хрящи

Окаменелые остатки рептилии возрастом 289 миллионов лет сохранили полное анатомическое устройство грудной клетки ранних покорителей суши. Благодаря нетронутым хрящам исследователи реконструировали механику первого полноценного реберного дыхания. Наличие в тканях оригинальных белков подтвердило, что сложные органические молекулы способны сохраняться в палеонтологической летописи почти на 100 миллионов лет дольше, чем считалось.

Палеонтология
# амниоты
# дыхание
# окаменелости
# пермский период
