Держащие целибат мужчины потребили больше порно-контента, чем другие
Ученые выяснили, что мужчины, которые придерживаются вынужденного целибата, потребляют больше порнографического контента. Это также влияет на их восприятие собственного тела.
Инцелы — это мужчины, которые хотят романтических и сексуальных отношений, но уверены, что не смогут их достичь. Им свойственно формировать особую онлайн-идентичность, основанную на жестких и фаталистических убеждениях. Многие из них полагают, что общество устроено как строгая иерархия, зависящая от физической привлекательности.
По мнению некоторых инцелов, они «заперты» внизу социальной иерархии из-за их физических недостатков. Из-за таких убеждений они часто сталкиваются с одиночеством, депрессией и дефицитом социальной поддержки. Такие мужчины часто негативно относятся к женщинам, считая их поверхностными и заинтересованными только во внешне привлекательных мужчинах.
Ученые Брэндон Спаркс из Университета Нью-Брансуика (Канада) и Робин Муни из Маастрихтского университета (Нидерланды) захотели понять, как порнография влияет на формирование взглядов приверженцев вынужденного целибата. Результаты исследования опубликованы в Journal of Sex and Marital Therapy. Как отмечали авторы, для молодых мужчин порнография может стать основным источником информации о сексе. У инцелов, как правило, нет сексуального опыта и романтических партнеров. Из-за этого они могут формировать свое представление об интимной жизни, опираясь на порнографию.
Для своего исследования ученые набрали 137 мужчин. Опрос завершил 121 человек, среди них оказалось 45 мужчин, которые идентифицировали себя как инцелов, еще 76 мужчин не имели такой идентификации. Средний возраст участников составил 29 лет, большинство из них были гетеросексуальными.
Участники заполнили серию онлайн-опросников, которые помогли оценить, как они потребляют порнографию. Среди прочего их спросили, как часто они смотрят порнографию и сколько времени тратят на один сеанс. Также исследователи спросили, считают ли мужчины порнографию реалистичным отражением реальных сексуальных контактов. Отдельное внимание ученые уделили эмоциональному благополучию мужчин и их восприятием собственной внешности, включая внешний вид половых органов. Кроме того, участников спросили, считают ли они, что будущие партнерши будут ожидать от них внешности и сексуальной «производительности», аналогичной порно-актерам. В анкете был вопрос и о влиянии порнографии на негативное восприятие женщин.
Когда участники завершили опрос, исследователи с помощью специального программного обеспечения сравнили ответы двух групп. Результаты показали выраженные различия между группами. Инцелы намного больше смотрели порнографию по сравнению с мужчинами из другой группы. Также они чаще использовали мастурбацию для снижения повседневного стресса и ухода от тревожных переживаний.
Также в группе инцелов наблюдались более высокие уровни социальной изоляции и ощущения одиночества. Они чаще считали порнографию реалистичным отражением сексуальных взаимодействий, при этом просмотр такого контента ухудшал их отношение к женщинам. Ожидания мужчин из обеих групп различались не сильно, но инцелы значительно чаще считали, что потенциальные партнерши будут ожидать от них соответствия физическим стандартам порно-актеров. Многие из инцелов недовольны своей внешностью и видом гениталий.
Исследование имеет некоторые ограничения, включая относительно небольшую выборку. По словам авторов, это частая проблема в исследованиях инцелов, так как они часто не доверяют академическим исследованиям и внешним наблюдателям.
Работа имеет поперечный дизайн, что не позволяет делать выводы о причинно-следственных связях. Ученые не могут сказать однозначно, приводит ли потребление порнографии к проблемам с восприятием своего тела или же мужчины с уже негативным восприятием чаще смотрят порнографию.
В будущем ученые планируют изучить и другие изолированные онлайн-сообщества, включая женщин-инцелов.
Авторы подчеркнули, что у них нет цели представить инцелов в позитивном или негативном свете. Исследователи хотят понять, с какими проблемами они сталкиваются, чтобы более эффективно оказывать им поддержку.
Спустя два с половиной года после того, как подводный аппарат обнаружил на дне залива Аляска загадочный «золотой шар», ученым, наконец, удалось разобраться в природе этого объекта. Они пришли к выводу, что это отброшенная часть оболочки или основания гигантской глубоководной актинии.
Вода из другой звездной системы оказалась не похожа на земную: в составе третьего межзвездного объекта нашли рекордное содержание дейтерия — тяжелого изотопа водорода. Этот химический след указывает на необычные условия формирования системы, где возникла комета, и меняет представления о сценариях рождения далеких планетных систем.
Метеорологи рассчитали гипотетические температурные и радиационные аномалии после локального ядерного конфликта в Восточной Европе. Согласно вычислениям, выброс масс сажи в стратосферу спровоцировал многолетнее похолодание в Северном полушарии и перенос радиоактивной пыли за экватор. Однако модель полностью опиралась на спорные вводные и описала скорее крайний теоретический предел климатических изменений.
В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.
Палеонтологи описали новый вид хищного клопа из мелового периода, передние лапы которого эволюционировали в клешни-пинцеты. Подобная анатомическая трансформация стала лишь четвертым задокументированным случаем за всю историю насекомых. Ископаемый вид получил название в честь корейской поп-группы Stray Kids из-за характерного положения застывших в смоле конечностей.
Спустя два с половиной года после того, как подводный аппарат обнаружил на дне залива Аляска загадочный «золотой шар», ученым, наконец, удалось разобраться в природе этого объекта. Они пришли к выводу, что это отброшенная часть оболочки или основания гигантской глубоководной актинии.
В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.
Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.
Когда международная экспедиционная группа, исследующая море Уэдделла в Антарктиде на борту ледокола «Поларштерн», попыталась укрыться от шторма, ученые и экипаж судна удивились внезапному появлению острова, не обозначенного ни на одной морской карте.
26 Июля, 2014
Зачем самки кричат во время секса?
6 Сентября, 2014
Лукавый предок: с чего началось все живое
17 Июля, 2015
5 судьбоносных археологических находок
