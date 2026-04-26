Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Держащие целибат мужчины потребили больше порно-контента, чем другие

Ученые выяснили, что мужчины, которые придерживаются вынужденного целибата, потребляют больше порнографического контента. Это также влияет на их восприятие собственного тела.

Инцелы — это мужчины, которые хотят романтических и сексуальных отношений, но уверены, что не смогут их достичь. Им свойственно формировать особую онлайн-идентичность, основанную на жестких и фаталистических убеждениях. Многие из них полагают, что общество устроено как строгая иерархия, зависящая от физической привлекательности.

По мнению некоторых инцелов, они «заперты» внизу социальной иерархии из-за их физических недостатков. Из-за таких убеждений они часто сталкиваются с одиночеством, депрессией и дефицитом социальной поддержки. Такие мужчины часто негативно относятся к женщинам, считая их поверхностными и заинтересованными только во внешне привлекательных мужчинах.

Ученые Брэндон Спаркс из Университета Нью-Брансуика (Канада) и Робин Муни из Маастрихтского университета (Нидерланды) захотели понять, как порнография влияет на формирование взглядов приверженцев вынужденного целибата. Результаты исследования опубликованы в Journal of Sex and Marital Therapy. Как отмечали авторы, для молодых мужчин порнография может стать основным источником информации о сексе. У инцелов, как правило, нет сексуального опыта и романтических партнеров. Из-за этого они могут формировать свое представление об интимной жизни, опираясь на порнографию.

Для своего исследования ученые набрали 137 мужчин. Опрос завершил 121 человек, среди них оказалось 45 мужчин, которые идентифицировали себя как инцелов, еще 76 мужчин не имели такой идентификации. Средний возраст участников составил 29 лет, большинство из них были гетеросексуальными.

Участники заполнили серию онлайн-опросников, которые помогли оценить, как они потребляют порнографию. Среди прочего их спросили, как часто они смотрят порнографию и сколько времени тратят на один сеанс. Также исследователи спросили, считают ли мужчины порнографию реалистичным отражением реальных сексуальных контактов. Отдельное внимание ученые уделили эмоциональному благополучию мужчин и их восприятием собственной внешности, включая внешний вид половых органов. Кроме того, участников спросили, считают ли они, что будущие партнерши будут ожидать от них внешности и сексуальной «производительности», аналогичной порно-актерам. В анкете был вопрос и о влиянии порнографии на негативное восприятие женщин.

Когда участники завершили опрос, исследователи с помощью специального программного обеспечения сравнили ответы двух групп. Результаты показали выраженные различия между группами. Инцелы намного больше смотрели порнографию по сравнению с мужчинами из другой группы. Также они чаще использовали мастурбацию для снижения повседневного стресса и ухода от тревожных переживаний.

Также в группе инцелов наблюдались более высокие уровни социальной изоляции и ощущения одиночества. Они чаще считали порнографию реалистичным отражением сексуальных взаимодействий, при этом просмотр такого контента ухудшал их отношение к женщинам. Ожидания мужчин из обеих групп различались не сильно, но инцелы значительно чаще считали, что потенциальные партнерши будут ожидать от них соответствия физическим стандартам порно-актеров. Многие из инцелов недовольны своей внешностью и видом гениталий.

Исследование имеет некоторые ограничения, включая относительно небольшую выборку. По словам авторов, это частая проблема в исследованиях инцелов, так как они часто не доверяют академическим исследованиям и внешним наблюдателям.

Работа имеет поперечный дизайн, что не позволяет делать выводы о причинно-следственных связях. Ученые не могут сказать однозначно, приводит ли потребление порнографии к проблемам с восприятием своего тела или же мужчины с уже негативным восприятием чаще смотрят порнографию.

В будущем ученые планируют изучить и другие изолированные онлайн-сообщества, включая женщин-инцелов.

Авторы подчеркнули, что у них нет цели представить инцелов в позитивном или негативном свете. Исследователи хотят понять, с какими проблемами они сталкиваются, чтобы более эффективно оказывать им поддержку.