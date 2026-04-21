Northrop Grumman показала концепт палубного истребителя следующего поколения F/A-XX
Компания Northrop Grumman опубликовала новый ролик, в котором значительно подробнее показан концепт перспективного палубного истребителя F/A-XX. Ранее публике был доступен лишь один статичный рендер, теперь же появились панорамные кадры и вид спереди.
Появление видео совпало с заявлением командования ВМС США о том, что окончательный выбор между проектами компаний Boeing и Northrop Grumman ожидается уже в августе.
В ролике, опубликованном в соцсетях компании, демонстрируется уже знакомая общая компоновка, но с куда большим количеством деталей. Особенно примечателен фронтальный ракурс: он подчеркивает бесхвостую, малозаметную аэродинамическую схему, воздухозаборники, расположенные ближе к верхней части фюзеляжа, а также широкий нос и крупный фонарь кабины.
Пропорции самолета выглядят необычно. Размер шасси и особенно фонаря создают впечатление, будто машина меньше, чем можно ожидать от тяжелого палубного истребителя шестого поколения, который должен нести значительный запас топлива и вооружения. Впрочем, это может быть связано со стилизованной подачей изображения — насколько рендер соответствует реальному проекту, остается неизвестным. Некоторые элементы, вероятно, намеренно изменены из соображений секретности.
В ролике также можно разглядеть крыло — с легкой кривизной на внешних секциях и, возможно, изломом формы. В начале видео показан вариант со сложенными консолями крыла, что указывает на адаптацию к базированию на авианосцах.
На отдельных кадрах заметны створки, которые могут относиться к внутренним отсекам вооружения. Сначала их можно принять за ниши шасси, однако форма створок и наличие дополнительных люков по центральной линии фюзеляжа намекают на наличие как минимум двух отдельных отсеков.
Из-за крупного фонаря сложно определить, рассчитан ли самолет на одного пилота или экипаж из двух человек. Теоретически возможно даже боковое расположение пилотов, хотя это выглядит маловероятным.
Несмотря на все вопросы к точности визуализации, очевидно, что речь идет о тяжелом истребителе: машине предстоит нести серьезную боевую нагрузку, иметь боевой радиус порядка 1600 километров и при этом соответствовать ограничениям размещения на авианосце.
Комментарии