Новый рубеж SpaceX: 600-я успешная посадка первой ступени Falcon

Основанная Илонои Маском, компания отметила 600-ю успешную посадку своей орбитальной ракеты: первая ступень носителя благополучно вернулась после вывода очередной партии спутников Starlink на низкую околоземную орбиту в воскресенье, 19 апреля.

Успешная посадка первой ступени ракеты Falcon 9 (B1097) на платформу в Тихом океане / © SpaceX

«Falcon приземлился в 600-й раз», — сообщила SpaceX в социальных сетях. — «Falcon 9 вывела 25 спутников Starlink с базы в Калифорнии, ознаменовав 600-ю успешную посадку орбитального носителя».

Запуск состоялся со стартового комплекса SLC-4E на базе Ванденберг. Спустя один час и две минуты после старта ракета успешно развернула спутники (миссия Group 17-22), пополнив орбитальную группировку, которая уже насчитывает более 10 275 аппаратов.

Примерно через восемь минут после старта первая ступень ракеты Falcon 9 (ускоритель B1097) вернулась на Землю, мягко опустившись на посадочную платформу в Тихом океане. Для этого ускорителя это стало уже восьмым полетом и посадкой.

Юбилейная посадка стала частью стремительного прогресса компании: отметку в 500 успешных возвращений ракет Falcon она преодолела лишь в сентябре 2025 года. Воскресный запуск стал 47-м стартом Falcon 9 в текущем году и 630-м запуском этого типа ракеты в целом.