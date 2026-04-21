Новый рубеж SpaceX: 600-я успешная посадка первой ступени Falcon
Основанная Илонои Маском, компания отметила 600-ю успешную посадку своей орбитальной ракеты: первая ступень носителя благополучно вернулась после вывода очередной партии спутников Starlink на низкую околоземную орбиту в воскресенье, 19 апреля.
«Falcon приземлился в 600-й раз», — сообщила SpaceX в социальных сетях. — «Falcon 9 вывела 25 спутников Starlink с базы в Калифорнии, ознаменовав 600-ю успешную посадку орбитального носителя».
Запуск состоялся со стартового комплекса SLC-4E на базе Ванденберг. Спустя один час и две минуты после старта ракета успешно развернула спутники (миссия Group 17-22), пополнив орбитальную группировку, которая уже насчитывает более 10 275 аппаратов.
Примерно через восемь минут после старта первая ступень ракеты Falcon 9 (ускоритель B1097) вернулась на Землю, мягко опустившись на посадочную платформу в Тихом океане. Для этого ускорителя это стало уже восьмым полетом и посадкой.
Юбилейная посадка стала частью стремительного прогресса компании: отметку в 500 успешных возвращений ракет Falcon она преодолела лишь в сентябре 2025 года. Воскресный запуск стал 47-м стартом Falcon 9 в текущем году и 630-м запуском этого типа ракеты в целом.
Термоядерные электростанции не смогут конкурировать по цене с возобновляемыми источниками энергии из-за медленного удешевления технологии. По расчетам, расходы на каждую новую установку падали максимум на 8% — много раз ниже ранних ожиданий венчурных инвесторов. Это перечеркивает экономический смысл финансовых вливаний, и мир может никогда не увидеть дешевой термоядерной энергии.
Когда королева — единственная размножающаяся самка в колонии голых землекопов — теряет фертильность или умирает, между остальными самками начинается кровавая битва за престолонаследие. Однако в одной колонии этого не случилось: ушедшая на покой королева мирно и без кровопролития передала власть дочери, чего ученые прежде никогда не видели.
Ветер на спутнике Сатурна Титане способен поднимать огромные волны, даже если он очень слабый. Эти волны формируют берега, переносят осадки, перемешивают жидкости и даже влияют на климат луны. Изучая их, планетологи могут понять, как устроены потенциально обитаемые миры за пределами Земли.
За последние 10 тысяч лет направленный естественный отбор способствовал эволюции почти 500 генов в ДНК жителей Западной Евразии, что повлияло на их внешний вид и восприимчивость к различным заболеваниям, установили авторы нового исследования.
Ученые продолжают исследовать фундаментальные частицы на неделимость. На этот раз на БАК исследовали кварки и не нашли у них признаков составной частицы.
Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.
Когда международная экспедиционная группа, исследующая море Уэдделла в Антарктиде на борту ледокола «Поларштерн», попыталась укрыться от шторма, ученые и экипаж судна удивились внезапному появлению острова, не обозначенного ни на одной морской карте.
Окаменелые остатки рептилии возрастом 289 миллионов лет сохранили полное анатомическое устройство грудной клетки ранних покорителей суши. Благодаря нетронутым хрящам исследователи реконструировали механику первого полноценного реберного дыхания. Наличие в тканях оригинальных белков подтвердило, что сложные органические молекулы способны сохраняться в палеонтологической летописи почти на 100 миллионов лет дольше, чем считалось.
24 Февраля, 2018
Введение в парфюмерию
20 Мая, 2014
5 самых опасных мест на Земле
