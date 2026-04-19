Blue Origin впервые успешно повторно использовала первую ступень ракеты New Glenn
В воскресенье, 19 апреля, тяжелая ракета New Glenn в третий раз отправилась в космос — и впервые в своей истории сделала это с использованием уже летавшего оборудования.
Миссия NG-3 вывела на низкую околоземную орбиту массивный спутник BlueBird 7, предназначенный для прямой связи с мобильными телефонами. Ракета стартовала на той же первой ступени, что и миссия NG-2, но с новыми двигателями.
Старт состоялся с площадки Launch Complex 36 на базе Космических сил США на мысе Канаверал во Флориде. Изначально запуск планировался на 6:45 по местному времени, в начале двухчасового окна, однако отсчет временно остановили за три минуты 57 секунд до старта по нераскрытой причине. После паузы запуск перенесли на семь утра. За исключением этой заминки, полет прошел штатно.
Примерно через три с половиной минуты после старта первая ступень отключила двигатели и отделилась от верхней части ракеты, а еще через шесть минут успешно села на беспилотную морскую платформу «Jacklyn» в Атлантическом океане.
Первое повторное использование первой ступени New Glenn — даже с новыми двигателями — является важным шагом к основной цели проекта: эти ступени изначально рассчитаны как минимум на 25 полетов каждая.
BlueBird 7 — второй спутник версии «Block 2» в орбитальной группировке техасской компании AST SpaceMobile. Его предшественник, BlueBird 6, был выведен на орбиту в декабре прошлого года индийской ракетой LVM3. BlueBird 6 — один из крупнейших спутников в космосе: его антенна занимает около 223 квадратных метров. BlueBird 7 имеет те же размеры.
Третий запуск New Glenn — важная веха для Blue Origin, которая разрабатывает ракету как полностью многоразовую. Это позволит компании конкурировать с ракетами SpaceX — Falcon 9 и Falcon Heavy — единственными на сегодняшний день орбитальными носителями с доказанной многоразовостью.
Высота New Glenn составляет 98 метров — примерно столько же, сколько у ракеты NASA Space Launch System (SLS), отправившей миссию «Артемида II» к Луне, и почти на 30 метров выше, чем у Falcon 9.
