Топ-10 стран, наиболее подверженных землетрясениям

Одни государства сталкиваются с землетрясениями гораздо чаще других. Более того, именно на наиболее сейсмоопасные страны приходится основная часть мирового ущерба от землетрясений.

Тихоокеанское вулканическое огненное кольцо / © Wikimedia Commons

Землетрясения относятся к самым мощным и разрушительным природным явлениям на Земле. Они способны наносить серьезный ущерб густонаселенным районам, а также вызывать цунами и оползни. Причин возникновения землетрясений несколько: движение тектонических плит, перемещение магмы в вулканах, изменения температуры и давления воды, а иногда даже сильные ветры. Предотвратить землетрясения невозможно, однако существуют меры, которые помогают повысить безопасность во время стихийного бедствия.

Япония

Япония расположена в Тихоокеанском вулканическом огненном кольце — одной из самых сейсмически активных зон планеты, окружающей Тихий океан. Из-за этого страна особенно уязвима перед тектонической активностью и землетрясениями. Чтобы противостоять этой угрозе, Япония разработала передовые технологии, способные фиксировать даже самые слабые подземные толчки.

По всей стране установлено более тысячи сейсмометров. Ученые отмечают, что большинство землетрясений настолько незначительны, что жители их даже не замечают, хотя время от времени происходят и сильные толчки, приводящие к разрушениям и человеческим жертвам.

В Японии действует национальная система оповещения, предупреждающая население о приближении землетрясений. Однако жителям все равно рекомендуется иметь аварийные запасы, заранее продуманный план действий и пути эвакуации на случай чрезвычайной ситуации.

Индонезия

В Индонезии почти каждый год происходят землетрясения магнитудой выше 6,0, что делает страну одной из самых сейсмоопасных в мире. Только в 2018 году здесь произошло девять землетрясений такой силы, унесших тысячи жизней.

Из-за расположения в пределах Тихоокеанского огненного кольца Индонезия также подвержена вулканической активности, засухам, наводнениям и цунами.

Китай

Китай имеет долгую историю разрушительных землетрясений, унесших десятки тысяч жизней. В 2008 году землетрясение магнитудой 7,9 в провинции Сычуань привело к гибели или исчезновению более 87 тысяч человек. Оно стало восемнадцатым по смертоносности землетрясением в мировой истории.

Высокая сейсмическая активность Китая объясняется несколькими причинами. Страна расположена на стыке нескольких тектонических плит, которые постоянно движутся и сталкиваются друг с другом, создавая напряжение в земной коре. Кроме того, многочисленные горные районы подвержены оползням и другим геологическим процессам, способным вызывать новые подземные толчки.

Филиппины

Филиппины, расположенные вдоль Тихоокеанского огненного кольца, считаются одной из самых сейсмоопасных стран мира. Горный рельеф увеличивает риск смертоносных оползней во время землетрясений. Помимо этого, регион регулярно страдает от тайфунов и тропических штормов.

Из-за постоянной угрозы природных катастроф жители страны стараются принимать меры безопасности, например возводить более устойчивые здания.

Иран

Иран входит в число стран с самой высокой сейсмической активностью. За последние десятилетия здесь произошло множество разрушительных землетрясений, унесших тысячи жизней. Причина заключается в расположении страны вдоль нескольких тектонических разломов и границ плит.

Одним из самых трагических стало землетрясение в провинции Гилян в 1990 году, в результате которого погибли более 40 тысяч человек. Несмотря на подобные катастрофы, жители Ирана продолжают жить в этой стране, хорошо понимая, как важно быть готовыми к природным бедствиям.

Турция

Турция, расположенная на Анатолийском полуострове регулярно испытывает подземные толчки из-за близости крупных тектонических разломов. Страна находится между Евразийской плитой и Африканской и Аравийской плитами, поэтому значительная часть ее территории ежегодно ощущает сейсмическую активность.

Перу

Перу находится в самом сердце Тихоокеанского огненного кольца и регулярно сталкивается как с небольшими подземными толчками, так и с сильными землетрясениями. Эти события способны наносить серьезный ущерб зданиям и инфраструктуре, ставя под угрозу человеческие жизни. Чтобы снизить последствия катастроф, в стране регулярно проводятся общенациональные учения по действиям при землетрясениях.

США

На первый взгляд Соединенные Штаты могут показаться неожиданным участником этого списка. Однако страна действительно входит в число наиболее подверженных землетрясениям государств благодаря своим геологическим особенностям.

Одной из главных причин является наличие крупных активных разломов, включая Сан-Андреас и Нью-Мадрид. Эти разломы проходят через значительную часть западных регионов страны, подвергая риску миллионы людей.

Италия

Италия с ее горными хребтами, потухшими вулканами и прибрежными равнинами также подвержена сильной сейсмической активности. Страна расположена в зоне взаимодействия Евразийской плиты с Эгейской, Адриатической и Анатолийской плитами.

В истории Италии было немало разрушительных землетрясений. Среди них — катастрофа в Мессине 1908 года, унесшая более 75 тысяч жизней, и землетрясение в Ирпинии 1980 года, в результате которого погибли свыше 2400 человек. Тем не менее жители продолжают жить и работать в регионах, где сохраняется угроза новых подземных толчков.

Мексика

Как и многие страны Тихоокеанского огненного кольца, Мексика регулярно сталкивается с сейсмической активностью. К счастью, здесь действуют строгие строительные нормы и хорошо отработанные чрезвычайные процедуры, позволяющие минимизировать ущерб во время землетрясений и других природных бедствий.

Как видно, независимо от того, где человек живет, вероятность столкнуться с землетрясением или другим природным бедствием существует всегда. Поэтому важно следить за сейсмической обстановкой в своем регионе и знать, как действовать в чрезвычайной ситуации.

Участие в тренировках, наличие аварийных запасов и понимание правил поведения во время землетрясений помогают защитить себя и своих близких от последствий этих разрушительных природных явлений.