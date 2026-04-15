Axiom Space назвала дату первых летных испытаний лунного скафандра

Компания Axiom Space рассчитывает испытать разрабатываемый ею скафандр для лунной программы «Артемида» в условиях космоса уже в 2027 году — либо на борту Международной космической станции, либо в рамках миссии «Артемида III».

Лунный скафандр Axiom Space / © Axiom Space

Старший вице-президент и генеральный менеджер по внекорабельной деятельности Axiom Рассел Ралстон отметил, что компания приступила к сборке квалификационного образца скафандра, который будет использован в предстоящих испытаниях для его сертификации к полетам.

Эти испытания включают вибрационные тесты, имитирующие нагрузки при запуске, а также проверки в термовакуумной камере, где человек будет находиться в скафандре при давлениях и температурах, максимально приближенных к космическим.

Цель — довести скафандр до готовности к 2027 году. В NASA рассматривают возможность его испытания в рамках обновленной миссии «Артемида III», при которой корабль Orion останется на низкой околоземной орбите и состыкуется с прототипами посадочной системы Human Landing System (HLS), создаваемыми компаниями Blue Origin и SpaceX.

Axiom уже некоторое время сотрудничает со SpaceX, обеспечивая совместимость интерфейсов AxEMU и лунного посадочного модуля Starship. По словам Ралстона, недавно началось взаимодействие и с Blue Origin — на случай, если ее модуль Blue Moon будет задействован в первой пилотируемой высадке.